Замша, бахрома и этнические мотивы: стилист объяснила, как не перегрузить образ

Слишком широкие штаны

Широкие штаны остаются заметным трендом, но их фасон подходит не всем. По словам стилиста, слишком объемная модель может изменить пропорции фигуры и визуально сделать силуэт более широким.

Особо внимательными следует быть невысоким девушкам. Если брюки буквально "поглощают" фигуру, лучше поискать другую ширину или модель, лучше подчеркивающую пропорции.

В то же время это не значит, что от широких брюк нужно отказываться. Главное - найти именно тот объем, который будет гармонично выглядеть на конкретной фигуре.

Бахрома, замша и этнические мотивы одновременно

Еще один тренд, с которым стилист советует быть осторожными - большое количество ярких деталей в одном образе. Замша, бахрома и этнические мотивы могут выглядеть отдельно, но вместе легко перегрузить комплект.

Вместо того чтобы сочетать все сразу, лучше выбрать что-то одно, а остальные образы построить на базовых вещах. Такой подход поможет сохранить современный вид и не превратить трендовый образ в костюмированный.

Офисная эстетика с головы до ног

Жакеты, рубашки, юбки и другие элементы офисного гардероба могут быть актуальны не только для работы. Однако стилист советует не собирать все составляющие офисной эстетики одновременно, если этого не требует дресс-код.

Достаточно одной-двух характерных вещей. К примеру, строгий жакет можно сочетать с более расслабленной повседневной одеждой. Так образ будет выглядеть непринужденнее, но в то же время будет иметь актуальный акцент.

Масштабные аксессуары

Большие сумки, массивные украшения и другие броские аксессуары могут стать главным акцентом образа. Однако их размер должен соответствовать не только модным тенденциям, но и самому человеку.

Стилист советует учитывать черты лица, одежду и даже образ жизни. Ведь эффектный аксессуар, который красиво смотрится на фотографии, не обязательно будет удобным или гармоничным в повседневной жизни.

Вещи, которые прекрасно смотрятся в Pinterest

Отдельно стилист обратила внимание на вещи, которые выглядят безупречно на модных фотографиях и в Pinterest. Увидев такой образ, легко подумать, что именно этой вещи не хватает в собственном гардеробе.

Но перед покупкой стоит задать себе простой вопрос: можете ли вы составить с этой вещью хотя бы три собственных образа?

Если ответ отрицательный, есть вероятность, что трендовая покупка просто останется висеть в шкафу. Даже очень модная вещь не принесет пользы, если ее не с чем носить или она не отвечает вашему стилю жизни.

Главное правило - не покупать тренд ради тренда

Стилист подчеркивает: мода не должна превращаться в погоню за всеми новинками сезона. Тренд может быть отличным, но это еще не означает, что он автоматически станет удачным дополнением именно к вашему гардеробу.

Перед покупкой следует оценить посадку вещи, ее пропорции, сочетание с уже имеющейся одеждой и собственный образ жизни. Ведь удачный стиль - это не возможность использовать все актуальные тренды одновременно, а умение выбрать среди них то, что действительно подходит именно вам.