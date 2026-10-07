Чи можна заморозити молоко, сир та вершки: терміни зберігання під час відключень світла

Молоко

Звичайне пастеризоване молоко можна заморожувати. За даними Служби безпеки та інспекції харчових продуктів США (USDA), молоко після заморожування можна зберігати близько трьох місяців. Після розморожування його краще використовувати для приготування каш, млинців, випічки, соусів або напоїв.

Заморожувати молоко краще невеликими порціями, залишаючи в ємності трохи вільного місця: рідина при замерзанні розширюється. Розморожувати продукт варто в холодильнику, а перед використанням добре перемішати.

USDA також радить перед можливим відключенням заморожувати молоко та інші швидкопсувні продукти, які не планують використовувати найближчим часом. Це допомагає довше зберігати їх при безпечній температурі під час перебоїв з електроенергією.

Вершки

Жирні вершки заморожувати можна. Після розморожування вони можуть трохи змінити консистенцію, тому перед використанням їх варто добре перемішати.

Національний центр домашньої консервації харчових продуктів США (NCHFP) зазначає, що після розморожування вершки потрібно злегка перемішати або збити. Тому заморожені вершки краще планувати для соусів, супів, випічки чи інших страв, де невелика зміна текстури не має критичного значення.

Збиті вершки також можна заморожувати, зокрема вже порційно для десертів.

Твердий сир переживе морозилку краще за кисломолочний

Тверді та напівтверді сири можна заморожувати. NCHFP рекомендує після цього використати їх приблизно протягом шести місяців для найкращої якості.

Втім, структура сиру може змінитися: після розморожування він стає більш крихким і зернистим. Тому заморожений сир краще використовувати для піци, гарячих бутербродів, запіканок, пасти або інших страв, а не для сирної нарізки.

А ось кисломолочний сир, рикота та крем-сир заморожування переносять значно гірше. За даними NCHFP, вони не належать до продуктів, які добре заморожуються.

Сметану краще не класти в морозилку

Сметана - один із тих продуктів, які технічно можна заморозити, але робити це заради запасу не варто.

NCHFP прямо не рекомендує заморожувати сметану, оскільки після розморожування вона розшаровується і не повертається до нормальної однорідної консистенції. Сметана може стати водянистою та неоднорідною.

Тобто для борщу чи соусу така сметана ще може знайти застосування, але для подачі до готових страв її якість буде помітно гіршою.

Вершкове масло

Вершкове масло - один із найзручніших молочних продуктів для морозильної камери.

NCHFP рекомендує заморожувати якісне масло, виготовлене з пастеризованих вершків, щільно загорнувши його у правильне пакування. Орієнтовний термін зберігання в морозилці для найкращої якості - 6-9 місяців.

Його зручно одразу розділити на невеликі шматки, щоб не розморожувати всю пачку через одну порцію.

Йогурт заморозити можна, але консистенція зміниться

USDA зазначає, що йогурт можна заморожувати приблизно на 1-2 місяці. Однак після розморожування він може стати менш однорідним.

Тому заморожений йогурт краще використовувати в смузі, випічці або інших стравах, де зміна консистенції не критична.

Як підготувати молочку до відключення світла

Якщо прогнозується тривале відключення, найкраща стратегія - не просто забити морозилку свіжими продуктами, а правильно розподілити запаси.

Молоко, вершки, масло та тверді сири можна заморозити заздалегідь невеликими порціями. Для пакування варто використовувати герметичні контейнери або спеціальні пакети для морозилки. NCHFP рекомендує матеріали, стійкі до вологи та пари, які не пропускають повітря і захищають продукти від сторонніх запахів.

Наведені строки зберігання стосуються морозильної камери, яка підтримує температуру -18 градусів або нижчу. Це орієнтири для збереження якості продуктів, а не терміни, протягом яких вони можуть залишатися без електрики. Заморожування не робить безпечним продукт, який уже зберігали за неналежної температури, зазначає USDA .

Під час відключення дверцята холодильника та морозильної камери варто тримати зачиненими. За таких умов холодильник зберігає холод приблизно чотири години, повністю заповнена морозильна камера - близько 48 годин, а наполовину заповнена - приблизно 24 години. Це орієнтири, тому фактичну температуру краще контролювати за допомогою термометра, повідомляє FoodSafety.gov .

Якщо після відключення заморожене молоко зберегло кристали льоду або його температура не перевищує +4 градусів, його можна повторно заморозити, хоча якість може погіршитися. Молоко, вершки та м'які сири, які перебували за температури понад +4 градусів дві години або довше, потрібно викинути. Перевіряти їхню безпечність на смак не можна.