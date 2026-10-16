Ужин в одной сковороде: рецепт риса с курицей и овощами от редактора Styler

Рис с курицей по рецепту кулинарной блоггерки

Автор кулинарного сайта The Recipe Rebel Эшли Фер предлагает готовить курицу, рис и овощи в одной сковородке. Особенность ее рецепта - сливки и пармезан, которые добавляют в конце и придают блюду кремовую консистенцию.

Ингредиенты на 4 порции

450 г куриного филе

185 г белого длиннозернистого риса

500 мл куриного бульона

около 300 г замороженного горошка и моркови

½ луковицы

2 зубчика чеснока

120 мл сливок

около 25 г тертого пармезана

1 ст. л. масла

1 ч. л. итальянских трав

¼ ч. л. паприки

соль и черный перец по вкусу.

Примечание: рецепт содержит молочные продукты - сливки и пармезан.

Приготовление

Куриное филе нарежьте небольшими кусочками, посолите и поперчите.

В глубокой сковороде разогрейте растительное масло. Выложите курицу вместе с измельченным луком и готовьте, пока мясо слегка подрумянится, а лук станет мягким.

Добавьте измельченный чеснок, паприку и итальянские травы и прогрейте примерно минуту.

Влейте куриный бульон, добавьте рис и замороженные овощи. Доведите до легкого кипения, накройте крышкой и снизьте нагрев.

Готовьте к мягкости риса и полной готовности курицы.

В конце влейте сливки и всыпьте пармезан. Перемешайте и прогрейте блюдо, чтобы сыр расплавился, а соус стал однородным.

Моя адаптированная версия риса с курицей и овощами

Я взяла за основу идею приготовления курицы, риса и овощей в одной сковороде, но приспособила рецепт под себя.

Вместо нарезанного куриного филе использовали голени и крылья. Сливки и пармезан не добавляла, а для овощной части взяла готовую замороженную смесь с морковью, зеленым горошком и бобовой фасолью.

Также добавила лук и чеснок, а курицу предварительно хорошо обжарила. Для приготовления использовала глубокую сковороду диаметром 26 см - в ней хватило места и для кусочков мяса, и для риса с овощами.

Ингредиенты на 4 порции

600-700 г куриных голеней и крыльев

250 г белого длиннозернистого риса

350-400 г замороженной овощной смеси с морковью, зеленым горошком и стручковой фасолью

1 небольшая луковица

2 зубчика чеснока

примерно 500 мл горячей воды или куриного бульона

2 ст. л. масла

1 ч. л. паприки

соль и черный перец по вкусу

специи для курицы - по желанию

Как я готовила блюдо

Сначала подготовила куриные голени и крылья: приправила их солью, черным перцем и паприкой.

В глубокой сковороде диаметром 26 см разогрела масло, выложила курицу и обжаривала примерно 7 минут, периодически переворачивая, чтобы кусочки подрумянились с разных сторон.

Затем добавила мелко нарезанный лук и продолжила готовить вместе с курицей, чтобы он стал более мягким. После этого добавила измельченный чеснок и прогрела его вместе с другими ингредиентами.

Дальше всыпала замороженную овощную смесь с морковью, зеленым горошком и бобовой фасолью. Овощи несколько минут прогрели вместе с курицей.

Курица с овощами во время приготовления (фото: Анастасия Остапова)

После этого промыла белый длиннозернистый рис холодной водой и добавила его к сковороде. Распределила крупу между кусочками курицы и овощами.

Влила около 500 мл горячей воды или бульона. Этого объема должно хватить, чтобы рис был покрыт жидкостью, но количество можно немного корректировать в зависимости от конкретного сорта крупы.

После закипания уменьшила нагрев и накрыла сковороду крышкой. Готовила к мягкости риса и полной готовности куриных голеней и крыльев.

Во время приготовления следила за количеством жидкости. Если рис остается жестким, а вода уже впиталась, лучше долить немного горячей воды, а не большой объем сразу. Так меньше риска, что крупа разварится.

Когда курица и рис были готовы, выключила нагрев и оставила блюдо под крышкой еще на несколько минут.

Готовый рис с курицей и овощами (фото: Анастасия Остапова)

Что следует учесть во время приготовления

Главное отличие моей версии от рецепта Эшли Фер - использование голеней и крыльев вместо небольших кусочков филе. Курильщики на кости нужно больше времени, поэтому я сначала обжаривала ее отдельно около 7 минут и только после этого постепенно добавляла другие ингредиенты.

Не стоит ориентироваться только на готовность риса. Перед подачей обязательно проверьте и курицу, особенно у кости.

Если рис готов, а курица еще нет, лучше вынуть мясо из сковородки и отдельно довести его до безопасной температуры, а не продолжать долго тушить вместе с крупой. Так рис не превратится в кашу.

Еще один нюанс - замороженные овощи. При нагревании они выделяют дополнительную влагу, поэтому воду лучше не наливать с запасом.

Я использовала белый длиннозернистый рис. Перед приготовлением его следует хорошо промыть, а после добавления жидкости не перемешивать слишком часто - так крупа лучше сохранит структуру.

В результате получается полноценный домашний ужин в одной посуде: с курицей, гарниром и овощами. А сам рецепт легко адаптировать под продукты, которые уже есть дома.