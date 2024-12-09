Фонд Ахметова провів новорічне свято для дітей із навчально-реабілітаційного центру у Чернігівській області

Саме тут, в Удайцівському навчально-реабілітаційному центрі для дітей, відбулася Новорічна акція - частина масштабної програми "Рінат Ахметов - Дітям".

У цьому центрі живуть, навчаються та виховуються особливі хлопчики та дівчатка - сироти, діти, позбавлені батьківської опіки, а також діти з особливими освітніми потребами та ті, які мають інвалідність.

"У мене зараз дуже гарний настрій, тут було дуже весело. Ми так награлися, що тепер аж спати хочеться", - ділиться емоціями один із вихованців закладу, 15-річний Данило.

"Завдяки вам, нашим гостям, ми на мить забули, що йде війна і опинилися ніби у казці. На сьогоднішньому святі я відчула себе 15-річною дівчиною - теж стрибала, підтанцьовувала і раділа", — зізнається Наталія Походенко, вихователька Удайцівського навчально-реабілітаційного центру Чернігівської обласної ради.

"Запалювати в серцях дітей вогник надії і віру в те, що все в цьому житті можливо - мета Новорічної акції, яка не переривається уже понад 20 років. Головне - вірити в себе й мати надійних друзів, які завжди готові підтримати", - говорить Аліна Клімчик, менеджерка проєктів фонду Ріната Ахметова.

Новорічна акція є частиною масштабної програми "Рінат Ахметов - Дітям", яка системно надає всебічну допомогу дітям України. Це - один з пріоритетних напрямків допомоги Фонду Ріната Ахметова. За час роботи фонд Ріната Ахметова підтримав понад 5 млн дітей.

Завдяки програмі "Рінат Ахметов - Дітям!" маленькі українці отримують лікування, слухові апарати, проходять психологічну та фізичну реабілітацію, а також мають можливість розвиватися та реалізувати свої мрії.