Хит про "Кабанчика", KALUSH и Dior: чем занимались участники "Фабрики зірок" до шоу

XSTATTY

Алина Гриневич, известная как XSTATTY, могла запомниться пользователям соцсетей благодаря песне "Кабанчик". Ее исполнение завирусилось в TikTok более чем на 10 миллионов просмотров, а впоследствии группа Мюсли UA сделали с ней ремикс.

До "Фабрики зірок" XSTATTY также имела опыт выступлений на больших украинских площадках. Она принимала участие в "Чорноморських іграх", появлялась в "Танці з зірками" и выступала вместе с группой "Скрябін".

BEREZA

Вадим Березовский, выступающий как BEREZA, пришел на шоу уже с опытом публичных выступлений. До "Фабрики" он записывал каверы и появлялся в контенте вместе с блогершей Симбочкой.

Музыкант также выступал на "Чорноморських іграх", концертах и просто на улицах Украины и Италии. Играть на гитаре он учился самостоятельно по видеоурокам на YouTube.

Отдельный этап его музыкальной истории - работа с KALUSH. В феврале 2025 года вышла совместная композиция KALUSH x BEREZA "Покохав", в создании которой Вадим Березовский указан среди авторов музыки и текста. Кроме "Покохав", также были выпущены песни "Парашут", "Бульбашки", и "Ліхтарі".

NASÙ

Анастасия Мудрик, выступающая под псевдонимом NASÙ, до "Фабрики зірок" уже была участницей музыкального реалити "Мультитрек people".

В четвертом выпуске третьего сезона, вышедшем 7 марта 2025 года, NASÙ работала над песней, образом, вокалом и хореографией вместе с другими молодыми артистами. Выпуск опубликован на официальном YouTube-канале "Мультитрек".

NASU на сцене проекта "Мультитрек people" (скриншот из выпуска)

POVIN

Вероника Степаненко, известная как POVIN, стала 13-й участницей "Фабрики зірок" после зрительского голосования. Но ее музыка появилась в публичном пространстве до участия в шоу.

В марте 2025 года POVIN выпустил песню "Спогади". Она стала официальным саундтреком к украинскому психологическому триллеру "Мышоловка" режиссера Сергея Касторных. Песня вышла вместе с клипом, в котором сыграли сама артистка и актер Юрий Кулинич, исполнитель главной роли в фильме.

DISHA

Диана Стасюк могла запомниться зрителям еще по нацотбору на Детское "Евровидение". В 2022 году она стала финалисткой украинского отбора с авторской песней "We are the Future".

До участия в "Фабриці зірок" Диана также выступала на музыкальных конкурсах и фестивалях. Поэтому телевизионная сцена для нее не стала первой большой площадкой.

DIKYI

Александр Дикий, выступающий под псевдонимом DIKYI, развивался в музыке еще до "Фабрики". Он действующий участник группы The Soul Delusion, а также работал как мультиинструменталист и автор.

На шоу DIKYI представлен как баритон и музыкант, играющий на нескольких инструментах и работающий в жанрах от блюза и фанка до инди и альт-попа.

MYRÓ и NANA SOLIS

Сразу двух нынешних "фабрикантов" зрители могли видеть в другом популярном талант-шоу.

MYRÓ и NANA SOLIS ранее участвовали в "Украина має талант" в составе хора EUGENIUS. В "Фабрике зірок" они уже выступают как отдельные артисты.

MYRÓ также можно было встретить в музыкальных видео и каверах, которые он публиковал до участия в шоу, в частности, в исполнениях композиций, связанных с игрой Genshin Impact.

JEZUSMAN

JEZUSMAN до "Фабрики зірок" также не был новичком на сцене. Артист объединяет вокал, танцы и электронную музыку, а раньше был связан с группой Lucky4 и выпускал свои композиции.

Ранее Styler рассказывал, что в его архивных соцсетях сохранились материалы, связанные с выступлениями и поездками в Россию .

ANNA SIMON

Анна Симон пришла на "Фабрику зірок" не только с музыкальным опытом. До активного развития в музыке она работала моделью и участвовала в fashion-проектах.

Среди упоминавшихся в ее профессиональном портфолио работ - рекламная кампания Givenchy, показ украинского бренда FROLOV и работа с Dior.

LIYAA

Лилия Паламар, известная как LIYAA, также имела музыкальный опыт до "Фабрики". Она принимала участие в "Мультитрек", где молодые артисты работают над песнями, вокалом, образом и сценической подачей.

Помимо музыки, LIYAA работала моделью. На "Фабрику" она пришла как сольная артистка, а уже во время проекта ее объединили в дуэт с LESAN.

LIYAA на сцене проекта "Мультитрек people" (скриншот из выпуска)

LESAN

Александр Круглый, известный как LESAN, имеет один из самых насыщенных музыкальных бэкграундов среди "фабрикантов".

До "Фабрики зірок" он принимал участие в шоу "Співають всі". LESAN также был участником мероприятий "Амбасадор Дитинства". Кроме своих релизов, он работал как автор и саундпродюсер. Его музыкальный каталог до "Фабрики" включает, в частности, совместные работы с другими исполнителями и собственные синглы.