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Четырехлетняя Ярослава получила суперсовременные слуховые аппараты из ИИ, обеспеченные Фондом Ахметова

Фото: Ярослава получила суперсовременные слуховые аппараты из ИИ, обеспеченные Фондом Рината Ахметова (пресс-служба фонда)
Автор: Александр Мороз

Ярослава родилась здоровым ребёнком. Проблемы со слухом родители начали замечать в ее трехлетнем возрасте – сначала во время болезней, а затем гораздо чаще. Обследование подтвердило: девочке необходимо слухопротезирование и занятия с сурдопедагогом.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

Недавно 4-летняя Ярослава из Сумщины получила суперсовременные слуховые аппараты от Фонда Рината Ахметова, подстраиваемые под нужды ребенка.

"В интернете я нашла информацию о помощи детям с недостатками слуха от Фонда Рината Ахметова. Мы позвонили по телефону и через несколько недель уже получили аппараты. Очень благодарны за такую помощь, ведь собрать сумму на слуховой аппарат очень тяжело. И мы благодарны за оперативность. Теперь в нас будет возможность как можно быстрее начать заниматься с сурдопедагогами. Еще очень много работы, но есть аппараты и есть с чем работать", - делится Ольга, мама Ярославы.

Галина Иващенко, врач-аутометристка, специалист по слухопротезированию "Центра слуха", объясняет: такая потеря слуха, как у Яси, мешает развитию ребенка. У детей с пониженным слухом возникают проблемы с общением, речью, обучением, поэтому качественные слуховые аппараты крайне нужны.

"Мы предложили Ярославе слуховые аппараты последнего поколения. Это аппараты с искусственным интеллектом, лучшие для деток. Они имеют хорошее биноуральное шумоподавление, хорошую связь. А самое главное — четкий естественный звук в реальном времени. То есть воспроизводят именно тот звук, который слышат люди с нормальным слухом. Благодаря аппаратам не будет задерживаться ни умственное, ни речевое развитие, ребенок будет развиваться как все остальные дети его возраста", - объясняет Галина.

Помощь в слухопротезировании в рамках проекта "Ринат Ахметов - Детям. Теперь я слышу" могут получить дети с недостатками слуха в возрасте до 7 лет, проживающие или проживавшие в территориальных общинах в зонах боевых действий, оккупации или оцепления. Такую помощь от Фонда уже получили более 230 детей.

Если среди ваших родных или знакомых есть ребенок, нуждающийся в протезировании слуха, обратитесь на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001 (с понедельника по пятницу), или пишите в мессенджер фонда.

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Ринат АхметовДети