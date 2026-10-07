Свинина с черносливом и черствой булкой: рецепт сытного ужина из кулинарной книги 1984 года

Кулинарная книга (фото: Styler)

Свинина с черносливом: в чем особенность рецепта

Главная особенность этого блюда - соус из чернослива и черствой булки. Последнюю не подают в мясо отдельно, а поджаривают на масле и сочетают с фруктовым основанием.

Чернослив сначала отваривают до мягкости, а затем протирают через сито. К нему добавляют поджаренную булку, сахар и сок, в котором тушилось мясо. Благодаря этому соус получается густым и насыщенным, с выразительным кисло-сладким вкусом.

Самую свинину сначала обжаривают до румяной корочки, а затем тушат с пряностями до готовности. Перед подачей мясо нарезают тонкими кусками и поливают готовым соусом.

Рецепт блюда (фото: Styler)

Ингредиенты для свинины с черносливом

Для приготовления понадобятся:

свинина - 600 г

черства булка - 80 г

чернослив - 250 г

смалец или сливочное масло - 3 ст. ложки

сахар - 1/2 ст. ложки

9% уксус - 2/3 ст. ложки

душистый перец - 5 горошин

лавровый лист.

Как приготовить свинину с черносливом

Свинину промойте, при необходимости удалите кости и нарежьте крупными кусками мяса. Посолите и обжарьте со всех сторон на смальце или сливочном масле до образования румяной корочки.

Обжаренное мясо переложите в сотейник или кастрюлю. Добавьте уксус, душистый перец, лавровый лист и немного воды. Накройте крышкой и тушите до готовности.

Тем временем переберите и хорошо промойте чернослив. Отварите его до мягкости, затем протрите через сито.

Черствую булку поджарьте на масле, добавьте сахар и немного сока, в котором тушилось мясо. Соедините с протертым черносливом, а получившуюся смесь еще раз протрите через сито.

Готовый соус доведите до кипения. Свинину нарежьте тонкими кусками, выложите на тарелку и полейте черносливовым соусом.

К такому блюду хорошо подойдет простой гарнир. В оригинальном рецепте свинину рекомендуют подавать с жареным или отварным картофелем.