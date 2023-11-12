Как преодолеть травму войны: советы психолога на примерах реальных историй с музеем "Голоса мирных"

В каждом видео Анна дает рекомендации по преодолению травмы везде призму настоящих историй пострадавших от войны жителей Украины. Эти истории собрал музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

Психолог разбирает сложные и трагические обстоятельства героев историй и отвечает на вопросы, актуальные для каждого украинца.

Оказание психологической помощи - один из важных приоритетов деятельности Фонда Рината Ахметова с 2014 года.

Сегодня это вебинары и видеоролики; консультации мобильных групп психологов для переселенцев, врачей, учителей по всей Украине; работа психологов на переменах "Блогер Кэмп" с детьми, переживающими травму войны; психологическая помощь людям после обстрелов и т.д.

Музей "Голоса мирных" - масштабный проект, имеющий психотерапевтический эффект и способствующий ментальному здоровью. Это доверительное пространство, где можно поведать свою историю и узнать истории других. Его архив содержит более 90 тысяч живых рассказов.

Поделиться собственной историей можно на портале музея (https://civilvoicesmuseum.org/) или бесплатной горячей линии Фонда 0 (800) 509 001.