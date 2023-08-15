Завершилась смена "Блогер Кемпа" от Фонда Ахметова

Во время этой смены к детям пришел Ярослав Войцешек, сценарист всемирно известного украинского анимационного фильма "Мавка. Лесная песня" производства студии Animagrad FILM.UA Group. Он разработал и провел интерактивный двухдневный мастер-класс по теме "Как придумать собственный фильм". Ярослав поделился впечатлениями о взаимодействии с юными участниками смены.

"Поражает то, что они смелые. У взрослых есть куча запретов: так нельзя думать, писать... А у детей этого нет. Приятно созерцать эту свободу и открытость, это вдохновляет. И они честны. Если им интересно, они говорят об этом открыто. Если неинтересно, они засыпают", - улыбается Ярослав.

"Мавка" - это самый кассовый украинский фильм и анимационный фильм в национальном прокате за всю историю Независимости. Его купили до 80 стран мира. Сценарист объяснил, почему важно проводить такие занятия и знакомить детей с разными профессиями.

"Когда я выпускался из школы, мне никто не сказал, что можно даже мечтать стать кинематографистом. Я надеюсь, что после мастер-класса кто-нибудь выберет развиваться в направлении кинематографии. И мы получим кинохудожника, который будет прославлять украинский кинематограф и Украину", - говорит Ярослав.

Изменения "Блогер Кэмп" от Фонда Рината Ахметова дарят детям возможность отвлечься от войны и переживаний, укрепить здоровье и психику. Каждое изменение - это много общения, физической активности и творчества: опыта, который положительно влияет на ребят и поможет им сохранить теплые воспоминания о хорошо проведенном времени.

Участие в проекте "Ринат Ахметов - Детям. Мирный отдых детям Украины" принимают дети, много пережившие из-за войны. Среди них - дети, которые были депортированы в Россию и вернулись в Украину; те, кто потерял родителей в результате войны; дети из приемных семей, ДБСТ, на попечении и усыновленные; дети, живущие в зонах активных боевых действий и пострадавшие в результате боевых действий.

Весной и летом 2023 года участниками смены стали 150 детей. Всего в рамках проекта оздоровления и профессиональной психологической помощи получили около 5000 детей со всей страны. Набор на следующие изменения будет объявлен впоследствии.