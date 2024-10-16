Как создать гармоничные отношения между родителями и детьми: регистрация на онлайн-тренинг от Фонда Ахметова

Положительное отцовство – подход в воспитании детей, способствующий формированию здоровой личности. Он базируется на эмпатии и поощрении ребенка к развитию, и для каждого этапа взросления есть свои ключи. Фонд Рината Ахметова приглашает приобщиться к практическому тренингу "Основные принципы позитивного отцовства".
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.
Регистрация открыта здесь .
Тренинг состоится в четверг, 31 октября 2024, с 14:00 до 16:00, на платформе Teams. Мероприятие организует программа Фонда "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!".
Спикером мероприятия станет Галина Мазур, сертифицированная тренер по подготовке кандидатов в семейные формы воспитания, эксперт Фонда Рината Ахметова.
На онлайн-тренинге будут рассматриваться следующие вопросы:
1. Положительное отцовство: ключевые аспекты.
2. Формы и методы воспитания в зависимости от возраста ребенка и его потребностей.
3. Достоинства положительного отцовства при формировании личности ребенка.
участников ожидает не только теория, но и многие практические советы относительно того, как создать гармоничные отношения между родителями и детьми, а также примеров, как это происходит в жизни.
Мероприятие будет полезно для усыновителей, родителей-воспитателей ДБСТ, опекунов и приемных родителей, а также всех, кто причастен к процессу воспитания детей.
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