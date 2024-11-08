Почему нельзя щекотать ребенка: поверьте, это очень серьезно

Всегда спрашивайте разрешение

По словам доктора медицинских наук и невролога Сантоша Кесари, реакция организма на щекотку - это непроизвольный рефлекс, при котором легкое прикосновение инициирует реакцию в двух областях мозга, соматосенсорной и передней поясной извилине.

Соматосенсорная кора анализирует осязание, а передняя поясная извилина воспринимает удовольствие. При этом наша реакция на щекотливое чувство зависит от нашего эмоционального состояния, а еще от уровня нашего внимания и любых отвлекающих факторов. Поэтому следует помнить, что щекотка нравится далеко не всем людям. И чаще всего этот процесс вызывает отрицательные эмоции.

Если вы хотите поиграть с ребенком, то всегда спрашивайте, нравится ли ему щекотка, можно ли это сделать сейчас. И спрашивать нужно каждый раз.

Мы хотим, чтобы наши дети умели уважать физические границы другого человека. Поэтому запомните: "нет" означает "нет", стоп означает стоп, а "да" - означает, что вы можете продолжить.

Еще взрослые должны понимать, что у детей это немного смешанное чувство - взрослые, которых они любят и которым доверяют, могут прикасаться к ним без разрешения. А что хуже - мы можем их щекотать, даже когда дети просят остановиться. И чаще всего мы думаем, что это продолжение игры.

Учите ребенка тому, что он имеет автономию над своим телом. Сначала спросите, затем остановитесь, если ребенок об этом просит. Спросите, хочет ли малыш продолжения.

Не позволяйте другим щекотать ребенка

Некоторые люди, обычно родственники или друзья семьи, используют щекотку как способ связи с ребенком. Возможно, ребенок застенчив или расстроен, у него плохое настроение во время семейного сбора и дедушка или дядя хочет вызвать улыбку. Это будет из любви, и возможно, из-за неуверенности в том, как быстро наладить контакт с ребенком - но щекотание может сделать только хуже.

Придите на помощь ребенку, объясните, что вы семья, которая всегда просит разрешения, прежде чем щекотать и предложите другой способ установить связь с малышом. Переключите внимание.

Например:

"Ты хочешь, чтобы тебя щекотали прямо сейчас? Нет? Хорошо. Может ты расскажешь дедушке шутку, которую ты рассказывал мне раньше в машине?"

Некоторым детям нравится идея щекотки больше, чем реальное физическое ощущение. Для этих детей движения пальцами в воздухе (имитирование щекотки) могут быть столь же веселыми и физически менее навязчивыми.

Интересное о щекотке

В исследовании, проведенном в Калифорнийском университете в 1997 году, ученые обнаружили, что щекотка не создает такого же чувства счастья, когда кто-то смеется над интересной шуткой.

Было время, когда щекотка использовалась как пытка. В династии Хань в Китае щекотку как раз так и применяли, потому что он не оставлял следов, и жертвы легко и быстро поправлялись. А в Японии было специальное слово, означающее пытки щекоткой - kusuguri-zeme, означающее "беспощадно".

В Средневековье тоже прибегали к этому методу: голые ступни ног жертвы фиксировались, и каждый, кто проходил мимо, мог пощекотать их. Еще более изощренной пыткой была такая: ступни человека посыпали солью, которую потом слизывали овцы.