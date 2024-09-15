Этот дешевый украинский овощ - залог здоровья сердца и иммунитета: как правильно употреблять

Употребление чеснока - залог здоровья сердца. Однако важно, в каком виде мы едим эту пряность.

Как есть чеснок, чтобы оградить свой организм от болезней, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

От каких заболеваний помогает чеснок?

Чеснок известен своим профилактическим действием и поддержкой лечения заболеваний сердца и диабета, а также различных видов вирусных и бактериальных инфекций.

Ученые доказали, что потребление чеснока значительно улучшает сердечные и метаболические биомаркеры заболеваний в крови, обеспечивая:

снижение общего холестерина,

снижение уровня триглицеридов,

повышение уровня "хорошего" холестерина ЛПВП,

снижение ИМТ и WHR (соотношение талии к бедрам),

повышение фибринолитической активности, что способствует расщеплению тромбов.

Кроме того, большинство исследований показали снижение систолического и диастолического АД и его антиоксидантную активность (уровни таких ферментов, как каталаза, супероксиддисмутаза и глутатионпероксидаза).

Употребление чеснока было связано с менее частым развитием хронических заболеваний, таких как:

рак, особенно печени и пищевода,

высокое кровяное давление (предгипертензия),

диабет 2 типа,

неалкогольная жировая заболевание печени.

Важно, что чеснок необходимо есть сырым. Только в таком виде он обладает полным набором полезных для здоровья ингредиентов.

Однако традиционно маринованный чеснок также имеет много своих оригинальных веществ, которые благодаря молочнокислому брожению обеспечивают молочнокислые бактерии.

Он содержит не только пробиотики, ведь чеснок естественным образом богат пребиотиками. Это соединения, питающие полезную микрофлору в кишечнике, где вырабатывается иммунитет.

Вреден ли сырой чеснок?

Сырой чеснок не вреден, если его не есть в избытке и включать в блюда. В одном из исследований участники потребляли 4-35 г сырого белого чеснока в день без побочных эффектов. Несмотря на то, что он имеет более острый вкус, чем фиолетовый, есть преимущества использования обоих видов.

Употребление чеснока без термической обработки может привести к побочным эффектам у людей с проблемами пищеварения. При гастроэзофагеальном рефлюксе может усиливать изжогу, а при гиперчувствительности или пищевых заболеваниях вызывать жжение в желудке и груди.

Людям, принимающим препараты для разжижения крови, снижению уровня глюкозы в крови или холестерина, следует с осторожностью употреблять сырой чеснок, поскольку чесночные соединения могут усилить их действие. Если вы дополняете свой рацион сырыми овощами, возможно, придется изменить дозу лекарства, поэтому делать это следует под наблюдением врача.

Как есть чеснок сырым?

Чеснок богат соединениями серы, которые также отвечают за его интенсивный запах и резкий вкус. Они являются сильными антиоксидантами и действуют как антибиотик, противовирусное и противогрибковое средство. Важнейшим из них является алицин, производимый после измельчения чеснока.

Поэтому чеснок, добавляемый в сырые блюда, необходимо мелко порезать или отжать через пресс. Его следует добавлять в большую порцию пищи (например, в соус), а не употреблять в концентрированном виде.

Чеснок - это дешевая и легкодоступная специя, улучшающая вкус и свойства многих блюд, которые мы едим каждый день, а также его легко добавить в последующие блюда.