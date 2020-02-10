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Свято 10 лютого: що суворо заборонено робити в цей день, всі прикмети

STYLERЖиття    10.02.2020 - 06:07
Свято 10 лютого: що суворо заборонено робити в цей день, всі прикмети
10 лютого 2020 - яке сьогодні свято і що не можна робити

10 лютого 2020 року українці відзначають день Єфрема Сиріна

Яке сьогодні свято. 10 лютого 2020 року українці відзначають день Єфрема Сиріна - християнського богослова і поета, одного з Вчителів Церкви IV століття, який народився у місті Нізібії.

За сказанням, Єфрем Сирін був сином від благочестивих батьків. Сам Єфрем називав себе людиною "невченою", хоча його пізнанням дивувався навіть Василій Великий.

У творах самого Єфрема Сиріна видно гарне знайомство з творами не тільки християнських вчених, але і з "еллінською мудрістю, з язичницькою міфологією і початками тодішнього природознавства. У своїх проповідях Єфрем Сирін нерідко говорить про користь знання і освіти, яке "вище багатства".

Кількість його творів, по Фотію, простягалося до 1000, не рахуючи складених ним і тих, що ввійшли частково у богослужбове вживання молитов. Деякі з них були переведені на грецьку мову ще за життя.

У цей день також прийнято відзначати іменини домовика. За народними уявленнями, без домовика не може стояти жоден будинок. Як правило, якщо домовик показувався кому-небудь з домочадців, це обіцяло останньому хворобу або смерть.

В цей день потрібно не тільки відвідати церкву, щоб помолитися, але і обов'язково задобрити домашній дух. Для цього існує безліч способів. Найпоширеніший - залишити блюдечко з молоком і печивом.

10 лютого - яке сьогодні свято, прикмети

  • Нагодуйте домовика 10 лютого - позбудетеся від багатьох неприємностей.
  • Густе повітря над лісом – до дощу і негоди.
  • Ліс почорнів – до відлиги.
  • Людям, народженим 10 лютого, домовик допомагає і всіляко оберігає від бід.

10 лютого - яке сьогодні свято, що не можна робити

У народі вважалося, що домовик не любить сварок, сварливих і недбалих людей. Їх він карає, лякаючи ночами і створюючи в будинку безлад: гасить світло, розкидає посуд та ховає речі.

Також ні в якому разі не можна вбивати комах, що живуть в будинку. До речі, краще всього з домовиком ладнає саме кішка. Тому знущатися над нею не можна, зокрема на Єфрема варто віддячити тварину за допомогу.

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