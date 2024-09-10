Этот овощ сможет снизить давление, если употреблять 4 раза в неделю: новое исследование

Что нужно знать

Приблизительно треть всех взрослых в Украине живет с потенциально смертельным заболеванием под названием высокое кровяное давление. В медицине это называется гипертонией, это означает, что сердцу приходится работать более интенсивно, чтобы перекачивать кровь по всему телу.

Это создает дополнительную нагрузку на сердце, а также на другие органы и кровеносные сосуды, причиняя повреждения. Это также основной фактор риска многих серьезных состояний здоровья и заболеваний, таких как болезни сердца, почек, инсульты, сердечная недостаточность и сердечные приступы.

Неправильное питание и продукты с высоким содержанием соли являются одной из причин высокого кровяного давления.

К счастью, есть продукты, обладающие противоположным эффектом.

О чем свидетельствует новое исследование?

Новое исследование показало, что регулярное употребление брокколи может помочь значительно снизить АД, особенно среди людей среднего и старшего возраста.

Группа ученых из Университета Эдит Коуэн в Австралии обнаружила, что потребление примерно четырех порций крестоцветных овощей ежедневно в течение двух недель приводит к заметному снижению артериального систолического давления.

Крестоцветные овощи включают такие овощи как брокколи, цветная капуста, капуста и листовая капуста.

Они богаты соединениями под названием глюкозинолаты, которые распадаются на биологически активные вещества, такие как сульфорафан, когда овощи нарезают или жуют.

Предыдущие исследования уже показали, что эти соединения могут обладать противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, что может улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы. Однако авторы исследования предупредили, что большинство людей едят недостаточно овощей из семейства крестоцветных.

Увеличение потребления овощей широко рекомендовано для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, и предыдущие обсервационные исследования показали, что крестоцветные овощи, такие как брокколи, капуста и брюссельская капуста, имеют более сильную связь с сердечными заболеваниями, чем другие овощи.

Однако, хотя эти овощи потребляются по всему миру, крестоцветы обычно составляют небольшую часть общего потребления овощей.

В исследовании приняли участие 18 участников в возрасте от 56 до 72 лет с незначительным повышением АД. Их разделили на две группы, обе из которых получали питание, богатое крестоцветными овощами.

В рамках исследования участники потребляли около 300 г (четыре порции) смеси брокколи, капусты, цветной и белокочанной капусты ежедневно в течение двух недель.

Эти овощи подавали в виде двух супов - одного на обед и второго на ужин.

Во время контрольного вмешательства участники ели эквивалентное количество корнеплодов и кабачков, таких как картофель, сладкий картофель, морковь и тыква, а также в форме супа.

Обе группы носили манжету для измерения АД, которая автоматически измеряла АД через регулярные промежутки времени в течение дня и ночи.

После двух недель потребления крестоцветных овощей участники почувствовали среднее снижение 24-часового артериального систолического давления на 2,5 мм рт.ст. по сравнению с контрольным вмешательством. Этот эффект был еще более выражен в дневное время со средним снижением на 3,6 мм рт.