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Как преодолеть травму войны: советы психолога на примерах реальных историй с музеем "Голоса мирных"

Как преодолеть травму войны: советы психолога на примерах реальных историй с музеем "Голоса мирных" (пре
Автор: Илона Свиридова

Что делать, когда страшно и тревожно? Как помочь ребенку пережить стресс? Как быстро вывести из ступора паникующего? Как пережить утрату близкого? Скорее всего, как и большинство украинцев, вы задаете себе подобные вопросы.

Найти ответы и сделать шаги по преодолению травмы войны поможет психолог Фонда Рината Ахметова Анна Часовникова в серии видеороликов с практическими советами.

В каждом видео Анна дает рекомендации по преодолению травмы везде призму настоящих историй пострадавших от войны жителей Украины. Эти истории собрал музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

Психолог разбирает сложные и трагические обстоятельства героев историй и отвечает на вопросы, актуальные для каждого украинца.

Оказание психологической помощи - один из важных приоритетов деятельности Фонда Рината Ахметова с 2014 года.

Сегодня это вебинары и видеоролики; консультации мобильных групп психологов для переселенцев, врачей, учителей по всей Украине; работа психологов на переменах "Блогер Кэмп" с детьми, переживающими травму войны; психологическая помощь людям после обстрелов и т.д.

 

Музей "Голоса мирных" - масштабный проект, имеющий психотерапевтический эффект и способствующий ментальному здоровью. Это доверительное пространство, где можно поведать свою историю и узнать истории других. Его архив содержит более 90 тысяч живых рассказов.

Поделиться собственной историей можно на портале музея (https://civilvoicesmuseum.org/) или бесплатной горячей линии Фонда 0 (800) 509 001.

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