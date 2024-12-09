Фонд Ахметова провел новогодний праздник для детей из учебно-реабилитационного центра в Черниговской области

"Вы привезли нам радость, желание жить, улыбаться и действовать", - это искреннее признание, которое команда фонда Рината Ахметова услышала на днях в одном из детских заведений в Черниговской области.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

Именно здесь, в Удайцевском учебно-реабилитационном центре для детей, состоялась Новогодняя акция – часть масштабной программы "Ринат Ахметов – Детям".

В этом центре живут, учатся и воспитываются особые мальчики и девочки - сироты, дети, лишенные родительской опеки, а также дети с особыми образовательными потребностями и имеющие инвалидность.

"У меня сейчас очень хорошее настроение, здесь было очень весело. Мы так наигрались, что теперь спать хочется", - делится эмоциями один из воспитанников заведения, 15-летний Даниил.

"Благодаря вам, нашим гостям, мы на мгновение забыли, что идет война и оказались в сказке. На сегодняшнем празднике я почувствовала себя 15-летней девушкой - тоже прыгала, подтанцовывала и радовалась", - признается Наталья Походенко, воспитательница Удайцивского центра Черниговского областного совета.

"Зажигать в сердцах детей огонек надежды и веру в то, что все в этой жизни возможно - цель Новогодней акции, которая не прерывается уже более 20 лет. Главное - верить в себя и иметь надежных друзей, всегда готовых поддержать", - говорит Алина. Климчик, менеджер проектов фонда Рината Ахметова.

Новогодняя акция является частью масштабной программы "Ринат Ахметов – Детям", которая системно оказывает всестороннюю помощь детям Украины. Это – одно из приоритетных направлений помощи Фонда Рината Ахметова. За время работы фонд Рината Ахметова поддержал более 5 млн. детей.

Благодаря программе "Ринат Ахметов – Детям!" маленькие украинцы получают лечение, слуховые аппараты, проходят психологическую и физическую реабилитацию, а также могут развиваться и реализовать свои мечты.