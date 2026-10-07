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Главная Люди Анатолий Анатолич потерял собаку из-за клеща и дал важный совет владельцам животных (видео)
Люди 07 октября 2026 · 16:49
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Анатолий Анатолич потерял собаку из-за клеща и дал важный совет владельцам животных (видео)

Телеведущий рассказал, что состояние его любимицы ухудшилось в считанные дни, и призвал не терять время в случае внезапной слабости животного.
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Анатолий Анатолич потерял собаку из-за клеща и дал важный совет владельцам животных (видео)

Анатолий Анатолич со своими собаками (фото: Styler)

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич сообщил о смерти своей собаки Челси, которую ветеринары пытались спасти в течение нескольких дней. Шоумен решил рассказать о пережитом не только из-за личной потери, но и чтобы обезопасить других владельцев собак от опасности клещей.

Что произошло с любимицей Анатолия Анатолича и какой важный совет он дал владельцам животных, рассказывает Styler.

Что произошло с собакой Анатолия Анатолича

О потере Челси ведущий рассказал в своем Instagram. По его словам, еще за несколько дней до ухудшения состояния собака чувствовала себя хорошо, играла с ней и другой домашней любимицей Айзой.

Впоследствии Челси внезапно стала слабой. Семья заподозрила укус клеща и отвезла его в ветеринарную клинику.

После обследования у собаки был обнаружен бабезиоз - заболевание, которое может передаваться через укусы инфицированных клещей и поражать эритроциты. Челси получила лечение, однако ее состояние не улучшилось.

Повторные анализы показали дальнейшее снижение уровня эритроцитов. По словам ведущего, ветеринары также заподозрили иммуномедийную гемолитическую анемию - состояние, при котором иммунная система разрушает собственные эритроциты.

Врачи пытались спасти Челси и несколько раз проводили реанимационные мероприятия, однако собака все равно умерла.

Какой совет Анатолич дал владельцам собак

Рассказывая о потере, Анатолич подчеркнул, что решил поделиться историей Челси, чтобы другие владельцы животных были внимательнее к своим любимцам.

Ведущий обратил внимание, что средства против клещей не обеспечивают абсолютной защиты, а сами паразиты могут оставаться активными не только летом. Поэтому он призвал регулярно осматривать собак и следить за какими-либо внезапными изменениями в их самочувствии.

Чем опасен укус клеща для собак

По данным MSD Veterinary Manual, клещи могут переносить бабезиоз - заболевание, вызывающее паразиты рода Babesia. Они проникают в эритроциты, а течение болезни у собак может быть разным - от легкого до острого и потенциально смертельного.

Среди возможных проявлений:

  • слабость
  • вялость
  • повышенная температура
  • потеря аппетита
  • анемия
  • желтуха и изменение цвета мочи.

В тяжелых случаях из-за сильной анемии животному может потребоваться переливание крови.

Специалисты отмечают, что для подтверждения диагноза необходим ветеринарный осмотр и лабораторные исследования. Для уменьшения риска заражения рекомендуется регулярно использовать средства защиты от клещей и своевременно удалять паразитов из тела животного.

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