Фонд Ахметова допоміг 9-річному Володимиру почути дощ і знайти друзів

Перші звуки, який Володя ідентифікував, коли вперше вийшов в апаратах на вулицю — як шурхотить листя, крапає дощ та співають пташки. Згодом він взагалі полюбив природу.

"Для мене це було дивно. Я не знав, що це можна почути — вважав, що дощ жодного звуку не дає. Природа для мене була, як кімната, де дуже багато зелені, і в якій нічого немає. Мені дуже подобаються палеонтологія, рослини і світ, я хочу їх вивчати", — ділиться своїми спостереженнями Володимир.

Хлопчик згадує, що до семи років, поки не отримав слухові апарати, погано розбирав слова і постійно просив усе повторити. Нерідко не розумів питання вчителя — тільки по вустах бачив, що той до нього звертається. Зараз ці труднощі у нього позаду.

"Тепер Володя іде в ногу з усіма дітьми в навчальному процесі й відчуває себе впевненіше. Зараз у нього багато гуртків і друзів", — розповідає мама Володимира Наталія.

Зміни позитивно позначилися і на її житті: озираючись назад, жінка усвідомлює, в якому напруженні перебувала сама, постійно хвилюючись за дитину. Тепер син самостійніший, а вона — набагато спокійніша.

"Поміч, яка отримана вчасно — неоціненна. Зі слуховими апаратами почався новий етап у нашому житті. Я дуже вдячна Фонду, що ми стали частиною однієї з програм, і я хочу, щоб якомога більше людей дізналися про те, що такий Фонд є і робить багато корисних справ", — підкреслює Наталія.

Допомогу в слухопротезуванні в рамках проєкту "Рінат Ахметов — Дітям. Тепер я чую" можуть отримати діти з вадами слуху віком до 7 років, які проживають або проживали в територіальних громадах у зонах бойових дій, окупації чи оточення. Таку допомогу від фонду вже отримали понад 230 дітей.

Окрім проєкту «Тепер я чую», програма «Рінат Ахметов — Дітям» реалізує проєкти, які всебічно підтримують дітей, чиє дитинство відібрала російська агресія.

Завдяки програмі маленькі українці отримують лікування, слухові апарати, проходять психологічну та фізичну реабілітацію, відпочивають у «Блогер Кемпі», а також можуть розвиватися та реалізувати свої мрії. За час роботи допомога Фонду охопила понад 5 млн дітей. «Рінат Ахметов — Дітям». Допомога, що дарує завтра.