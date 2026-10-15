Холодильник гудит после отключения света: какие звуки нормальные и когда требуется мастер

Гудение, периодический щелчок и бульканье часто сопровождают нормальную работу холодильника . Однако после отключения света новый стук, скрежет или необычно сильный шум, особенно вместе с ухудшением охлаждения, могут свидетельствовать о технической проблеме.

Styler рассказывает, почему холодильник издает разные звуки, какие из них нормальные и когда стоит обратиться к мастеру.

Почему холодильник гудит во время работы

Основной источник гудения - компрессор, сжимающий хладагент и обеспечивающий его циркуляцию системой охлаждения. Дополнительный шум могут создавать вентиляторы, перемещающие воздух внутри холодильника.

В LG объясняют, что громкость работы компрессора и вентиляторов может варьироваться в зависимости от температуры внутри прибора.

Например, холодильник может работать громче, если:

дверцу часто или надолго открывали;

внутрь загрузили многие продукты;

температура в камерах повысилась;

прибор недавно включили после размораживания.

Когда холодильник достигает установленной температуры, нагрузка на систему охлаждения может уменьшаться, а звук становится тише.

Равномерное жужжание само по себе не свидетельствует о поломке. Более важно то, изменился ли обычный характер работы прибора и поддерживает ли он необходимую температуру.

На сайте LG также можно прослушать записи разных рабочих звуков и сравнить их с шумом собственного холодильника.

Какие звуки холодильника считаются нормальными

Во время охлаждения, циркуляции хладагента и автоматического оттаивания холодильник может издавать разные звуки.

В Whirlpool объясняют происхождение наиболее распространенных из них:

Гудение или жужжание - возникает во время работы компрессора и вентиляторов.

- возникает во время работы компрессора и вентиляторов. Щелчок - может сопровождать включение или выключение компрессора и других компонентов.

- может сопровождать включение или выключение компрессора и других компонентов. Потрескивание - появляются из-за расширения или сжатия внутренних деталей при изменении температуры.

- появляются из-за расширения или сжатия внутренних деталей при изменении температуры. Бульканье и журчание - могут быть связаны с движением хладагента или стеканием воды после оттаивания.

- могут быть связаны с движением хладагента или стеканием воды после оттаивания. Шип и капание - иногда возникают при автоматическом оттаивании, когда вода попадает на нагревательный элемент.

- иногда возникают при автоматическом оттаивании, когда вода попадает на нагревательный элемент. Шум воздуха - сопровождает работу вентиляторов, обеспечивающих циркуляцию воздуха.

Кратковременный стук тоже не всегда означает неисправность. К примеру, в холодильниках с подключением к водопроводу он может возникать при заполнении системы водой.

Такие звуки обычно не нуждаются в вмешательстве. Однако если они стали громче или сопровождаются ухудшением охлаждения, следует проверить работу прибора.

Почему холодильник гудит громче после отключения света

После восстановления электроснабжения компрессор может работать дольше, чтобы охладить камеру. В моделях с инверторным компрессором также может повышаться скорость его работы, из-за чего гудение становится более заметным. Такую особенность объясняют у Samsung .

В некоторых моделях после обесточивания может также срабатывать звуковое предупреждение о повышении температуры. Как отмечают в Electrolux , такой сигнал может сопровождаться миганием индикатора на дисплее.

Если холодильник постепенно восстанавливает необходимую температуру, то усиленный шум не обязательно означает неисправность. Однако если охлаждение остается недостаточным или появляются сообщения об ошибках, требуется дополнительная проверка.

Важно: после длительного отключения света проверьте безопасность продуктов отдельно. По рекомендациям FoodSafety.gov закрытый холодильник обычно сохраняет продукты холодными до четырех часов.

Если электроэнергии нет дольше, скоропортящиеся продукты без другого охлаждения рекомендуется выбросить.

Если температуру контролировали термометром, ориентируйтесь на рекомендации по конкретным продуктам. Например, мясо, рыбу, молоко и готовые блюда нужно выбросить, если они находились при температуре +4 градуса или выше двух часов. Не проверяйте их безопасность по вкусу.

Почему холодильник вибрирует и дребезжат

Иногда шум приводит не к неисправности внутренних компонентов, а к вибрации корпуса.

По информации Maytag , дребезжание может возникать из-за неправильного выравнивания холодильника, предметов на его корпусе или вибрации трубок.

Среди возможных внешних причин:

неровная или неустойчивая поверхность;

неправильно отрегулированные ножки;

контакт корпуса с мебелью или стеной;

предметы, дребезжащие сверху холодильника.

Сначала проверьте, устойчиво ли прибор стоит, и уберите предметы, которые могут усиливать вибрацию.

Также убедитесь, что вокруг холодильника оставлены вентиляционные промежутки, предусмотренные инструкцией для вашей модели. Универсального расстояния для всех холодильников нет.

Не пытайтесь самостоятельно наклонять или передвигать тяжелый холодильник. Для перемещения или выравнивания привлеките помощь и следуйте инструкциям изготовителя.

Почему жужжит холодильник со льдогенератором

Отдельный источник жужжания – клапан подачи воды в холодильниках с автоматическим ледогенератором или диспенсером.

В GE Appliances объясняют, что кратковременное жужжание может возникать при открывании клапана подачи воды.

Однако если ледогенератор включен, а вода в него не поступает, клапан может периодически пытаться заполнить систему.

В этом случае проверьте, подключено ли водоснабжение. Если ледогенератор не используется или холодильник не подключен к воде, выключите эту функцию в соответствии с инструкцией.

Какие звуки могут свидетельствовать о неисправности

Насторожить имеют новые, необычно громкие или повторяющиеся звуки, особенно если холодильник в то же время начал хуже охлаждать продукты.

Например, постоянный ритмичный стук или громкое жужжание иногда возникают, когда работе вентилятора мешает накопленный иной или посторонний предмет.

В Bosch отмечают, что причиной необычно сильного шума могут быть проблемы с вентилятором или компрессором.

В то же время, определить неисправную деталь только по звуку не всегда возможно.

Если скрежет или скрип возникает только при открытии дверцы, проверьте, не касаются ли они мебели или других поверхностей. Это поможет исключить внешнюю причину шума.

Что проверить, если холодильник начал шуметь

Перед обращением к мастеру проделайте несколько простых проверок.

1. Определите характер звука. Прислушайтесь, обычный гул, короткий щелчок, вибрация или новый устойчивый стук.

2. Проверьте установку. Холодильник должен стоять стойко, а вентиляционные промежутки вокруг него – соответствовать инструкциям производителя.

3. Удалите предметы из корпуса. Посуда и другие вещи могут усугублять обычную вибрацию.

4. Осмотрите дверцу. Убедитесь, что они плотно закрываются, и продукты не мешают этому. Проверьте состояние уплотнителя.

5. Измерьте температуру. Если холодильник стал более шумным, важно убедиться, что он продолжает нормально охлаждать.

6. Сверьте звуки с инструкцией. Производители могут приводить описания или аудиозаписи нормальных рабочих шумов для разных моделей.

По рекомендациям FDA , температура в холодильном отделении должна составлять не выше +4 градусов, а в морозильном – не выше -18 градусов. Для проверки используйте отдельный термометр для холодильников.

Не снимайте защитные панели и не пытайтесь самостоятельно ремонтировать компрессор или вентилятор.

Когда нужно обратиться к мастеру

Профессиональная диагностика нужна, если:

необычно сильный шум не исчезает после проверки установки холодильника и устранения внешних источников вибрации;

постоянный скрежет или стук сопровождается ухудшением работы прибора;

холодильник не поддерживает требуемую температуру;

на дисплее появляются сообщения о неисправностях, которые не исчезают после проверок, предусмотренных инструкцией.

Если появился запах горелого, искры или дым, немедленно прекратите пользоваться холодильником. Отключите его от электропитания только в том случае, если это безопасно.

В случае возгорания немедленно звоните по телефону 101. Если дым или пламя распространяются, оставьте помещение. По рекомендациям ГСЧС, электроприборы под напряжением нельзя тушить водой.