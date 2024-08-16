3 "экстремальные" тактики воспитания, которые помогли вырастить самых успешных людей планеты

Экстрим должен стать нормой

Во время общения с родителями Бисноу обнаружила общие черты в подходе к воспитанию. Родители разрешали своим детям заниматься страстями, давали определенную свободу и даже склонны были к определенному экстриму - разрешали покинуть дом в молодом возрасте или бросить учебу.

И все "экстремальные" вещи базировались на одном - родители слушали и слышали своих детей. При этом они не говорили им: "я родитель, я лучше знаю".

Попытка идти по единственной узкой тропе может привести к воспитанию тревожных и несчастных детей. В противоположность этому родители, опрошенные Бисноу, продемонстрировали достаточно открытости и доверия, чтобы помочь детям развить независимость, уверенность и навыки, которые оказались полезными для их будущей карьеры.

"Что меня огорчает, так это то, что такой подход не должен быть экстремальным отцовством. Это должно быть нормой", - говорит эксперт по воспитанию детей.

Поддерживают желание детей, несмотря на опасения

Родители режиссера Джона М. Чу - иммигранты. Отец управлял популярным рестораном в Сан-Франциско. Когда Чу увлекся творчеством, родители были смущены, потому что они оба хотели, чтобы он занимался чем-то более традиционным.

Мать дала Чу камеру для съемки домашних видео о каникулах. Со временем его страсть выросла и мать просила не тратить время ночью на работу над фильмом и сосредоточиться на школе.

"Он расплакался и сказал: "Вы не можете меня остановить. Это то что я люблю". На следующий день мать дали Чу стопку книг о создании фильмов и сказала: "Если ты хочешь этим заниматься, узнай все об этом и будь лучшим", - рассказала Бисноу.

Люди, которые перестают поощрять страсти своих детей, потому что они не смогут заработать достаточно денег во взрослом возрасте или любимое дело не принесет успеха, посылают неправильный посыл.

Не все делают карьеру благодаря своей страсти, но если вы доверяете своим детям, это может придать им уверенность, которая очень нужна для успеха во взрослом возрасте, независимо от того, по какому пути они пойдут.

Отпускают детей из дома в раннем возрасте

По словам автора книги, несколько опрашиваемых признались, что давали детям больше свободы и делали "поводок" длинным, чтобы они получили независимость с раннего возраста.

Родители генерального директора цифрового маркетинга и соучредителя цифровой платформы Саймона Айзекса еще в средней школе разрешили сыну уйти из дома, чтобы он два года провел в Колорадо и тренировался ездить на лыжах.

Позже Айзекс катался на лыжах для колледжа Миддлбери и надеялся однажды попасть в олимпийскую сборную США. И хотя этого так и не произошло, опыт Саймона оказал существенное влияние на его предпринимательский успех.

"Такая страсть к чему-то научила его смелости, сосредоточенности, упорному труду, решительности и всему тому, что нужно для достижения успеха в жизни. Я знаю, что его семье было трудно отпустить сына. Но они это сделали", - говорит Бисноу.

Хорошо реагируют на отчисление из колледжа

Конечно, не каждый, кто бросил колледж с предпринимательской мечтой, станет следующим Биллом Гейтсом или Марком Цукербергом. Однако такое решение может изменить в жизни почти все.

Мать Мэтта Малленвега, несомненно, была насторожена. Ее сын не имел компании, готовой к запуску в 2004 году, когда он сказал, что хочет покинуть Хьюстонский университет через два года.

Малленвег разрабатывал систему управления веб-контентом в своей комнате в общежитии, а большой веб-сайт технических медиа хотел начать платить ему за его работу. Сначала мама тяжело воспринимала решение сына, но ее покорила страсть и преданность Малленвегу - в конце концов она отвезла его в Сан-Франциско и помогла найти квартиру.

"Он буквально работал над этим без остановки, и она знала, насколько это важно для него и отпустила его", - рассказала Бисноу.

Через год Малленвег покинул компанию, чтобы превратить свое творение в отдельный бизнес: WordPress. Он не мог представить, что будет делать что-нибудь другое.

Сегодня он является генеральным директором материнской компании, насчитывающей более 2000 сотрудников, и в 2021 году она оценивалась в 7,5 млрд долларов.

"Многие родители впадают в депрессию или гнев, когда их дети хотят бросить учебу. Они говорят: "Нет, ты не можешь этого сделать. Ты не сможешь добиться успеха в жизни". Но для некоторых это становится настоящим трамплином для достижения успеха", - подчеркнула Бисноу.