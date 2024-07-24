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Отдохнули и овладели психологическими техниками: завершилась летняя смена "Блогер Кемп" от Фонда Ахметова

Фото: завершилась летняя смена "Блогер Кэмп" от Фонда Ахметова (пресс-служба фонда)
Автор: Александр Мороз

Летняя смена "Блогер Кэмп" подошла к концу. Отдых для ребят, пострадавших от войны, был организован Фондом Рината Ахметова. На этот раз в смене снова участвовали дети, которых удалось вернуть из РФ.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

Отмечается, что каждый ребенок получил не только оздоровление и воспоминания о Закарпатье, но и помощь психологов, прошедших обучение от фонда и умеющих работать с травмой войны. А еще, новые навыки блоггерства и подсказки о том, как выбрать профессию.

"Мне здесь нравится. Особенно тогда, когда мы все сидим у костра", – рассказывает 14-летний Кирилл из города Изюм.

Его ровесник Орест из Гостомеля также доволен отдыхом.

"Здесь классно. Конечно, жара донимала, но бассейн здесь шикарный и у нас есть кондиционер. Еще мне очень понравилось, что здесь "Блогер Кемп" и мы учились снимать видео", - делится впечатлениями Орест.

И добавляет, что работающие в лагере психологи "помогают прийти в нормальное состояние в условиях этой войны, отойти от нее". И что техники, которыми поделились специалисты, будут полезны в разных ситуациях и дальше.

В каждой смене "Блогер Кемпу" принимают участие дети, потерявшие родителей во время войны; дети из приемных семей и детских домов семейного типа; дети опекунов и усыновителей; ребята, проживающие на территории, где ведутся активные боевые действия; дети с деоккупированных территорий и дети, пострадавшие от боевых действий.

За 19 лет по программе "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили более 5 млн детей Украины.

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Ринат Ахметов