Осенние фильмы по знакам Зодиака: кому подходит "Гарри Поттер", а кому "Практическая магия"

Овен - "Фокус-покус"

Услышать предостережение, решить, что "ничего не произойдет" и оказаться в центре приключения - именно такой Овен в нашем киногороскопе. Герой ленты, недавно переехавший в Салем, случайно возвращает к жизни трех ведьм.

Теперь ему придется действовать быстро, защищать сестру и выпутываться из ситуации, которую он сам создал. Для любящего вызовы знака здесь хватит и азарта, и смешных сцен.

Осень в "Фокус-покусе" показана в городе, который готовится к Хэллоуину. В нем есть и украшенные дома, и костюмы, и внезапно оживающие вечерние улицы и легенды. Это выбор для тех, кому быстро становится скучно.

Телец - "Когда Гарри встретил Салли"

Салли точно знает, что ей нравится, и не стесняется объяснить это в мельчайших подробностях. В этой требовательности наш Телец легко себя узнает. Ведь зачем соглашаться на что-то, если можно получить именно то, чего хочется?

Отношения Гарри и Салли тоже требуют времени. Они спорят, встречаются снова, становятся друзьями и постепенно замечают то, чего не увидели во время знакомства.

За осеннюю романтику здесь отвечают Нью-Йорк, прогулки среди желтых листьев, свитера и разговоры за столиком. После такого кино хочется найти свое кофейню и человека, с которым можно долго обсуждать глупости.

Близнецы - "Вам письмо"

Влюбиться в письмо, а вживую спорить с тем же человеком - это именно тот сюжет, который мы отдаем противоречивым Близнецам. В этом фильме Кэтлин и Джо сближаются онлайн, не зная, что в повседневной жизни они конкуренты в книжном бизнесе.

Здесь много остроумия, словесных стычек и того приятного ожидания, когда проверяешь почту ради одного сообщения. Для Близнецов разговор вполне может стать началом великой истории.

Осенний Нью-Йорк в фильме хочется рассматривать медленно: витрины, маленький книжный магазин, пальто и городские прогулки. И хотя сюжет охватывает разные времена года, именно осеннее начало задает его уютное настроение. Хороший выбор на вечер, когда хочется снова поверить, что обычное слово "привет" может многое изменить.

Рак - "Мачеха"

Раку достается история о семье, в которой каждый боится потерять что-то важное. Джеки сложно принять новую партнершу бывшего мужа, а Изабель пытается найти общий язык с его детьми. За спорами стоит ревность, неуверенность и любовь, которую не всегда удается выразить удачно.

Раков и этот фильм объединяет желание защитить близких даже когда сам не знаешь, как правильно.

Осенние пейзажи, семейные сцены и теплые цвета делают "Мачеху" визуально уютной. Но история связана с тяжелой болезнью, поэтому легкого просмотра не обещаем. Это кино на вечер, когда хочется позволить себе поплакать, а затем позвонить родным без особого повода.

Лев - "Дьявол носит Prada"

Сначала хочется, чтобы тебя заметили, потом - чтобы оценили. А дальше приходится решать, сколько ты готов отдать за это признание. Львы, узнали себя?

Энди приходит работать во влиятельный модный журнал и постепенно втягивается в мир, ранее казавшийся ей чужим. И именно Льву мы предлагаем присмотреться к ее пути: увлечение собственными возможностями здесь соседствует с риском потерять свои желания среди чужих требований.

Осенний настрой создают городской ритм, многослойные образы, пальто и постоянное движение с кофе в руках. После просмотра легко захотеть красиво одеться даже для короткого похода в магазин. А еще вам точно захочется вспомнить, что эффектный вид и одобрение руководителя не должны быть единственными целями в жизни.

Дева - "Ножи наголо"

Пока другие восторженно слушают убедительную версию событий, Дева уже заметила, что одна мелочь не сходится. Именно с таким настроением следует заходить в имение писателя Харлана Тромби, смерть которого расследует детектив Бенуа Блан.

Родственники много говорят, обижаются и пытаются произвести нужное впечатление. Внимательному зрителю остается следить за деталями и не торопиться с выводами.

Старый дом, темное дерево, книги, осенние листья и свитера создают почти идеальные условия для домашнего детективного вечера. Можно взять чай и проверить, удастся разобраться в тайнах семьи раньше следователя.

Весы - "Гордость и предубеждения"

Для Весов мы предлагаем историю, в которой приходится пересматривать свои оценки. Элизабет Беннет и мистер Дарси успевают составить друг о друге далеко не самое лучшее впечатление, прежде чем начинают видеть больше. Здесь есть острые ответы, задетая гордость и непростое умение признать свою ошибку.

Для Весов это точное сочетание: стремиться к справедливости легко, пока она не требует исправить собственное умозаключение.

И хотя события ленты не ограничиваются осенью, прохладное утро, туман, дождь и приглушенные цвета прекрасно подходят к атмосфере октября. Романтика держится на взглядах, паузах и словах, которые герои долго не решаются сказать. Это фильм для тех, кому хочется чуть-чуть замедлиться и поверить, что чувства могут быть сильными даже без громких признаний.

Скорпион - "Практическая магия"

А Скорпиону мы оставляем сестер Оуэнс, в жизни которых любовь тесно переплетена с семейными тайнами. Салли и Джиллиан по-разному ищут счастья, но в опасности становятся на сторону друг-друга.

Именно эта безусловная преданность доказывает самое важное - можно ссориться, скрывать обиду и годами не соглашаться, но своих все равно не бросишь. Есть здесь и более сложные темы, среди которых опасные отношения и попытка вырваться из их последствий.

Осенняя магия фильма живет в старом доме, саду, свечах и кухне, где ночные разговоры легко переходят в маленький праздник. Рядом с уютом постоянно чувствуется что-то тревожное. Для Скорпиона в нашей подборке это вечер, в котором можно и посмеяться, и поволноваться, и снова убедиться, как важно иметь людей, которым не страшно себя показать.

Стрелец - "Гарри Поттер и философский камень"

Стрельцу достаточно письма из незнакомого мира, чтобы он уже начал мысленно собирать чемодан. Поэтому для него мы берем первую часть истории Гарри Поттера, в которой есть особенно сильное ощущение, что жизнь вдруг стала больше, чем ты представлял.

Новые друзья, странные уроки, незнакомые правила и двери, за которые очень хочется заглянуть. Это прямая ассоциация с любознательным Стрельцом, которому любопытство часто помогает преодолеть страх.

Поезд в школу, начало учебы, тыквы на Хэллоуин и ужины в Большом зале делают фильм идеальным для осени. Фильм дарит приятное чувство, когда немного волнуешься, но надеешься, что впереди произойдет что-то хорошее.

Козерог - "Блондинка в законе"

Возможно, вы удивлены, но Козерогу мы отдаем роль Элль Вудс, за ее способность превратить чужое недоверие в повод работать еще упорнее. Поступая в Гарвард, она поначалу думает о бывшем парне, но постепенно находит собственные профессиональные амбиции.

Ее путь интересен именно этими переменами, ведь героиня понимает, что доказывать что-то другому уже не столь важно, потому что появляется дело, в котором хочется настоящего успеха.

Об осени вам напомнят период начала обучения, студенческая жизнь и ощущение нового этапа. Это теплое кино для дня, когда дел многовато, а уверенности в себе немного поубавилось.

Водолей - "Битлджюс"

Водолею предлагаем роль Лидии, которая находит общий язык с теми, кого взрослые не способны даже увидеть. После переезда ее семьи в новый дом выясняется, что предыдущие жители никуда не делись, просто они стали привидениями.

В этой истории ассоциация с Водолеем держится на любопытстве к необычной и готовности самостоятельно решать, кто тебе близок, независимо от чужой реакции.

"Битлджюс" попадает в осеннюю подборку благодаря готическому настроению, чудаковатым декорациям и черному юмору. Это кино для тех, кому хочется чего-то жуткого, но без сплошного ужаса.

Рыбы - "Сумерки"

Рыбам мы оставляем историю Беллы, для которой переезд в маленький город оборачивается знакомством с целым скрытым миром. Эдвард кажется загадочным, каждый взгляд приобретает значение, а обычные школьные будни превращаются в великую романтическую драму.

В нашем киногороскопе это фильм о Рыбах - людях с богатым воображением, которые способны еще до первого свидания мысленно прожить несколько глав будущего романа.

За ощущение осени отвечают дождливый Форкс, туманные леса, прохладные оттенки и желание спрятаться в теплой одежде. Сюжет не привязан лишь к осенним месяцам, но его мрачная атмосфера хорошо подходит к дождливому осеннему дню. Иногда для нужного настроения достаточно леса за окном, знакомого саундтрека и чуть-чуть преувеличенных чувств.