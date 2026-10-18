Чому смартфон вимикається на холоді: правила Apple та Samsung, які допоможуть зберегти батарею

З настанням холодів смартфони можуть швидше втрачати заряд або раптово вимикатися, навіть якщо індикатор показує ще 20–30%. Причина часто криється в особливостях роботи акумулятора за низьких температур.

Чому так відбувається, які температури небезпечні для смартфонів та як захистити батарею - розповідає Styler.

Чому смартфон може вимкнутися на морозі

Більшість сучасних телефонів працюють на літій-іонних акумуляторах. Коли температура знижується, хімічні процеси всередині батареї сповільнюються, а її здатність віддавати енергію зменшується. Через це смартфон може швидко втрачати заряд, повільніше працювати або несподівано вимкнутися.

Наприклад, на екрані може залишатися 30% заряду, але після тривалого перебування на морозі пристрій припинить роботу.

У компанії Apple пояснюють, що використання iPhone за дуже низьких температур може тимчасово скоротити час автономної роботи. Після повернення в тепліші умови показники зазвичай нормалізуються.

Це означає, що раптове вимкнення на холоді не обов'язково свідчить про несправність акумулятора.

Яку температуру витримують iPhone та Samsung

За рекомендаціями Apple, iPhone найкраще використовувати за температури навколишнього середовища від 0 до +35 градусів.

Samsung вказує аналогічний діапазон для своїх смартфонів Galaxy.

Однак це не означає, що за температури -1 градус телефон обов'язково перестане працювати. Реакція залежить від тривалості перебування на холоді, стану батареї та навантаження на пристрій.

Особливо уважними варто бути власникам старіших смартфонів, адже зношені акумулятори можуть гірше переносити низькі температури.

Як захистити батарею смартфона від холоду

Щоб телефон не вимкнувся в найневдаліший момент, варто дотримуватися кількох простих правил.

1. Носіть смартфон у внутрішній кишені. Так пристрій буде краще захищений від холодного повітря. Зовнішня кишеня куртки або рюкзак не забезпечують такого захисту.

2. Не залишайте телефон у холодному автомобілі. Навіть якщо пристрій вимкнений, тривале перебування за дуже низьких температур небажане для акумулятора.

3. Увімкніть режим енергозбереження. На iPhone це режим низького заряду, а на Samsung Galaxy - енергозбереження. Вони допомагають обмежити фонові процеси та зменшити споживання енергії.

4. Зменште яскравість екрана. Дисплей споживає частину заряду, тому зниження яскравості може допомогти смартфону працювати довше.

5. Не тримайте телефон постійно в руках на морозі. Якщо потрібно відповісти на дзвінок, можна скористатися навушниками, залишивши пристрій у кишені.

Ці поради не усувають вплив холоду на акумулятор, але допомагають зменшити додаткове споживання заряду.

Чого не можна робити з телефоном після морозу

Одна з поширених помилок - намагатися якомога швидше зігріти смартфон після повернення додому. Не варто класти його на батарею опалення, підносити до обігрівача або нагрівати феном.

Різкий перепад температури може спричинити утворення конденсату, а надмірне нагрівання створює додаткові ризики для електроніки. Краще залишити пристрій у сухому приміщенні та дочекатися, поки він поступово нагріється до кімнатної температури.

Також не слід поспішати із заряджанням дуже холодного смартфона. Apple та Samsung передбачають температурні обмеження для заряджання. Якщо акумулятор занадто холодний, система може тимчасово призупинити процес.

Тому перед підключенням до зарядного пристрою варто дати телефону природно зігрітися.

Як зрозуміти, що батарея потребує заміни

Якщо смартфон вимикається лише на морозі, а після повернення в тепло працює нормально, причина може бути саме в низькій температурі. Але якщо проблема повторюється навіть удома, варто перевірити стан акумулятора.

На iPhone це можна зробити в налаштуваннях батареї, де відображається її максимальна ємність. На Samsung Galaxy доступна діагностика через застосунок Samsung Members.

Серед ознак можливого зношування акумулятора - часті раптові вимкнення, суттєве скорочення часу автономної роботи та системні попередження про стан батареї. Якщо такі проблеми виникають регулярно, доцільно звернутися до авторизованого сервісного центру.

Головне правило на холодний сезон - не залишати смартфон надовго на морозі, уникати різкого нагрівання та заряджати його лише після повернення до допустимої температури.