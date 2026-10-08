Пропагандист Никита Михалков заявил, что войну России против Украины "послал Бог"

Российский режиссер и пропагандист Никита Михалков отметился новым заявлением о войне против Украины. Он заявил, что ее якобы "послал" России Бог, чтобы заставить россиян "опомниться" и пересмотреть свои ценности.

Что Никита Михалков заявил о войне против Украины и объяснил свои слова, рассказывает Styler.

Что заявил Никита Михалков

В разговоре с российскими пропагандистскими СМИ Михалков начал рассуждать о ценностях современного общества и заявил, что война против Украины якобы должна была заставить россиян пересмотреть свое отношение к жизни.

По его словам, именно война должна была стать своеобразным сигналом, после которого люди должны были "опомниться" и понять, что для них действительно важно.

"Я понимаю, что эта фраза достаточно странная, но нам Господь послал СВО, чтобы мы опомнились, чтобы мы поняли, чего стоят настоящие ценности и какие они", - заявил Михалков.

При этом режиссер не упомянул, что полномасштабную войну против Украины начала именно Россия 24 февраля 2022 года.

Как Михалков объяснил свое заявление

Продолжая свою мысль, пропагандист заявил, что чрезмерное стремление к развлечениям и удовольствиям может быть опасным. По его мнению, человек рискует утратить понимание настоящих ценностей, если главным в его жизни становится постоянное получение удовольствия.

Режиссер уже неоднократно публично поддерживал российскую агрессию против Украины и повторял тезисы кремлевской пропаганды.

Как Михалков раньше высказывался о войне

Михалков не впервые публично оправдывает российскую агрессию против Украины. После начала полномасштабного вторжения режиссер поддержал действия Кремля и неоднократно повторял тезисы российской пропаганды об Украине и Западе.

В своих предыдущих выступлениях он также использовал религиозную риторику, пытаясь представить войну как противостояние не только между государствами, но и между различными ценностями.

Известно, что Михалков внесен в базу центра "Миротворец".

Кроме того, еще в январе 2023 года Украина ввела против режиссера персональные санкции. Михалков попал в санкционный список вместе с другими российскими деятелями культуры, которые поддерживали политику Кремля.