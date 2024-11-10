В них больше витамина С, чем в лимонах. Легкодоступные и дешевые фрукты, которые нужно есть

Почему витамин С важен

Витамин С, также известный как аскорбиновая кислота, L-аскорбиновая кислота или аскорбат, является главным образом сильным антиоксидантом, борющимся со свободными радикалами. Благодаря этому он уменьшает окислительный стресс, который они вызывают в клетках, что защищает их и противодействует процессу старения. Он также оказывает положительное влияние на внешний вид кожи, поскольку участвует в выработке коллагена.

Однако наиболее известны его свойства, поддерживающие иммунную систему. Витамин С повышает активность NK-клеток (естественных киллеров), а также Т-лимфоцитов и В-лимфоцитов, участвующих в борьбе с вредными микроорганизмами. Благодаря этому витамин С также обладает противораковыми свойствами. Он также помогает метаболизировать белок и усваивать железо.

Организм не может сам производить витамин С и не накапливает его, поэтому его необходимо каждый день получать с едой. Источниками витамина С являются овощи и фрукты. Лимон, который считается богатым этим витамином, содержит лишь 53 мг этого витамина на 100 г, тогда как суточная потребность взрослого человека составляет 80-90 мг.

Свойства витамина С

сильный антиоксидантный эффект и защита клеток от свободных радикалов,

облегчение усвоения железа,

участие в выработке эритроцитов,

уплотнение кровеносных сосудов,

укрепление десен и зубов,

остановка кровоточивости десен, борьба с бактериями, вызывающими кариес,

ускорение заживления ран,

участие в процессе синтеза коллагена,

улучшение внешнего вида кожи,

участие в синтезе нейромедиаторов, улучшающих работу мозга,

укрепление костей и суставов,

регуляция АД, подавляя окисление "плохого" холестерина ЛПНП, таким образом уменьшая атеросклероз.

В этих овощах и фруктах больше всего витамина С

Шиповник

Содержание витамина С в 100 г - 1800 мг. Среди растений, доступных в нашем климате, шиповник имеет наибольшее содержание витамина С. Для покрытия суточной потребности в этом витамине достаточно всего 3 плодов, а в горсти шиповника содержится столько же витамина С, сколько в 30 лимонах! Из шиповника готовят варенье, компоты, настои.

Облепиха

Содержание витамина С в 100 г - до 1100 мг. Сырые плоды облепихи несъедобны. Из них готовят соки, джемы, желе. В горсти плодов облепихи содержится столько же витамина С, сколько в 20 лимонах!

Черная смородина

Содержание витамина С в 100 г - 183 мг. Как плоды, так и листья черной смородины являются источником витамина С. Плоды лучше есть сырыми, но из них можно готовить варенье, желе, соки. Из листьев заваривают чай. Ягоды черной смородины укрепляют сердце и сосуды, регулируют давление. Горсть черной смородины вдвое покрывает суточную потребность организма в витамине С.

Желтый перец

Содержание витамина С в 100 г - 183 мг. Все виды перца богаты витамином С, но больше всего этого ингредиента содержит желтый перец. Чуть меньше мы находим в красном перце, около 127 мг, а меньше всего в зеленом перце – около 80-100 мг. Следует знать, что цвет перца зависит от степени его спелости, зеленый – наименее спелый, а красный – наиболее спелый. Перец содержит в 5 раз больше витамина С, чем лимон. Суточная потребность в витамине С удовлетворяется употреблением 30 г желтого сырого перца.

Петрушка

Содержание витамина С в 100 г - 178 г. Петрушка содержит в 4 раза больше витамина С, чем лимон, а также является источником витаминов А, К, Е и группы В. Одна столовая ложка измельченной свежей петрушки покрывает суточную потребность организма в витамине С. Петрушка также способствует пищеварению и метаболизму и освежает дыхание.