Чому після миття підлога залишається липкою: часті помилки під час прибирання

Додавати забагато мийного засобу

Якщо наливати очищувач «на око», легко перевищити рекомендовану кількість. У рекомендаціях для дерев’яних підлог O-Cedar пояснює, що надмірне використання засобів може залишати липкий наліт, до якого пристає бруд.

Відміряйте засіб за інструкцією на упаковці та обирайте його відповідно до типу покриття. Концентрат розводьте у вказаних пропорціях, а готовий до використання продукт застосовуйте так, як радить виробник.

Починати з підлоги, а потім витирати пил

Під час очищення меблів пил і дрібне сміття осідають унизу, пояснює авторка матеріалу Which? . Тому рухайтеся згори донизу: спочатку очистіть верхні полиці та шафи, потім нижчі поверхні. Наприкінці пропилососьте й вимийте підлогу, якщо покриття допускає вологе прибирання.

Під час миття рухайтеся від дальнього кута до виходу, щоб не наступати на вже очищені ділянки.

Мити підлогу брудною водою

Якщо протягом усього прибирання полоскати швабру в тій самій брудній воді, частина забруднень повертатиметься на підлогу. У Vileda рекомендують змінювати воду в міру забруднення. Іноді це потрібно робити кілька разів за одне прибирання.

Також перевіряйте стан насадки: якщо вона забруднилася, промийте її або використайте чисту. Після прибирання очищайте насадку відповідно до інструкції виробника.

Прати мікрофібру з кондиціонером

Кондиціонер для білизни може погіршити здатність мікрофібри збирати пил і бруд. Як пояснює виробник E-Cloth , пом’якшувач залишає на волокнах речовини, які заповнюють проміжки між ними та знижують ефективність очищення.

Періть мікрофібру без кондиціонера, використовуючи невелику кількість прального засобу. Уникайте також засобів із доданим пом’якшувачем.

Якщо випадково випрали серветку з кондиціонером, не поспішайте її викидати. E-Cloth радить одразу перепрати свої вироби без пом'якшувача, дотримуючись інструкції з догляду.

Температуру прання та спосіб сушіння обирайте за інструкцією до конкретного виробу, оскільки не всі серветки потребують однакового догляду.

Не очищати сам пилосос

Переповнений контейнер, забруднений фільтр та сміття в насадці можуть погіршувати ефективність прибирання. Dyson рекомендує спорожняти контейнер, щойно сміття досягає позначки MAX, щоб підтримувати належну силу всмоктування.

Не допускайте переповнення контейнера або мішка, регулярно очищайте щітку та перевіряйте фільтри відповідно до інструкції виробника.

Перед очищенням обов’язково вимикайте прилад. Мийте лише ті фільтри, для яких це дозволено, і встановлюйте їх назад тільки після повного висихання.

Забувати про килимок біля вхідних дверей

Придверний килимок затримує частину пилу, піску та вологи, які потрапляють до оселі з вулиці. Проте на ньому самому поступово накопичуються забруднення, тому він також потребує регулярного догляду.

Виробник Ruggable рекомендує пилососити свої придверні килимки, за потреби витрушувати їх надворі, а після вологого очищення повністю висушувати.

Додайте килимок до звичного прибирання передпокою та не забувайте очищати підлогу під ним. Спосіб миття або прання обирайте відповідно до рекомендацій виробника: не кожен килимок можна прати в машинці.