Можно ли заморозить молоко, творог и сливки: сроки хранения при отключении света

Не спешите выбрасывать молочку, если впереди длительное отключение света : часть продуктов можно заранее положить в морозилку и сохранить на потом. Но есть нюанс - некоторые из них после размораживания уже не будут такими, как раньше.

Styler говорит, какую молочную продукцию можно замораживать, а какую лучше использовать сразу.

Молоко

Обычное пастеризованное молоко можно замораживать. По данным Службы безопасности и инспекции пищевых продуктов США (USDA), молоко после замораживания можно хранить около трех месяцев. После размораживания его лучше использовать для приготовления каш, блинчиков, выпечки, соусов или напитков.

Замораживать молоко лучше небольшими порциями, оставляя в емкости чуть-чуть свободного места: жидкость при замерзании расширяется. Размораживать продукт следует в холодильнике, а перед использованием хорошо перемешать.

USDA также советует перед возможным отключением замораживать молоко и другие скоропортящиеся продукты, которые не планируют использовать в ближайшее время. Это помогает дольше хранить их при безопасной температуре при перебоях с электроэнергией.

Сливки

Жирные сливки можно замораживать. После размораживания они могут изменить консистенцию, поэтому перед использованием их следует хорошо перемешать.

Национальный центр домашней консервации пищевых продуктов США (NCHFP) отмечает, что после размораживания сливки нужно слегка перемешать или взбить. Поэтому замороженные сливки лучше планировать для соусов, супов, выпечки или других блюд, где небольшое изменение текстуры не имеет критического значения.

Взбитые сливки можно замораживать, в частности уже порционно для десертов.

Твердый сыр переживет морозилку лучше творога

Твердые и полутвердые сыры можно замораживать. NCHFP рекомендует использовать их примерно в течение шести месяцев для наилучшего качества.

Впрочем, структура сыра может измениться: после размораживания он становится более хрупким и зернистым. Поэтому замороженный сыр лучше использовать для пиццы, горячих бутербродов, запеканок, пасты или других блюд, а не для творожной нарезки.

А вот творог, рикота и крем-сыр замораживания переносят гораздо хуже. По данным NCHFP, они не относятся к продуктам, которые хорошо замораживаются.

Сметану лучше не класть в морозилку

Сметана - один из тех продуктов, которые технически можно заморозить, но делать это ради запаса не стоит.

NCHFP прямо не рекомендует замораживать сметану, поскольку после размораживания она расслаивается и не возвращается к нормальной однородной консистенции. Сметана может стать водянистой и неоднородной.

То есть для борща или соуса такая сметана еще может найти применение, но для подачи в готовые блюда ее качество будет заметно хуже.

Сливочное масло

Сливочное масло - один из самых удобных молочных продуктов для морозильной камеры.

NCHFP рекомендует замораживать качественное масло, изготовленное из пастеризованных сливок, плотно завернув его в правильную упаковку. Ориентировочный срок хранения в морозилке для наилучшего качества - 6-9 месяцев.

Его удобно сразу разделить на небольшие куски, чтобы не размораживать всю пачку через одну порцию.

Йогурт заморозить можно, но консистенция изменится

USDA отмечает, что йогурт можно замораживать примерно на 1-2 месяца. Однако после размораживания он может оказаться менее однородным.

Поэтому замороженный йогурт лучше использовать в полосе, выпечке или других блюдах, где изменение консистенции не критично.

Как подготовить молочку к отключению света

Если прогнозируется длительное отключение, лучшая стратегия - не просто забить морозилку свежими продуктами, а правильно распределить запасы.

Молоко, сливки, масло и сыры можно заморозить заранее небольшими порциями. Для упаковки следует использовать герметичные контейнеры или специальные пакеты для морозилки. NCHFP рекомендует материалы, устойчивые к влаге и парам, которые не пропускают воздух и защищают продукты от посторонних запахов.

Приведенные сроки хранения относятся к морозильной камере, поддерживающей температуру -18 градусов или ниже. Это ориентиры для сохранения качества продуктов, а не сроки, в течение которых они могут оставаться без электричества. Замораживание не делает безопасным продукт, который хранили при ненадлежащей температуре, отмечает USDA .

При отключении дверцы холодильника и морозильной камеры следует держать закрытыми. В таких условиях холодильник сохраняет холод примерно четыре часа, полностью заполненная морозильная камера - около 48 часов, а наполовину заполненная - примерно 24 часа. Это ориентиры, поэтому фактическую температуру лучше контролировать с помощью термометра, сообщает FoodSafety.gov .

Если после отключения замороженное молоко сохранило кристаллы льда или его температура не превышает +4 градусов, его можно повторно заморозить, хотя качество может ухудшиться. Молоко, сливки и мягкие сыры, которые находились при температуре свыше +4 градусов в течение двух часов или дольше, нужно выбросить. Проверять их безопасность по вкусу нельзя.