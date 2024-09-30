Как стирать шерстяные вещи: запомните эти советы

Подготовка к стирке шерстяных вещей

До стирки вещей из шерсти внимательно осмотрите поверхность, чтобы проверить, нет ли стойких пятен. Их рекомендуют удалить до стирки - иначе избавиться от загрязнения будет сложно.

В случае разливания напитков сразу промокните пятно бумажным полотенцем или чистой тряпкой, чтобы впитать как можно больше жидкости.

Тереть пятно щеткой или полотенцем не нужно - это лишь увеличивает площадь загрязнения и может повредить волокна. Вместо этого обработайте пятно раствором холодной воды и мягкого моющего средства.

Раствор соды и белого уксуса, приготовленный из одной части уксуса и двух частей соды, также эффективен для обработки пятен на шерстяных вещах.

Однако считается, что шерсть устойчива к пятнам, поскольку она отталкивает жидкости благодаря своему природному восковому покрытию.

Кроме этого, всегда проверяйте этикетки на шерстяных вещах, чтобы выбрать наилучший способ очищения.

Как стирать шерстяные вещи

Безусловно, ручная и машина стирки шерстяных вещей имеет отличия. Но, чтобы сохранить одежду в хорошем состоянии, помните о следующем:

Используйте едва теплую или холодную воду . Шерсть может сжиматься при высоких температурах, поэтому всегда лучше использовать слегка теплую воду, а не горячую.

. Шерсть может сжиматься при высоких температурах, поэтому всегда лучше использовать слегка теплую воду, а не горячую. Стирайте шерстяные вещи разного цвета отдельно . Это поможет предотвратить обесцвечивание и цветопередачу.

. Это поможет предотвратить обесцвечивание и цветопередачу. Не наливайте стиральное средство прямо на вещи . Шерсть может сразу впитать жидкость, и ваши вещи могут постираться неравномерно. Кроме этого, стиральный порошок, насыпанный на шерстяную одежду, сложнее выполоскать. Поэтому всегда растворяйте средство в воде до того, как погрузите вещи, или наливайте средство в специальный отсек.

. Шерсть может сразу впитать жидкость, и ваши вещи могут постираться неравномерно. Кроме этого, стиральный порошок, насыпанный на шерстяную одежду, сложнее выполоскать. Поэтому всегда растворяйте средство в воде до того, как погрузите вещи, или наливайте средство в специальный отсек. Выбирайте деликатное средство для стирки или специально разработанное для шерст и. Это поможет сохранять свойства материала.

и. Это поможет сохранять свойства материала. Используйте мешок для стирки в стиральной машинке . Мешки для стирки изготовлены из сетки, которая позволяет средству для стирки и воде проникать в одежду и очищать ее, но защищает деликатные ткани от внутренних механизмов машины.

. Мешки для стирки изготовлены из сетки, которая позволяет средству для стирки и воде проникать в одежду и очищать ее, но защищает деликатные ткани от внутренних механизмов машины. Не стирайте много вещей за один раз . Если ведро или барабан машинки переполнены, воде и моющим средствам будет труднее распределяться по вещам, и одежда может постираться неравномерно.

. Если ведро или барабан машинки переполнены, воде и моющим средствам будет труднее распределяться по вещам, и одежда может постираться неравномерно. Не растягивайте вещи и не выкручивайте их с силой - это легко приведет к повреждению волокон.

Как стирать шерстяные вещи вручную

Ручная стирка обычно является самым безопасным способом постирать шерстяные свитера и аксессуары, поскольку у вас больше контроля над обработкой материала.

Наполните миску водой, едва теплой на ощупь и растворите в ней нужное количество стирального порошка. Осторожно вращайте одежду плавными движениями, а не дёргайте ее, так как это может привести к растяжению шерсти.

Если вы заметили пятно во время стирки шерстяной одежды, осторожно вотрите мыльную воду в ткань, помогая вывести грязь. Вы также можете оставить вещи в воде на время, чтобы они отмокли, что позволит пятнам легче вывестись.

Как стирать шерстяные вещи в стиральной машинке

Если у вас мало времени, постирать шерстяной шарф, носки или шапку в стиральной машине, а не в раковине, все еще может быть хорошим вариантом.

Однако помните, что шерсть достаточно деликатная, и она требует немного больше внимания во время машинной стирки.

Положите шерстяные вещи в мешок для стирки, а затем в барабан стиральной машины. Залейте мягкий стиральный порошок и бельевой кондиционер в отсек для стиральных средств.

Кондиционер для белья также поможет защитить ваши шерстяные вещи от трения в стиральной машине и оставит их волшебно мягкими после стирки.

Шерстяные вещи можно стирать в стиральной машинке и вручную (иллюстративное фото: Freepik)

Обратите особое внимание на настройки, которые вы выбираете для цикла стирки. Температура должна быть прохладной или теплой, а не горячей, поэтому для достижения наилучших результатов используйте температуру в 30 градусов или меньше.

Если ваша стиральная машина имеет режим деликатной или ручной стирки, воспользуйтесь ею, уменьшив количество оборотов на отжиме. Это обеспечит более деликатное перемешивание, а не энергичный отжим, что защитит шерстяные вещи от повреждений.

Как часто стирать вещи из шерсти

Поскольку шерсть считается стойким к загрязнению материалом, шерстяные вещи рекомендуют стирать примерно дважды за сезон. Также необходимо стирать шерстяные вещи в конце сезона перед хранением, чтобы ароматы духов, одеколонов и дезодорантов не привлекли насекомых-вредителей.

Однако, если вещи неприятно пахнут, или на них появилось пятно - постирайте шерсть или точечно обработайте участок.

Как правильно сушить шерстяные вещи

Сушить шерстяные вещи рекомендуют на плоской поверхности или развесив на бельевой веревке. Выжимать воду из одежды после стирки нужно очень осторожно, с помощью полотенца.

Расстелите большое сухое банное полотенце на столе или полу, а затем положите на него мокрые шерстяные вещи. Заверните их в полотенце, осторожно сожмите (но не выжимайте), чтобы впитать влагу полотенцем без повреждений вещей.

После этого развесьте легкие шерстяные вещи на сетке-сушилке, чтобы они высохли на воздухе. Обязательно сушите шерсть подальше от прямых солнечных лучей, чтобы избежать выцветания и повреждения волокон.

Избегайте сушильной машины: чрезмерный нагрев и трение при сушке могут легко привести к усадке. Однако некоторые более тяжелые шерстяные одеяла могут нуждаться в сушке в сушилке при низкой температуре.

Когда ваши шерстяные вещи еще немного влажные - не мокрые, но еще не полностью сухие - осторожно расправьте их руками, чтобы они высохли правильного размера и формы.