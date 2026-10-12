Діти Анатолія Кашпіровського: деталі про позашлюбного сина та народження доньки у 2025 році

Донька народилася, коли Кашпіровському було 86 років

У серпні 2025 року в Анатолія Кашпіровського та його третьої дружини Гулізар Чалбашової народилася донька Еліна. На той момент гіпнотизеру було 86 років, а його дружині - близько 53.

Гулізар була третьою дружиною Кашпіровського. Вони познайомилися ще у 2004 році, коли жінка працювала його помічницею та адміністраторкою. Згодом їхні стосунки стали романтичними, а офіційно шлюб пара зареєструвала у 2024 році.

За словами директора Кашпіровського Сергія Рудих, народження доньки було довгоочікуваною подією для подружжя. Він також розповідав, що Кашпіровський багато часу проводив із дитиною. На момент смерті батька дівчинці було трохи більше року.

Діти Кашпіровського від першого шлюбу

Ще двоє дітей народилися у першому шлюбі Кашпіровського з Валентиною Шевченко - син Сергій та донька Олена.

Син багато років живе у США та практично не з'являється у публічному просторі.

Старша донька Олена працювала лікаркою, однак у 2018 році померла.

Кашпіровський з першою дружиною та донькою

Після смерті Кашпіровського про себе знову нагадав ще один чоловік, який уже кілька років намагається довести, що також є його сином.

Ймовірний позашлюбний син знову заявив про себе

Олексій Фуштей уперше публічно заявив про можливе споріднення з Кашпіровським ще у 2019 році.

За словами чоловіка, його мати Світлана свого часу працювала помічницею гіпнотизера. Фуштей стверджує, що між нею та Кашпіровським були романтичні стосунки, внаслідок яких він і народився. Для підтвердження своєї історії чоловік показував фотографію матері разом із Кашпіровським та наполягав на проведенні ДНК-експертизи.

Фуштей також намагався встановити батьківство через суд, однак публічного підтвердження їхньої спорідненості досі немає.

Фуштей шукає могилу Кашпіровського та наполягає на ДНК-тесті

Після смерті гіпнотизера Фуштей знову заявив про бажання довести спорідненість. На росТБ він розповів, що приїхав до Вінниці та намагався з'ясувати, де саме буде похований Кашпіровський. За словами Фуштея, він відвідав родинне поховання, однак місце могили самого Кашпіровського йому нібито невідоме.

Чоловік також заявив, що після смерті гіпнотизера його вдова Гулізар перестала виходити з ним на зв'язок. Фуштей припустив, що вона може побоюватися проведення ДНК-експертизи.

Він також стверджує, що останніми роками спілкувався з Кашпіровським телефоном. За словами чоловіка, вони могли розмовляти протягом кількох годин, а гіпнотизер давав йому поради, рекомендував книги та обіцяв зустрітися особисто.

Яку спадщину залишив Кашпіровський

Після смерті Кашпіровського з'явилася інформація про його нерухомість у Росії та США.

У Москві Кашпіровський користувався квартирою площею 55,9 квадратного метра, вартість якої оцінюють у 240–350 тисяч доларів. Сам він раніше стверджував, що житло на нього не оформлене. Також у медіа повідомляли, що квартиру могли переоформити на його третю дружину Гулізар.

Кашпіровський заявляв, що не мав великих заощаджень і витрачав значну частину заробленого на допомогу родині.