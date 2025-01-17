"Дома у меня есть флаг с автографами наших военных": Денис из Херсона поделился историей с музеем "Голоса Мирных"

Денис рассказывает Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, как ужасно было жить в оккупации - все старались избегать российских солдат, потому что были случаи убийств мирных жителей, дорого стоила еда.

"Ситуация была страшной. Когда мы видели россиян, то пытались прятаться, потому что понимали, что нас могут просто убить. В парке расстреляли людей, даже детей и женщин. Цены были заоблачные. Маленький йогурт стоил 80 грн, колбаса - 600 грн. Мы не могли позволить себе покупать много. В основном это были макароны", - говорит Денис.

Семья решила уехать, но не смогла, поскольку мама парня, учительница истории, попала на допрос к россиянам. Они нашли переписку, где их называли оккупантами, и на долгие 9 часов семья оставалась в неизвестности. К счастью, маму Дениса отпустили, и семья вынуждена была вернуться в Херсон.

Надежда на освобождение города угасала, выезжать боялись, поэтому просто пытались как-то жить дальше. Но вдруг стала распространяться информация, что оккупанты убегают.

"Мы увидели, как исчезли российские тряпки. Сначала не могли поверить счастью, но увидели первые машины ВСУ. Все плакали, мы праздновали до трех ночи. У меня дома есть украинский флаг с автографами наших военных. Это было невероятно", - добавляет парень.

После деоккупации город каждый день страдал от обстрелов россиян, поэтому было принято решение покинуть родной дом.

Сейчас Денис живет в Одессе. Самое сильное его желание - чтобы война как можно быстрее закончилась и мы выгнали врага с нашей земли.

История Дениса здесь.

Музей "Голоса Мирных" фонда Рината Ахметова собирает истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 120 тысяч историй.