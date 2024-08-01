RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Многодетная украинка забыла сына в туалете на АЗС: чем закончилась история с Матвейчиком

Женщина забыла сына в туалете АЗС и уехала дальше (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Во Львовской области произошел очень неприятный инцидент. Измученная многодетная мама во время остановки туристического автобуса на АЗС забыла там в туалете своего 7-летнего сына. К забытому малышу сотрудники АЗС вызвали патрульную полицию.

Чем закончилась эта история и как так получилось, что мама забыла о сыне, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Патрульной полиции Львовской области в Facebook.

Женщина вместе со своими тремя детьми возвращалась из Италии на автобусе. И проехал почти 2000 километров, мама была очень измучена, что и неудивительно.

Недалеко от Львова водители автобуса сделали санитарную остановку на одной из автозаправочных станций, чтобы пассажиры имели возможность сходить в туалет.

И когда автобус двинулся дальше, никто не заметил, что на своем месте нет 7-летнего Матвея. А мальчик так и остался в туалете на АЗС.

Администрация автозаправочной станции вызвала на помощь мальчику быстро прибывших на место патрульных. Они быстро нашли отца, которому уехал за сыном из Львовской области, а также маму.

"Патрульные проинформировали мать об инциденте и вместе с Матвейком ждали отца, который уже выехал со Львовской области. В ожидании папа Матвей делился своими историями по путешествию и рассказывал патрульным о своих увлечениях", - рассказали в полиции.

Выяснилось, что Матвейко - самый молодой из троих детей в семье. А в Италии они были около 4 недель. Впоследствии за мальчиком приехал папа, по которому он очень соскучился.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дети