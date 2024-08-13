Что беспокоит подростков сегодня: 13-летний Арсен ищет ответы у профессионалов в проекте Фонда Ахметова

Куда деваются карманные деньги, которые дают родители? Как понять, действительно ли твои друзья? Как поступать во время воздушной тревоги, если рядом нет взрослых? Фонд Рината Ахметова запустил серию мотивационных сюжетов по практической информации для подростков.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

Ведущий роликов - 13-летний Арсен, победитель зимнего "Блогера Кемпа" проекта "Ринат Ахметов - Детям. Мирный отдых детям Украины", в рамках которого Фонд обеспечивает отдых и оздоровление детям, пострадавшим от войны.

Смотрите видео с участием Арсена на YouTube-канале Фонда.

Арсен, как и любой подросток, ежедневно сталкивается с разными интересными, важными и неожиданными вопросами. Ответы на некоторые у него уже есть, и теперь парень вместе со своими наставниками и специалистами делится информацией со сверстниками.

Личную историю Арсена Полякова, потерявшего отца на войне, вы найдете в Музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

В изменениях "Блогер Кемпу" принимают участие дети из самых незащищенных категорий: это сироты и полусироты, дети на попечении; дети, которые были незаконно вывезены в Россию и удалось вернуть в Украину; дети, потерявшие родителей во время войны; дети, имеющие психологические травмы и нуждающиеся в социализации и т.д.

Около 5 тысяч детей, пострадавших от войны, получили отдых, оздоровление и психологическую помощь в детском лагере на Закарпатье в рамках проекта "Ринат Ахметов - Детям. Мирный отдых детям Украины".

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собрал уже более 110 тысяч историй мирных жителей Украины о войне от первого лица. Расскажите свою на портале Музея или на бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.