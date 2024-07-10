Фонд Ахметова опублікував оновлені анкети дітей-сиріт, які чекають на нові сім'ї

Повернувшись з експедицій інтернатними установами України, команда програми "Рінат Ахметов - Дітям. Сирітству - Ні!" опублікувала нові анкети дітей-сиріт, яким дуже потрібна родина. Досвід такої роботи у Фонду Ріната Ахметова великий — завдяки програмі вже понад 10 тисяч дітей знайшли нові родини. Задля оновлення анкет та створення відеосюжетів про дітлахів команда побувала у Житомирі та на Чернігівщині.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

Нові відео про хлопчиків та дівчат, які чекають щастя у люблячій сім’ї, вже доступні на ресурсах Фонду Ріната Ахметова:

— YouTube.

— Facebook "Сирітству - ні!"

— Незабаром – на сайті фонду

"Діти мають зростати у щасливих, люблячих сім’ях. Жити у безпеці, здобувати якісну освіту і сприяти в майбутньому відбудові та розквіту нашої держави", - наголосила Оксана Іщук, керівниця проєктів Фонду Ріната Ахметова.

Коли почалася повномасштабна війна, оновити анкети сиріт стало неможливо. Але команда програми "Сирітству - ні!" змогла подолати перешкоди та минулоріч однією з перших у країні відновила роботу зі створення відеоанкет для дітлахів. Фонд і надалі шукатиме можливості для продовження такої роботи.

"Оновлення даних - це дуже важливо. Дітям потрібні любов батьків та родинний затишок. Дуже хочеться, щоб кожна дитина зростала у родині, де про неї будуть піклуватися та любити", - підкреслила Валентина Проценко, директорка КЗ "Удайцівський навчально-реабілітаційний центр".

За 18 років за програмою "Рінат Ахметов - Дітям" різнобічну підтримку отримали понад 5 млн дітей України. Зокрема, це медикаменти, продуктові набори, слухові апарати, психологічна та фізична реабілітація, можливість відпочивати, розвиватися та реалізувати свою мрію.