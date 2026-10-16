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Холостяк 16 октября 2026 · 15:57
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Что посмотреть перед премьерой "Холостяка": фильмы о свиданиях и поисках любви

Эти фильмы для тех, кто любит наблюдать за рождением настоящих чувств
Юлия Шиканова Юлия Шиканова Редактор-стажер Styler
Что посмотреть перед премьерой "Холостяка": фильмы о свиданиях и поисках любви

Фильмы, которые понравятся фанам "Холостяка" (коллаж: Styler)

Уже 16 октября, в 19:00, на СТБ стартует 15-й сезон Холостяка. В этот раз искать любовь на проекте будет украинский баскетболист и бывший игрок NBA Вячеслав Кравцов. Предстоит знакомства, свидания и попытки понять, с кем захочется продолжить отношения после финала.

И пока история Кравцова на шоу только начинается, редакция Styler собрала для вас шесть фильмов, перекликающихся с разными моментами романтического реалити. Здесь есть и неудобные первые встречи, и решающий почти все поцелуй, и даже знакомства с ограниченным сроком на поиски пары.

"Материалисты" (2025)

Знакомство на романтическом шоу часто начинается с перечня пожеланий к будущему партнеру. Хочется, чтобы человек нравился внешне, имел схожие ценности, умел слушать и был готов к серьезным отношениям. Но что происходит, когда кто отвечает всем требованиям, а мысли упорно возвращаются к другому?

Люси работает свахой в Нью-Йорке и профессионально подбирает людям партнеров. Она хорошо знает, какое значение клиенты придают деньгам, внешности и статусу. Однако в собственной жизни ее уверенность шатается, ведь рядом появляется состоятельный привлекательный мужчина, а бывший возлюбленный снова напоминает о чувствах, которые сложно объяснить рационально.

Дакота Джонсон, Педро Паскаль и Крис Эванс разыгрывают историю о выборе, в котором невозможно просто подсчитать преимущества кандидатов. Для зрителей "Холостяка" это знакомая ситуация - человек, который кажется лучшей парой со стороны, не обязательно вызывает сильнейшие чувства.

"Правила съема: Метод Гитча" (2005)

Впрочем, до серьезного выбора еще нужно дойти. А сначала хотя бы пережить первое свидание, не растеряться во время разговора и понять, хочется ли встретиться снова.

Алекс Гитченс помогает мужчинам наладить личную жизнь. Он подсказывает, как познакомиться, проявить внимание и не испортить первое впечатление. Кажется, этот человек предсказал любое неудобство. Но когда Алекс сам влюбляется в журналистку Сару, его опыт уже не гарантирует успех.

Комедия с Уиллом Смитом и Евой Мендес хорошо подойдет к вечеру перед первыми знакомствами на шоу. Особенно если вам интересны моменты, когда подготовленные слова забываются, красивый план дает сбой, а человек наконец-то показывает себя без репетиций.

"Любовь с первого поцелуя" (2023)

После удачного знакомства хочется следующей встречи. А после первого поцелуя легко начать воображать общее будущее. Герою этой испанской комедии даже не приходится ничего придумывать.

Хавьер обладает недюжинной способностью: поцеловав человека, он видит, как будут развиваться их отношения. Можно было бы подумать, что с таким даром найти пару проще. Однако предсказания только усложняют выбор, когда счастливое будущее открывается с девушкой его друга.

На "Холостяке" первый поцелуй часто становится поводом прогнозировать, кто дойдет до финала. Этот фильм предлагает зайти еще дальше и подумать, помогло бы нам знания вперед и захотели ли мы начинать отношения, в которых уже известен каждый поворот?

"Довольно слов" (2013)

Даже сильное взаимное увлечение может пошатнуться, если рядом есть человек, готовый подробно объяснить, что с вашим избранником не так.

Разведенная Ева знакомится с Альбертом и постепенно с ним сближается. Приблизительно в это самое время она начинает общаться с Марианной, которая охотно рассказывает о недостатках бывшего мужа. Впоследствии Ева выясняет, что речь идет именно об Альберте.

Джулия Луи-Дрейфус и Джеймс Гандольфини играют взрослых людей, которым хочется близости, но им страшно снова ошибиться. Их история напоминает, как легко начать оценивать партнера чужими глазами. В контексте романтического шоу, где впечатлениями и подозрениями постоянно делятся с другими, эта тема особенно узнаваема.

"Плюс один" (2019)

А иногда чувства появляются там, где поначалу вообще никто не планировал романтики. Без эффектного знакомства и желания обязательно понравиться.

Друзья Бен и Элис оказываются в сезоне нескончаемых свадеб. Чтобы не ходить на празднование поодиночке, они договариваются быть спутниками друг друга. Вместе слушают речи, танцуют, шутят и наблюдают за чужим счастьем. Постепенно привычная дружеская близость приобретает другое значение.

Фильм с Джеком Квейдом и Маей Эрскин понравится тем, кто на "Холостяке" болеет за постепенно развивающиеся отношения. Здесь интересно следить за мелочами: насколько героям комфортно вместе, как они поддерживают друг друга и начинают замечать больше, чем раньше.

"Лобстер" (2015)

У романтического шоу есть финал, но есть и определенное время по выбору. Последний фильм нашей подборки доводит это условие до абсурда и предлагает более мрачный взгляд на поиски любви.

В мире "Лобстера" одиноких людей отправляют в гостиницу, где они должны найти пару за 45 дней. Если не удастся, их превратят в животное. Герой Колина Фаррелла попадает в среду, где все присматриваются друг к другу, ищут общие черты и пытаются соответствовать установленным правилам.

Это черная комедия с жестокими сценами, поэтому для лёгкого романтического вечера она подойдет не каждому. Однако здесь наиболее заметны знакомые элементы реалити: совместное проживание, организованные знакомства и необходимость определиться до завершения отведенного времени.

После такого кино иначе смотришь на желание обязательно найти пару. И внимательнее присматриваешься к тому, что действительно сближает людей, когда вокруг все ждут от них истории любви.

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