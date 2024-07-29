В чем польза и вред шоколада и какой вид лучше выбирать

Шоколад - это сладкий продукт, изготовленный из какао-бобов. У него много разновидностей, в зависимости от состава и способа приготовления. Основные ингредиенты шоколада включают какао-масло, какао-порошок, сахар и иногда молоко. Шоколад может быть черный, молочный либо белый.
Полезен ли он, или нет, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение семейного врача Михаила Цюрака в Instagram.
Антиоксиданты
Темный шоколад богат флавоноидами, в частности эпикатехин и катехин. Эти вещества обладают антиоксидантными свойствами, которые помогают защитить клетки от повреждений и снижают риск хронических заболеваний.
Сердце и сосуды
Флавоноиды также способствуют улучшению кровообращения и понижению АД. Темный шоколад содержит калий и магний, помогающий поддерживать здоровье сердца.
Настроение
Шоколад стимулирует выработку эндорфинов – "гормонов счастья". Он также содержит серотонин и триптофан, которые помогают бороться с депрессией и стрессом. Кроме того, содержащийся в шоколаде теобромин имеет легкий стимулирующий эффект.
Сахар и калории
Молочный и белый шоколад содержат большое количество сахара и калорий и малое содержание непосредственно шоколада, что может привести к набору лишнего веса и проблем с зубами.
Кофеин
Шоколад содержит кофеин, который в больших количествах может вызвать бессонницу, тревожность и учащенное сердцебиение.
Аллергии
У некоторых людей шоколад может вызвать аллергические реакции, в частности сыпь, зуд и проблемы с пищеварением.
Врач призвал соблюдать меру в потреблении этого продукта. Предпочитайте темный шоколад с высоким содержанием какао и ограничивайте потребление молочного и белого шоколада.
Напомним, что диетолог рассказал, как питаться в каждое десятилетие жизни.
Раньше мы писали о трех дешевых продуктах из супермаркета, которые способствуют долгой жизни.