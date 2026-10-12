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Полезное 12 октября 2026, 08:19

Как защитить дом от мышей осенью: проверьте щели у труб, дверей и фундамента

Даже небольшое отверстие в стене может хватить грызунам, чтобы попасть внутрь в поисках тепла и еды
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Как защитить дом от мышей (фото: Styler)
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С наступлением холодов мыши чаще ищут пищу и защищенные места для зимовки, поэтому могут проникать в дома, гаражи и хозяйственные помещения. Один из самых эффективных способов профилактики - найти и закрыть отверстия, через которые грызуны могут попасть внутрь.

Как рассказывает Styler, рекомендации по защите жилья от грызунов приводит Агентство по охране окружающей среды США.

Проверьте щели у труб и дверей

Мышам достаточно очень небольшого отверстия, чтобы проникнуть внутрь. Поэтому следует внимательно осмотреть места, где в здание входят водопроводные, газовые и другие коммуникации.

Также проверьте пространство вокруг дверей и окон, вентиляционные отверстия и участки, где стены соединяются с фундаментом. Особое внимание следует уделить гаражу, подвалу и хозяйственным помещениям.

Небольшие отверстия можно закрыть материалами, которые грызунам сложно прогрызть. Для более крупных щелей рекомендуют использовать металлическую сетку, листовой металл, цемент или другие прочные материалы.

Не оставляйте мышам доступ к еде

Даже если все очевидные щели закрыты, грызунов может привлекать доступная еда. Крупы, муку, корм для домашних животных и другие продукты лучше хранить в плотно закрытых контейнерах.

Крошки и остатки пищи нужно регулярно убирать, а мусорные ведра держать закрытыми. Не стоит оставлять на ночь миски с кормом для домашних животных, особенно в помещениях, куда грызуны могут попасть.

Осмотрите пространство вокруг дома

Защита начинается не только внутри дома. Дрова, коробки, мусор и другие вещи у стен могут создавать для мышей удобные укрытия.

Нужно убирать потенциальные места укрытия и не создавать возле дома условий, которые привлекают грызунов. Следует также следить за мусорными баками и не оставлять рядом с домом доступные пищевые отходы.

Как понять, что в доме уже есть мыши

Одним из самых заметных признаков является мелкий помет в шкафах, кладовых, возле продуктов или вдоль стен. Также можно заметить погрызенные упаковки, следы на поверхностях или поврежденные материалы.

Если такие признаки уже появились, важно не только бороться с грызунами, но и найти путь, которым они попали в помещение. Иначе проблема может повториться даже после того, как от мышей удалось избавиться.

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