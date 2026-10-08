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Люди 08 октября 2026 · 12:52
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Наталья Карпа рассказала о тяжелом ранении мужа-военного и его операции

Евгений Терехов после тяжелого ранения, длительного лечения и новой операции продолжил военную службу
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Наталья Карпа рассказала о тяжелом ранении мужа-военного и его операции

Наталья Карпа с мужем (коллаж: Styler)

Украинская певица Наталья Карпа рассказала о травмах своего мужа, военнослужащего Евгения Терехова с позывным "Титановый Джексон". Одно из самых тяжелых ранений он получил еще в начале российско-украинской войны, а в 2026 году мужчине понадобилась еще одна сложная операция.

Что Наталка Карпа рассказала о травмах мужа и как сам Евгений Терехов ранее вспоминал о своем тяжелом ранении, рассказывает Styler.

Какое ранение получил Евгений Терехов

Евгений Терехов служит с 2014 года. В интервью Славе Демину, которое вышло 7 октября на его Youtube канале, Карпа рассказала, что в 2015 году возле Марьинки Донецкой области он получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Из-за последствий ранения мужчине установили титановую пластину. Также, по словам певицы, в области живота у него осталась специальная сетка.

Сам Терехов рассказывал об этом в интервью изданию "Факти" еще десять лет назад. По его словам, после ранения врачи удалили самый опасный отломок, а операция, во время которой ему установили титановую пластину, длилась около семи часов. Восстановление после нее было продолжительным и сложным.

В 2026 году Евгений перенес еще одну операцию

В этом году муж певицы снова оказался на операционном столе, однако в этот раз причиной стало не боевое ранение.

По словам Карпы, в феврале Евгений выходил из штаба в лесопосадке, поскользнулся и сломал ногу. После этого ему сделали сложную операцию и установили три штифта.

"В феврале месяце у него была тяжелая операция на ноге, потому что он выходил, поскользнулся - нога ушла. Три штыря", - рассказала певица.

Где сейчас служит муж Наталки Карпы

После лечения Евгений продолжил военную службу. По словам Карпы, сейчас он находится в Харьковской области и выполняет задачи на Купянском направлении.

Наталья Карпа и Евгений Терехов поженились 27 августа 2016 года. Дату для регистрации брака пара выбрала символическую: именно 27 августа Терехов называл своим "вторым днем рождения" после пережитого ранения.

В 2026 году супруги отметили десятую годовщину брака. Они воспитывают дочь Злату.

Наталья Карпа рассказала о тяжелом ранении мужа-военного и его операции
Наталья Карпа с семьей (фото: instagram.com/natalkakarpa)

Ранее Styler также рассказывал, как живет во время войны и где находится муж Асии Ахат .

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