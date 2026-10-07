rbc.ua
Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Главная Вкусно Свинина с черносливом и черствой булкой: рецепт сытного ужина из кулинарной книги 1984 года
Вкусно 07 октября 2026, 18:12

Свинина с черносливом и черствой булкой: рецепт сытного ужина из кулинарной книги 1984 года

Черства булка здесь становится частью соуса, которым поливают тонко нарезанную свинину.
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Свинина с черносливом (коллаж: Styler)
Поделиться:

В кулинарных книгах, например "Сучасна українська кухня" 1984 года издания, можно найти необычные и даже забытые варианты ужина для всей семьи. Особого внимания заслуживает свинина с черносливом и неожиданным дополнением - черствой булкой.

Styler предлагает приготовить свинину с черносливом по рецепту из книги С. Шалимова и А. Шадуры "Сучасна українська кухня".

Кулинарная книга (фото: Styler)

Свинина с черносливом: в чем особенность рецепта

Главная особенность этого блюда - соус из чернослива и черствой булки. Последнюю не подают в мясо отдельно, а поджаривают на масле и сочетают с фруктовым основанием.

Чернослив сначала отваривают до мягкости, а затем протирают через сито. К нему добавляют поджаренную булку, сахар и сок, в котором тушилось мясо. Благодаря этому соус получается густым и насыщенным, с выразительным кисло-сладким вкусом.

Самую свинину сначала обжаривают до румяной корочки, а затем тушат с пряностями до готовности. Перед подачей мясо нарезают тонкими кусками и поливают готовым соусом.

Рецепт блюда (фото: Styler)

Ингредиенты для свинины с черносливом

Для приготовления понадобятся:

  • свинина - 600 г
  • черства булка - 80 г
  • чернослив - 250 г
  • смалец или сливочное масло - 3 ст. ложки
  • сахар - 1/2 ст. ложки
  • 9% уксус - 2/3 ст. ложки
  • душистый перец - 5 горошин
  • лавровый лист.

Как приготовить свинину с черносливом

Свинину промойте, при необходимости удалите кости и нарежьте крупными кусками мяса. Посолите и обжарьте со всех сторон на смальце или сливочном масле до образования румяной корочки.

Обжаренное мясо переложите в сотейник или кастрюлю. Добавьте уксус, душистый перец, лавровый лист и немного воды. Накройте крышкой и тушите до готовности.

Тем временем переберите и хорошо промойте чернослив. Отварите его до мягкости, затем протрите через сито.

Черствую булку поджарьте на масле, добавьте сахар и немного сока, в котором тушилось мясо. Соедините с протертым черносливом, а получившуюся смесь еще раз протрите через сито.

Готовый соус доведите до кипения. Свинину нарежьте тонкими кусками, выложите на тарелку и полейте черносливовым соусом.

К такому блюду хорошо подойдет простой гарнир. В оригинальном рецепте свинину рекомендуют подавать с жареным или отварным картофелем.

Ранее Styler также рассказывал, как приготовить ужин на двоих за 150 гривен.

Читайте также Лера Мандзюк показала, как выглядела в 18 лет: архивные фото комикесы 07 октября 2026, 17:44 Под березами соснами или мхом: где искать боровики, маслята и другие грибы в октябре 07 октября 2026, 17:19 Анатолий Анатолич потерял собаку из-за клеща и дал важный совет владельцам животных (видео) 07 октября 2026, 16:49 Домашний Twix из четырех ингредиентов: простой рецепт шоколадного десерта 07 октября 2026, 16:23
Больше интересного
Люди На чем больше всего зарабатывает Оля Цыбульская: певица назвала три источника дохода 07 октября 2026, 15:59
Тренды Шоколадный и молочный, бордовый и серый: Андре Тан показал трендовые сочетания цветов 07 октября 2026, 15:35
Люди Давидюк прокомментировал влияние РФ на творчество Потапа и Каменских: "Не тупость, а целенаправленная политика" 07 октября 2026, 14:51
Гороскопы Украинские народные приметы об отношениях: знаки, по которым наши предки предвещали ссоры и разлуки 07 октября 2026, 14:29
Люди Екатерина Осадчая ответила, будет ли уезжать из Киева вместе с детьми 07 октября 2026, 13:53