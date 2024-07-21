Как правильно разговаривать с детьми о деньгах: какие ошибки мы допускаем

Детям нужна практика

Потребности ребенка в личных финансах появляются в младшем школьном возрасте и растут вместе с взрослением. Очень часто можно услышать жалобы и возмущение старшего поколения, что дети не знают цену деньгам, стремятся к дорогим покупкам и не умеют экономить. Часто ли родители задают себе вопрос - почему именно так сложилось? Наверное, нечасто.

"Чтобы ребенок хорошо усвоил финансовые уроки - ему нужна практика, а не теория. Многие родители только на словах учат детей, как правильно распоряжаться деньгами. Не подкрепляя слова примером. Типичная ситуация, когда родители выдают детям карманные деньги и заставляют отчитываться за каждую потраченную гривну. При этом учет собственных финансов не ведут", - уверена Елена Шепель.

Она посоветовала родителям поделиться с ребенком своим опытом и объяснить, какие методы накопления эффективны.

"Иногда родители жалуются мне, что их ребенок не хочет накапливать. Я их спрашиваю: "Окей, а у вас есть привычка накапливать?". Невероятно важно делиться с ребенком собственным опытом. Если вы ведете учет доходов и расходов - покажите их ребенку. Покажите ему финансовое приложение в смартфоне или ежемесячную выписку с банковского счета. Расскажите о ваших попытках накопления: пусть ребенок узнает, какие методы эффективны, а какие нет. Вместе можно устроить челендж по накоплению определенной суммы. Только ни в коем случае не заставляйте ребенка делать то, что он не хочет. Показывайте собственный пример, а не вините в том, что она что-то делает не так", - рассказала эксперт.

Не говорите о деньгах отрицательно

Она отметила, что во многих европейских странах дети учатся обращаться с деньгами уже с пятилетнего возраста, причем они умеют их не просто считать, а откладывать и экономить. Эксперты советуют начинать говорить с детьми о деньгах уже тогда, когда они научаться считать до двадцати.

"Большая ошибка родителей - это говорить о деньгах негативно, а о богатых людях - пренебрежительно. В разговорах с детьми о финансах не стоит закладывать месседжи вроде: "Большие деньги - большие проблемы", "Стать миллионером можно только нечестным путем", "Все богачи - воры и негодяи". Подобные высказывания мешают детям сформировать адекватное отношение к деньгам", - объясняет Елена ошибку родителей.

Что следует делать? Передавать ребенку понимание, что деньги - это ресурс, который можно использовать по-разному. Деньги проявляют подлинную натуру человека. Деньги никого не портят, а просто подчеркивают подлинную человеческую сущность.

Кто-то тратит миллионы на обстрел Охматдета, а кто-то донатит большую сумму на восстановление детской больницы. Оба случая существуют рядом и показывают, кто есть кто. Поэтому не нужно формировать в сознании ребенка негативное отношение к деньгам в целом. Лучше объяснить, что средства - это ресурс для достижения цели.

Покажите ребенку, что деньги существуют для того, чтобы делать нашу жизнь ярче. Так что если вам понравилась вещь - купите ее по той цене, которая есть. Не ждите скидок, а сделайте себе или ребенку приятно прямо сейчас.

Елена Шепель (фото: instagram.com/elena.shepel_finance)

Научите относиться к покупкам ответственно

Наряду с этим, расскажите ребенку, что стоит заранее планировать покупки и тратить еще на то, что действительно нужно. Правда, судя по статистике, украинцы скорее подвержены спонтанным покупкам - 84% украинцев делают импульсивные покупки каждый раз, когда оказываются в супермаркете. Еще 40% признаются, что тратят на покупки больше, чем планировали.

"Чтобы научить ребенка относиться к покупкам более ответственно, лучше сказать: "Мы идем в магазин за продуктами и у нас есть список того, что нужно купить". Когда же ребенок просит купить дополнительные вещи - вкусняшку или игрушку, объясните: "Смотри, в нашем списке есть определенная сумма на импульсивные покупки. В рамках этой суммы мы купим то, что ты хочешь". Так ребенок будет знать, что он может приобрести то, что ему захочется, но в то же время есть план и сумма которых нужно придерживаться", - говорит эксперт.

Сформируйте финансовую цель

Распространенное заблуждение, которое часто допускают родители - отсутствие финансовой цели. Родители жалуются на то, что их сын или дочь накапливает средства, а на что именно - не понимает. Или наоборот - тратит все до копейки.

"Нужно спросить родителей: "А у вас есть финансовые цели к которым вы стремитесь?". Самая популярная финансовая цель - собрать средства на отпуск. Подсчитать сумму, которую необходимо откладывать ежемесячно, достаточно просто. Стоимость отдыха нужно поделить на количество месяцев, оставшихся до отпуска. Если это 6 месяцев - сумма делится на 6", - советует специалист по финансам.

"Ребенку можно предложить вместе собрать средства на новый смартфон. Ежемесячно малыши должны откладывать свою долю, а вы - свою, пока не соберете необходимую сумму. Кстати, у вас может быть несколько финансовых целей одновременно. Необязательно собирать на что-то одно", – говорит Елена Шепель.