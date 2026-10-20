Сколько варить картофель, свеклу и морковь: время приготовления для салатов и гарниров

Картофель , свекла и морковь нуждаются в разном времени приготовления. Значение имеет и размер плодов: мелкие кусочки сварятся быстрее крупных целых овощей.

Styler повествует, как варить овощи для салатов и гарниров и сохранить нужную текстуру.

Сколько варить картофель

Картофель тщательно помойте, при необходимости очистите и нарежьте примерно одинаковыми кусочками. Уложите в кастрюлю и залейте холодной водой, чтобы она полностью покрывала плоды. Доведите до кипения, после чего уменьшите нагрев.

По данным Potatoes USA , ориентировочное время варки после закипания таково:

кубики со стороной около 2,5 см или совсем мелкие клубни - 12 минут ;

; небольшие цели - 15 минут ;

; средние цели - 20 минут.

Перед сливом воды проверьте самый большой кусочек: вилка или нож должны легко проходить внутрь. Если она еще жесткая, продолжайте варку. Большие клубни лучше разрезать, чтобы они готовились более равномерно.

Для картофеля в мундирах выбирайте клубни примерно одинакового размера. Для салата важно сохранить их форму, а для пюре - дождаться, чтобы мякоть легко разминалась.

Сколько варить свеклу

Свеклу варите целиком, в кожуре. Перед приготовлением смойте землю щеткой, оставьте корешок и примерно 1 см стеблей. Это поможет уменьшить потерю цвета.

Осторожно положите свеклу в кипящую воду, которая будет полностью ее покрывать. Если кипение прекратилось, дождитесь восстановления и начинайте отсчет.

Национальный центр домашнего хранения продуктов США приводит следующие ориентиры для молодой свеклы:

небольшой - 25-30 минут ;

; средний - 45-50 минут.

Большим корнеплодам может потребоваться больше времени. Проверяйте готовность в самой толстой части: нож должен легко проходить внутрь. Если он упирается в жесткую мякоть, продолжайте варку.

Готовую свеклу сразу охладите в холодной воде, после чего очистите.

Сколько варить морковь

Морковь тщательно вымойте, срежьте концы и по желанию очистите.

Целые корнеплоды можно залить холодной водой и довести до кипения. Время отсчитывайте после закипания.

на Кулинарном сайте Евгения Клопотенко советуют ориентироваться на 15-25 минут для целой моркови или больших частей. Очень толстая и большая морковь может потребовать до 30 минут.

Нарезанная морковь готовится побыстрее. По рекомендациям Университета штата Монтана , кружочки толщиной примерно 0,6-1,3 см варят в кипящей воде около 5-8 минут, до желаемой мягкости.

Готовность проверяйте ножом или вилкой. Для салата морковь должна быть мягкой внутри, но сохранять форму при нарезании.

Можно ли варить картофель, свеклу и морковь вместе

Картофель и морковь для салата можно готовить в одной кастрюле. Однако проверять их нужно отдельно и вынимать каждый овощ, как только он станет готовым.

Свеклу лучше варить отдельно: она может окрасить другие ингредиенты, а средние корнеплоды обычно требуют больше времени.

Как охлаждать и хранить вареные овощи

Если вы готовите овощи заранее, слейте воду и разложите их небольшими порциями в неглубокие контейнеры.

По общим рекомендациям FoodSafety.gov , приготовленную пищу нужно:

поставить в холодильник в течение двух часов после приготовления;

при температуре воздуха более 32 градусов - в течение одного часа;

хранить при температуре не выше 4 градусов и использовать в течение 3-4 дней.

Ждать полного охлаждения на столе не нужно: маленькие порции теплой еды можно ставить в холодильник.