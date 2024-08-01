Многодетная украинка забыла сына в туалете на АЗС: чем закончилась история с Матвейчиком

Женщина вместе со своими тремя детьми возвращалась из Италии на автобусе. И проехал почти 2000 километров, мама была очень измучена, что и неудивительно.

Недалеко от Львова водители автобуса сделали санитарную остановку на одной из автозаправочных станций, чтобы пассажиры имели возможность сходить в туалет.

И когда автобус двинулся дальше, никто не заметил, что на своем месте нет 7-летнего Матвея. А мальчик так и остался в туалете на АЗС.

Администрация автозаправочной станции вызвала на помощь мальчику быстро прибывших на место патрульных. Они быстро нашли отца, которому уехал за сыном из Львовской области, а также маму.

"Патрульные проинформировали мать об инциденте и вместе с Матвейком ждали отца, который уже выехал со Львовской области. В ожидании папа Матвей делился своими историями по путешествию и рассказывал патрульным о своих увлечениях", - рассказали в полиции.

Выяснилось, что Матвейко - самый молодой из троих детей в семье. А в Италии они были около 4 недель. Впоследствии за мальчиком приехал папа, по которому он очень соскучился.