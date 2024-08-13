Мама 18-летней девушки с докторской степенью назвала 4 правила воспитания успешного ребенка

История успеха и образования Дороти Джин

Дороти Джин училась дома с 7 лет, а впоследствии она пошла на курсы средней школы и через год получила свой первый диплом - колледж, степень младшего специалиста. В тот момент ей было всего 10 лет.

В 12 она добавила степень бакалавра, а в 14 - степень магистра экологии. Оба курса ребенок учился онлайн.

В 17 Дороти Джин получила докторскую степень по комплексному поведенческому здоровью в Университете штата Аризона.

И сейчас, в свои 18 лет, она строит планы на будущее и одновременно руководит Институтом лидерства Дороти Джиниус STEAM, организацией, которую она основала в 2020 году, чтобы предложить образовательные программы для темнокожей молодежи в Чикаго.

Ее мать, Джималити Тиллман, наблюдала за достижениями дочери и помогала ей встать на путь успеха. Она воспитывала дочь сама и применяла некоторые правила, которые помогли ей раскрыть естественные способности девочки.

И хотя она говорит, что разные стили воспитания могут по-разному влиять на разных детей, она назвала 4 правила, которые сделали Дороти Джин очень успешной.

Джамалита и ее дочь Дороти Джин (фото из архива семьи)

Четыре правила воспитания успешного ребенка

Соглашайтесь на четкие ожидания

Постройте со своим ребенком "контракт ожиданий", где вы и ваш ребенок договоритесь, что от него ожидается, от школьных заданий до внеклассных мероприятий. Это может выглядеть как выполнение домашнего задания перед просмотром телевизора или участие в дополнительном внешкольном кружке только при хороших оценках.

"Вы должны быть очень четкими и лаконичными. Вы не можете иметь одну ногу внутри, одну ногу наружу, когда имеете дело с детьми, особенно одаренными", - говорит Тиллман.

Исследования показывают, что талантливые дети особенно нуждаются в четких ожиданиях и ответственности, если они не отвечают этим ожиданиям. Дайте им право голоса в разработке этих указаний: это помогает воспитывать уверенность и мотивацию для долгосрочного успеха.

"Чем больше вы доверяете своим детям, что они будут справляться самостоятельно, тем больше у них будут возможности" - говорит эксперт по воспитанию детей Эстер Войчицки.

Учите подотчетности - и моделируйте ее также

Когда дело доходит до ответственности, родители могут быть лучшими учителями. Тиллман советует держать себя ответственными и показывать детям свой уровень уязвимости, чтобы показать им, как держать себя ответственными и иметь возможность завершить свое дело.

Искренние разговоры со своими детьми о случаях, когда вы не оправдывали свои собственные ожидания, и о том, как вы вернулись на правильный путь, могут многому научить их.

По словам психолога Синди Грэм, это может быть так же просто, как извиниться перед ребенком, когда вы забираете его поздно или теряете нервы из-за незначительного.

"Дети, скорее всего, будут повторять то, что они видят, как делают другие, поэтому воспитателям важно знать об уроках, которые усваивают в них дети", - подчеркивает психолог.

Имейте веру

"Нужно быть укорененным в определенной вере и стоять на этом", - говорит Тиллман.

Она отмечает, что она и ее дочь очень активны в церкви. Это не обязательно должно быть о религии: вы можете просто верить в то, что в конце концов все получится само собой.

Каким бы не был источник оптимизма, позитивный взгляд, который дети могут получить от своих родителей, может воспитать уверенность в себе.

Родителям и детям все равно нужна уверенность в себе, когда они сталкиваются с неизбежными жизненными препятствиями.

Избегайте несправедливых сравнений

Не используйте достижения других людей, чтобы мотивировать своих детей к успеху - и помните, что каждый ребенок развивается в своем собственном темпе. Постоянные сравнения действительно могут привести к негативным последствиям, заставляя детей чувствовать себя неполноценными.

Тиллман решительно избегала сравнивать достижения Дороти Джин с кем-либо другим, и она твердо убеждена, что другие родители не должны сравнивать своих детей с Дороти Джин.

"Не говорите: "Ты должен быть таким. Посмотри, что делает этот ребенок". Сравнение - это просто ужасно. Это действительно плохо для самооценки и уверенности ребенка. Как они могут быть лучшей версией себя?" - подчеркнула мама талантливой девушки.