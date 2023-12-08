Головний рабин випустив пісню для підняття бойового духу українців та ізраїльтян (відео)

Моше Реувен Асман написав трек, який так і називається "Мій Ізраїль, Моя Україна".

"Хочу презентувати вам мою нову пісню, для підняття бойового духу у цей непростий час. Пісня про мою любов до України та Ізраїлю, про героїчних людей які живуть в цих країнах, про спільну нелегку долю та про спільну велику Перемогу!" - написав він у дописі.

У кліпі на пісню показані кадри з війни в Україні та Ізраїлі. Найбільш емоційним є момент, коли різні люди говорять про те, що перемога буде і за Ізраїлем, і за Україною.

Довідка

Моше Реувен Асман є головним рабином Синагоги Бродського у Києві та керівником Всеукраїнського конгресу юдейських хасидських релігійних громад. Він також заснував єврейське поселення Анатевка.

Моше народився в Ленінграді. Після одруження у 1987 році виїхав до Ізраїлю, де продовжив навчання в єрусалимських єшивах.

По закінченні навчання отримав звання рабина. У 1991 році його скерували до України. У 1997 році він став головним рабином Всеукраїнського єврейського конгресу, а вже 11 вересня 2005 року Моше Реувен Асмана обрали головним рабином України.

8 червня 2023 року він допомагав евакуювати мешканців населених пунктів, чиї будинки затопило через підрив Каховської ГЕС росіянами.

За інформацією ЗМІ, Моше має 12 дітей та 20 онуків.