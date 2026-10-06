Феликса Редьку "отменили" во Львове: комик гневно обратился к Садовому (видео)

Из-за возникшего скандала

Тарас Хавунка обратил внимание в Threads на запланированное выступление Редьки в Центре Довженко. Активист заявил, что коммунальное учреждение не должно принимать комика, обвиняемого в обесценении украинской идентичности.

В частности, Хавунка критиковал предварительные публичные высказывания Редьки по украинскому языку и деколонизации. Он также подчеркнул, что Центр Довженка является коммунальным предприятием.

скриншот с Threads

После огласки руководитель Центра Довженка Марта Иванишин сообщила об отмене мероприятия. В то же время она отметила, что заведение не подписывало договор с организаторами концерта.

скриншот с Threads

Что сказал Феликс Редька

Редька рассказал о ситуации в видеообращении в Instagram . По его словам, тур "Одиссея" объявили за три дня до этого, а об отмене львовского концерта он узнал утром.

скриншот с Threads

"Руководство Довженко-центра отреагировало на это и отменило мне концерт", - заявил комик.

Он также напомнил, что ранее много раз выступал в Центре Довженко во время полномасштабной войны.

"До этого, когда я десятки раз во время полномасштабки выступал в Довженко-центре, Довженко-центр ничего не беспокоило. Они спокойно брали деньги за аренду, а здесь с одного поста они прозрели", - сказал Редька.

Комик заявил, что не понимает, почему может выступать в других городах Украины, но сталкивается с проблемами во Львове. Он подчеркнул, что он гражданин Украины, платит налоги и поддерживает украинское войско.

Редька также рассказал, что его отец является профессиональным военнослужащим и с 2014 находится на фронте. По словам комика, его семья остается связанной с Сумами, которые регулярно подвергаются российским атакам.

Редька упомянул о "запретном списке"

Отдельно Феликс Редька обратился к городскому голове Львова Андрею Садовому. Комик заявил, что в прошлом году уже сталкивался с подобной ситуацией во Львове.

По его словам, тогда организаторы пытались арендовать зал для его выступления, однако получили отказ. Редька утверждает, что причиной его назвали якобы пребывание в "запрещенном списке артистов".

"Что это у вас за список запрещенных артистов? Кто входит в этот список? На каких основаниях этот список создается?" - заявил Редька, обращаясь к Садовому.

В то же время публичных подтверждений существования такого официального "списка запрещенных артистов" в словах комика нет, поэтому это заявление не следует подавать как установленный факт.

Как отреагировали на отмену концерта в сети

Мнение пользователей разделилось, кто поддерживает Феликса, а кто наоборот, настаивает на отмене всего тура.

"Из-за того что один человек решил, что есть достойные украинцы выступать во Львове в центре Довженко. А есть не достойные этого. Феликсу отменили концерт. Абсолютно не фанат творчества и провокаций Феликса. Но это творчество! У этого есть много поклонников", - написал комик Николай Зырянов в Threads.

"У человека есть отчетности по закрытым сборам из этого творчества. И есть некто, кто решил, что он сканировщик правильных и неправильных украинцев. В расследовании на поиск людей продвигающих "плохие нарративы" главное не выйти на самого себя", - добавил он.

Также Феликса Редьку поддержал комик и актер Евгений Янович

"Я не соглашаюсь со всеми взглядами Феликса. Но я считаю, что он создает кучу украинского в Украине. Это лично мне самое главное. И отмена его концерта во Львове - это не ок", - написал он в Threads.

скриншот с Threads

Зато популярный комик Антон Тимошенко поддержал активиста Тараса Хавунка и высмеял Феликса Редьку в своем Threads.

скриншот с Threads

"Хочу сказать, что отмена этого концерта ничем не отличается от отмены моих концертов. Как показывает практика, сегодня враг Феликс, а завтра не понравятся какие-то слова Антона и отменять уже будут его. Вопрос только в том, кто за тебя вступится и вступится ли вообще", - присоединилась к обсуждению комикесса Алла Волкова в своем телеграм-канале.

Что будет с туром "Одиссея"

Несмотря на отмену львовского выступления, Редька заявил, что сам тур продолжится. В конце обращения он призвал поклонников поддержать его и приобрести билеты на другие концерты.

Таким образом конфликт вокруг львовского выступления развернулся сразу вокруг двух вопросов: публичных высказываний комика и права коммунального культурного учреждения принимать конкретного артиста. В то же время Центр Довженко особо подчеркивает, что договор с организаторами концерта не заключал.