Пух, шерсть или синтепон: как выбрать теплое одеяло на зиму

Какой наполнитель одеяла лучше всего сохраняет тепло

Теплота одеяла зависит от того, насколько хорошо его наполнитель удерживает воздух. Именно воздушные прослойки внутри материала помогают уменьшить потерю тепла во время сна.

По информации Sleep Foundation, пуховые одеяла обычно обеспечивают высокий уровень теплоизоляции при сравнительно небольшом весе. В то же время синтетические наполнители также могут хорошо согревать, хотя для аналогичного уровня теплоты иногда требуется большее количество материала.

Шерсть имеет другое преимущество. Она не только удерживает тепло, но и помогает регулировать влажность под одеялом.

Поэтому универсального наполнителя, который будет лучшим для всех, нет. Выбор зависит от температуры в спальне, индивидуальной чувствительности к холоду и того, насколько легким должно быть одеяло.

Пуховое одеяло: действительно ли оно самое теплое

Пух считается одним из самых эффективных натуральных наполнителей для зимних одеял. Его главная особенность заключается в способности создавать объемную структуру с большим количеством воздушных прослоек. Благодаря этому пуховое одеяло может хорошо согревать, оставаясь легким. Чаще всего для производства используют утиный или гусиный пух.

По данным Sleep Foundation, при выборе пухового одеяла стоит обращать внимание на показатель fill power. Он характеризует объем, который занимает определенное количество пуха. Чем выше этот показатель, тем больший объем может создавать одинаковая масса наполнителя.

Например, пух с показателем 700 fill power при одинаковом весе будет объемнее, чем пух с показателем 500. Однако это не означает, что любое одеяло с более высоким fill power автоматически теплее. Важное значение имеет также общее количество пуха внутри.

Пуховое одеяло подойдет тем, кто:

часто мерзнет ночью;

хочет теплое, но легкое одеяло;

не любит ощущение тяжелого покрывала;

готов соблюдать специальные рекомендации по уходу.

Среди недостатков пуховых моделей можно назвать более высокую стоимость и необходимость тщательного высушивания после стирки.

Шерстяное одеяло: чем оно отличается от пухового

Шерсть также хорошо удерживает тепло, но имеет другие свойства.

В отличие от пуха, который ценят прежде всего за легкость и теплоизоляцию, шерстяные волокна способны поглощать и отдавать водяной пар. Это помогает регулировать влажность под одеялом, хотя и не гарантирует отсутствия перегрева.

Как объясняет Sleep Foundation, шерсть обеспечивает естественную теплоизоляцию и помогает поддерживать комфортные условия для сна. Шерстяные одеяла часто тяжелее пуховых. Для одних людей это недостаток, а другим, наоборот, нравится ощущение более плотного покрывала.

Шерстяное одеяло может быть хорошим выбором, если:

во время сна вам то холодно, то жарко;

вы хотите натуральный наполнитель;

предпочитаете более плотные одеяла;

В то же время шерсть требует внимательного ухода. Не все шерстяные одеяла можно стирать в обычной стиральной машине. Поэтому перед покупкой стоит проверить рекомендации производителя.

Синтепоновое одеяло: может ли оно быть таким же теплым, как пуховое

Синтепон является одним из распространенных синтетических наполнителей для одеял. Его изготавливают из полиэфирных волокон, которые формируют объемный теплоизоляционный слой. Главное преимущество синтепоновых одеял заключается в доступности и относительно простом уходе.

В то же время синтепон не стоит сравнивать со всеми современными синтетическими наполнителями. Кроме него, производители используют микрофибру, полые полиэфирные волокна и другие материалы.

По информации Sleep Foundation, синтетические наполнители могут имитировать мягкость и объем натурального пуха. Однако их теплоизоляционные свойства зависят от структуры волокон и количества материала. Поэтому качественное синтетическое одеяло может быть достаточно теплым даже для зимы.

Синтепоновое одеяло подойдет тем, кто:

ищет более доступный вариант;

хочет одеяло без наполнителя животного происхождения;

планирует часто стирать постельные принадлежности;

не нуждается в максимально легком одеяле.

Важно учитывать и качество самого наполнителя. В более дешевых моделях синтепон со временем может сбиваться, из-за чего одеяло будет терять равномерность и объем.

Означает ли толстое одеяло, что оно будет теплее

При выборе зимнего одеяла покупатели часто ориентируются на его толщину. Однако этот показатель не всегда позволяет правильно оценить теплоту.

Например, более тонкое пуховое одеяло может обеспечивать лучшую теплоизоляцию, чем более толстая модель с менее эффективным наполнителем. Важную роль также играет конструкция изделия.

В Sleep Foundation обращают внимание на качество наполнителя, материал чехла и особенности пошива одеяла. Если наполнитель распределен неравномерно или сбивается в отдельных местах, могут образовываться участки, которые хуже сохраняют тепло.

Поэтому при покупке стоит проверить, есть ли у одеяла простроченные секции, которые помогают удерживать наполнитель на месте. Особенно это важно для пуховых и синтетических моделей.

Что означает плотность наполнителя одеяла

На этикетках одеял часто указывают плотность наполнителя в граммах на квадратный метр.

Например, можно встретить модели с показателями 200, 300 или 400 г/м². Это означает, сколько наполнителя приходится на один квадратный метр изделия.

Обычно в пределах одного типа материала большее количество наполнителя обеспечивает лучшую теплоизоляцию. Однако сравнивать по этому показателю пуховое и синтепоновое одеяла некорректно.

Разные материалы имеют неодинаковые теплоизоляционные свойства. Поэтому одеяло с меньшей массой пуха может быть теплее модели с большим количеством синтетического наполнителя.

Как определить, насколько теплым будет одеяло

Еще один показатель, на который стоит обращать внимание, это TOG. Он характеризует тепловое сопротивление одеяла. Чем выше значение TOG, тем лучше изделие препятствует потере тепла.

В John Lewis & Partners объясняют, что этот показатель помогает подобрать одеяло в соответствии с сезоном и температурой в спальне.

Ориентировочно используют следующие значения:

2,5-4,5 TOG - легкие одеяла для лета или теплых помещений;

- легкие одеяла для лета или теплых помещений; 7,5-10,5 TOG - варианты для межсезонья или умеренной температуры;

- варианты для межсезонья или умеренной температуры; 13,5 TOG и выше - теплые зимние модели.

Эти значения не являются универсальными рекомендациями для каждого человека. Если спальня хорошо отапливается, даже зимой может быть комфортно под одеялом с более низким TOG. В то же время в прохладной комнате может понадобиться более теплая модель.

В украинских магазинах показатель TOG указывают не всегда. В таком случае стоит ориентироваться на сезонность, состав и плотность наполнителя, а также рекомендации производителя.

Какое одеяло выбрать, если ночью часто становится жарко

Слишком теплое одеяло может создавать не меньший дискомфорт, чем недостаточно теплое.

Если человек часто просыпается из-за жары, стоит обратить внимание не только на наполнитель, но и на способность материалов пропускать воздух и регулировать влажность.

По информации Sleep Foundation, на комфорт во время сна влияют наполнитель, ткань чехла и общая конструкция одеяла. Тем, кому часто бывает жарко, могут подойти более легкие модели с чехлами из натуральных тканей.

Шерсть также может быть подходящим вариантом благодаря способности регулировать влажность, но важно правильно подобрать толщину одеяла. Если же в спальне тепло, покупать самое толстое зимнее одеяло только из-за сезона не нужно.

На что обратить внимание перед покупкой зимнего одеяла

Кроме наполнителя, стоит учитывать несколько практических характеристик.

Материал чехла. Хлопковые ткани обычно хорошо пропускают воздух. Синтетические чехлы могут отличаться по плотности и воздухопроницаемости.

Размер. Одеяло должно полностью накрывать человека во время сна. Если оно слишком узкое, холодный воздух может проникать под края.

Равномерность наполнителя. Перед покупкой проверьте, нет ли пустых участков, комков или заметного смещения материала.

Возможность стирки. Если одеяло нужно часто стирать, стоит выбирать модель, для которой производитель разрешает машинную стирку.

Вес. Легкое пуховое одеяло и более плотное шерстяное могут обеспечивать комфорт при разных предпочтениях. Поэтому важно учитывать не только теплоту, но и собственные ощущения.

Что касается ухода за натуральными материалами, Woolmark советует прежде всего проверять обозначения на этикетке. Некоторые шерстяные изделия допускают деликатную машинную стирку, тогда как другим требуется специальная чистка.