Как выбрать лук для супа, салата и жарки: отличия желтого, белого и красного

Выбор лука может влиять на аромат, текстуру и вкусовые качества готового блюда. Одни виды лучше подходят для длительной термической обработки, другие - для свежих блюд или быстрого обжаривания.

Styler рассказывает, какой лук выбрать для салата, супа, жарки, запекания и маринования.

Желтый - для супов, соусов и длительного обжаривания

Желтый лук обладает выразительным вкусом и хорошо раскрывается в долго готовящихся блюдах. Во время нагрева он становится мягче, а при длительном обжаривании темнеет и приобретает сладковатый вкус.

Его добавляют к супам, соусам и тушеным блюдам, мясу и овощам, а также используют для обжаривания и запекания. National Onion Association называет желтый лук надежным выбором почти для любого блюда.

Белый - для салатов, соусов и быстрого обжаривания

Белый лук имеет хрустящую текстуру и выразительный вкус. Поэтому его часто используют в свежих блюдах, в частности салатах, сэндвичах и соусах.

Его также можно жарить: во время термической обработки вкус становится более мягким, а лук приобретает золотистый оттенок. Поэтому он подойдет и для быстрого обжаривания, когда блюдо не требует длительного тушения.

Красный - для салатов, сэндвичей и маринования.

Красный лук имеет характерный фиолетово-красный цвет, поэтому его часто используют в блюдах, где важны цвет и текстура. Его добавляют в салаты и сэндвичи, а также готовят на гриле или запекают.

Он также хорошо подходит для быстрого маринования. Уксусный маринад смягчает его остроту, а лук приобретает более яркий оттенок.

К салату красный лук можно добавлять сырым или предварительно замаринованным.

Какую луковицу выбрать для конкретного блюда

для супа и соуса - желтую

- желтую для длительного обжаривания и карамелизации - желтую

желтую для свежего салата - красный или белый

- красный или белый для сэндвича или бургера - красную или белую

- красную или белую для маринования - красную, хотя подойдут и другие виды

- красную, хотя подойдут и другие виды для запекания - желтую или красную

- желтую или красную для быстрого обжаривания - белую или желтую.

Это не строгие правила: во многих рецептах один лук можно заменить другим. Однако вкус, острота, текстура и цвет готового блюда могут отличаться.

Как выбрать лук в магазине

Выбирайте твердые луковицы без мягких участков, плесени и заметных повреждений. Если планируете хранить их долго, важно, чтобы они были хорошо просушены.