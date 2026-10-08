Холодильник работает, а продукты теплые: почему возникает проблема и что советуют в LG и Samsung

1. Слишком высокая заданная температура

В LG объясняют, что настройка на уровне +5 или +6 градусов может быть одной из причин недостаточного охлаждения.

Проверьте установленную температуру и порядок ее изменения в инструкции к вашей модели. Если шкала регулятора обозначена цифрами без градусов, уточните их значение в руководстве.

По рекомендациям Управления по контролю за продуктами и лекарствами США температура в холодильнике должна быть не выше +4 градуса, а в морозильной камере -18 градусов или ниже.

Для проверки используйте отдельный термометр холодильника: регулятор не всегда показывает фактическую температуру внутри.

2. Переполненные полки и перекрытые отверстия для воздуха

Чрезмерное количество продуктов и перекрытые вентиляционные отверстия мешают циркуляции холодного воздуха.

Если у вашей модели есть отверстия для подачи холодного воздуха, переставьте закрывающие их пакеты и контейнеры. Их расположение проверьте в инструкции к модели. Между продуктами оставляйте пространство, а не заполняйте каждый свободный участок полки.

3. Длинно открытая или неплотно закрытая дверца

В Samsung отмечают, что во время открывания дверцы часть холодного воздуха выходит, а теплое попадает внутрь.

Расставьте продукты так, чтобы быстро находить нужное и не держать дверцу долго открытой.

Также убедитесь, что дверца закрывается полностью. Этому могут мешать неправильно установленные полки или продукты, выступающие за их край.

4. Загрязненный или поврежденный уплотнитель

Грязь на уплотнителе может мешать плотному прилеганию дверцы. Очистите его влажной тканью с небольшим количеством моющего средства.

Для проверки прилегания зажмите лист бумаги между уплотнителем и корпусом холодильника, закрыв дверцу. При вытягивании должно ощущаться легкое сопротивление. Если бумага ускользает легко, очистите уплотнитель и повторите проверку.

Если бумага и после очистки ускользает легко или уплотнитель поврежден или деформирован, обратитесь к сервису.

5. Недостаточно места для отвода тепла

Холодильник отводит тепло кнаружи. Слишком тесное место установки может мешать этому и ухудшить охлаждение.

Проверьте монтажные отступы в инструкции к вашей модели. Требования к отдельно установленным и встроенным приборам могут отличаться.

Также избегайте прямых солнечных лучей и расположения рядом с источниками тепла, в том числе духовкой или варочной поверхностью.

Что делать с продуктами, пока холодильник плохо охлаждает

На время проверки и ремонта переместите скоропортящиеся продукты в исправный холодильник, который поддерживает температуру не выше +4 градусов. Это касается, в частности, мяса, рыбы, молочных продуктов и готовых блюд.

Смена настроек не означает, что внутри уже стало достаточно холодно. Прежде чем возвращать продукты, проверьте фактическую температуру отдельным термометром.

FDA предостерегает, что еда может содержать опасные бактерии даже без изменений запаха или вида. Если неизвестно, как долго скоропортящиеся продукты находились при температуре выше безопасного предела, их следует выбросить. Не пробуйте пищу, чтобы проверить ее безопасность.

Когда нужно обратиться к мастеру

Если после проверки настроек, размещения продуктов и закрывания дверцы холодильник все равно не поддерживает требуемую температуру, следует обратиться за технической помощью.