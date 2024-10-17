Чотирирічна Ярослава отримала суперсучасні слухові апарати зі ШІ, забезпечені Фондом Ахметова

Ярослава народилася здоровою дитиною. Проблеми зі слухом батьки почали помічати у її трирічному віці - спочатку під час хвороб, а потім значно частіше. Обстеження підтвердило: дівчинці необхідно слухопротезування та заняття із сурдопедагогом.

Нещодавно 4-річна Ярослава з Сумщини отримала суперсучасні слухові апарати від Фонду Ріната Ахметова, які підлаштовуються під потреби дитини.

"В інтернеті я знайшла інформацію про допомогу дітям із вадами слуху від Фонду Ріната Ахметова. Ми зателефонували і за кілька тижнів вже отримали апарати. Дуже вдячні за таку допомогу, адже зібрати суму на слуховий апарат дуже важко. І ми вдячні за оперативність. Тепер в нас буде змога якнайшвидше почати займатися з сурдопедагогами. Ще дуже багато роботи, але є апарати — і є з чим працювати", - ділиться Ольга, мама Ярослави.

Галина Іващенко, лікарка-аутометристка, фахівчиня зі слухопротезування "Центру слуху", пояснює: така втрата слуху, як у Ясі, заважає розвитку дитини. У діток зі зниженим слухом виникають проблеми зі спілкуванням, мовленням, навчанням, тому якісні слухові апарати вкрай потрібні.

"Ми запропонували Ярославі слухові апарати останнього покоління. Це апарати зі штучним інтелектом, найкращі для діток. Вони мають гарне біноуральне шумоподавлення, гарний зв'язок. А найголовніше — чіткий природний звук у реальному часі. Тобто відтворюють саме той звук, який чують люди з нормальним слухом. Завдяки апаратам не буде затримуватися ані розумовий, ані мовленевий розвиток, дитина буде розвиватися як всі інші діти її віку", - пояснює пані Галина.

Допомогу в слухопротезуванні в рамках проєкту "Рінат Ахметов - Дітям. Тепер я чую" можуть отримати діти з вадами слуху віком до 7 років, які проживають або проживали в територіальних громадах у зонах бойових дій, окупації чи оточення. Таку допомогу від Фонду вже отримали понад 230 дітей.

Якщо серед ваших рідних або знайомих є дитина, яка потребує протезування слуху, зверніться на безкоштовну гарячу лінію 0 (800) 509 001 (з понеділка по п’ятницю), або пишіть в месенджер фонду.