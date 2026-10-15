Холодильник гуде після відключення світла: які звуки нормальні та коли потрібен майстер

Чому холодильник гудить під час роботи

Основне джерело гудіння - компресор, який стискає холодоагент і забезпечує його циркуляцію системою охолодження. Додатковий шум можуть створювати вентилятори, що переміщують повітря всередині холодильника.

У LG пояснюють, що гучність роботи компресора та вентиляторів може змінюватися залежно від температури всередині приладу.

Наприклад, холодильник може працювати голосніше, якщо:

дверцята часто або надовго відчиняли;

всередину завантажили багато продуктів;

температура в камерах підвищилася;

прилад нещодавно ввімкнули після розморожування.

Коли холодильник досягає встановленої температури, навантаження на систему охолодження може зменшуватися, а звук - ставати тихішим.

Рівномірне гудіння саме по собі не свідчить про поломку. Важливіше те, чи змінився звичайний характер роботи приладу та чи підтримує він необхідну температуру.

На сайті LG також можна прослухати записи різних робочих звуків і порівняти їх із шумом власного холодильника.

Які звуки холодильника вважаються нормальними

Під час охолодження, циркуляції холодоагенту та автоматичного відтаювання холодильник може видавати різні звуки.

У Whirlpool пояснюють походження найпоширеніших із них:

Гудіння або дзижчання - виникає під час роботи компресора та вентиляторів.

- виникає під час роботи компресора та вентиляторів. Клацання - можуть супроводжувати увімкнення або вимкнення компресора та інших компонентів.

- можуть супроводжувати увімкнення або вимкнення компресора та інших компонентів. Потріскування - з'являються через розширення або стискання внутрішніх деталей під час зміни температури.

- з'являються через розширення або стискання внутрішніх деталей під час зміни температури. Булькання та дзюрчання - можуть бути пов'язані з рухом холодоагенту або стіканням води після відтаювання.

- можуть бути пов'язані з рухом холодоагенту або стіканням води після відтаювання. Шипіння та капання - іноді виникають під час автоматичного відтаювання, коли вода потрапляє на нагрівальний елемент.

- іноді виникають під час автоматичного відтаювання, коли вода потрапляє на нагрівальний елемент. Шум повітря - супроводжує роботу вентиляторів, які забезпечують циркуляцію повітря.

Короткочасний стукіт також не завжди означає несправність. Наприклад, у холодильниках із підключенням до водопроводу він може виникати під час заповнення системи водою.

Такі звуки зазвичай не потребують втручання. Проте якщо вони стали значно гучнішими або супроводжуються погіршенням охолодження, варто перевірити роботу приладу.

Чому холодильник гудить голосніше після відключення світла

Після відновлення електропостачання компресор може працювати довше, щоб охолодити камери. У моделях з інверторним компресором також може підвищуватися швидкість його роботи, через що гудіння стає помітнішим. Таку особливість пояснюють у Samsung .

У деяких моделях після знеструмлення також може спрацьовувати звукове попередження про підвищення температури. Як зазначають в Electrolux , такий сигнал може супроводжуватися блиманням індикатора на дисплеї.

Якщо холодильник поступово відновлює необхідну температуру, посилений шум не обов'язково означає несправність. Проте якщо охолодження залишається недостатнім або з'являються повідомлення про помилки, потрібна додаткова перевірка.

Важливо: після тривалого відключення світла окремо перевірте безпечність продуктів. За рекомендаціями FoodSafety.gov , зачинений холодильник зазвичай зберігає продукти холодними до чотирьох годин.

Якщо електроенергії немає довше, швидкопсувні продукти, без іншого охолодження рекомендовано викинути.

Якщо температуру контролювали термометром, орієнтуйтеся на рекомендації для конкретних продуктів. Наприклад, м'ясо, рибу, молоко та готові страви потрібно викинути, якщо вони перебували за температури +4 градуси або вище понад дві години. Не перевіряйте їхню безпечність на смак.

Чому холодильник вібрує та деренчить

Іноді шум спричиняє не несправність внутрішніх компонентів, а вібрація корпусу.

За інформацією Maytag , деренчання може виникати через неправильне вирівнювання холодильника, предмети на його корпусі або вібрацію трубок.

Серед можливих зовнішніх причин:

нерівна або нестійка поверхня;

неправильно відрегульовані ніжки;

контакт корпусу з меблями чи стіною;

предмети, які деренчать зверху холодильника.

Спочатку перевірте, чи стійко стоїть прилад, і приберіть предмети, які можуть посилювати вібрацію.

Переконайтеся також, що навколо холодильника залишені вентиляційні проміжки, передбачені інструкцією для вашої моделі. Універсальної відстані для всіх холодильників немає.

Не намагайтеся самостійно нахиляти або пересувати важкий холодильник. Для переміщення чи вирівнювання залучіть допомогу та дотримуйтеся інструкції виробника.

Чому дзижчить холодильник із льодогенератором

Окреме джерело дзижчання - клапан подавання води в холодильниках з автоматичним льодогенератором або диспенсером.

У GE Appliances пояснюють, що короткочасне дзижчання може виникати під час відкривання клапана подавання води.

Однак якщо льодогенератор увімкнений, а вода до нього не надходить, клапан може періодично намагатися заповнити систему.

У такому разі перевірте, чи підключено водопостачання. Якщо льодогенератор не використовується або холодильник не під'єднаний до води, вимкніть цю функцію відповідно до інструкції.

Які звуки можуть свідчити про несправність

Насторожити мають нові, незвично гучні або повторювані звуки, особливо якщо холодильник водночас почав гірше охолоджувати продукти.

Наприклад, постійний ритмічний стукіт або гучне дзижчання іноді виникають, коли роботі вентилятора заважає накопичений іній чи сторонній предмет.

У Bosch зазначають, що причиною незвично сильного шуму можуть бути проблеми з вентилятором або компресором.

Водночас визначити несправну деталь лише за звуком не завжди можливо.

Якщо скрегіт або скрип виникає лише під час відчинення дверцят, перевірте, чи не торкаються вони меблів або інших поверхонь. Це допоможе виключити зовнішню причину шуму.

Що перевірити, якщо холодильник почав шуміти

Перед зверненням до майстра виконайте кілька простих перевірок.

1. Визначте характер звуку. Прислухайтеся, чи це звичайне гудіння, коротке клацання, вібрація або новий стійкий стукіт.

2. Перевірте встановлення. Холодильник повинен стояти стійко, а вентиляційні проміжки навколо нього - відповідати інструкції виробника.

3. Приберіть предмети з корпусу. Посуд та інші речі можуть посилювати звичайну вібрацію.

4. Огляньте дверцята. Переконайтеся, що вони щільно зачиняються, а продукти не заважають цьому. Перевірте також стан ущільнювача.

5. Виміряйте температуру. Якщо холодильник став шумнішим, важливо переконатися, що він продовжує нормально охолоджувати.

6. Звірте звуки з інструкцією. Виробники можуть наводити описи або аудіозаписи нормальних робочих шумів для різних моделей.

За рекомендаціями FDA , температура в холодильному відділенні повинна становити не вище +4 градусів, а в морозильному - не вище -18 градусів. Для перевірки використовуйте окремий термометр, призначений для холодильників.

Не знімайте захисні панелі та не намагайтеся самостійно ремонтувати компресор або вентилятор.

Коли потрібно звернутися до майстра

Професійна діагностика потрібна, якщо:

незвично сильний шум не зникає після перевірки встановлення холодильника та усунення зовнішніх джерел вібрації;

постійний скрегіт або стукіт супроводжується погіршенням роботи приладу;

холодильник не підтримує необхідну температуру;

на дисплеї з'являються повідомлення про несправність, які не зникають після перевірок, передбачених інструкцією.

Якщо з'явилися запах горілого, іскри або дим, негайно припиніть користування холодильником. Відключіть його від електроживлення, лише якщо це безпечно.