СПЕЦПРОЄКТ 24.08.2026

Українська кухня – це давно не лише про традиції. Це про любов до себе, затишок рідного дому та сервіс, який відповідає світовим стандартам. До Дня Незалежності РБК-Україна запускає спецпроєкт, де розкриває 5 знакових кейсів українського бізнесу з різних сегментів ринку. Ми розповідаємо, як провідні бренди за роки незалежності змінили культуру щоденного споживання – від ранкової чашки specialty-кави до сімейних вечерь і швидких перекусів у дорозі. Попри війну та економічні виклики, ці компанії продовжують інвестувати у розвиток, впроваджувати інновації та формувати нові стандарти українського сервісу.

БІЛО: як бренд змінив культуру споживання традиційного продукту

Кисломолочний сир в Україні десятиліттями залишався одним із найбільш консервативних продуктів. Його купували "про запас", використовували для сирників, запіканок чи випічки. Проте ритм життя українців змінювався, а разом із ним – і очікування від їжі. З'явився запит на швидкі, зручні та водночас корисні рішення. Саме в цей момент бренд БІЛО став одним із перших, хто почав змінювати звичне сприйняття категорії. Головна амбіція була не в тому, щоб запустити черговий молочний бренд, а дати споживачам нові сценарії споживання кисломолочного сиру. Першим кроком стало виведення на ринок сирних грудочок-хмаринок БІЛО, які смачні самі по собі. Бренд свідомо відмовився від звичних образів "села", корів, глечиків і "бабусиних рецептів", запропонувавши сучасний погляд на традиційний продукт. "БІЛО робить традицію модною", – пояснюють у компанії. Так кисломолочний сир почав виходити за межі звичних домашніх рецептів. Його стали сприймати як самостійний продукт – смачний, корисний і білковий перекус, який не потребує складного сценарію споживання та доповнень. Від холодильника – до офісу, тренування і прогулянки Замість традиційної моделі "купити – принести додому – зготувати" бренд БІЛО запропонував простий принцип: "відкрити й споживати одразу". З цього інсайту згодом з'явився формат 200 г – ready-to-eat-продукт, який органічно вписується у насичений графік сучасної людини. Кисломолочний сир почали споживати там, де раніше це здавалося неможливим: в офісі між зустрічами, відразу після тренування, за кермом в авто чи під час прогулянки містом. "Ми не переконували людей змінювати свої звички – лише показали, як кисломолочний сир може органічно стати частиною їхнього щоденного насиченого ритму життя, миттєвим і поживним перекусом", – говорять у компанії. Саме так традиційний продукт перетворився на зручний продукт "для реального життя". За сучасним образом – якість Для бренду БІЛО нова культура споживання починається не лише з дизайну чи комунікації. Смілива комунікація може стимулювати спробувати продукт, але нову звичку закріплює реальний досвід взаємодії з продуктом. "Базовий і безкомпромісний принцип БІЛО – сир БІЛО має бути смачним і якісним завжди", – наголошують у компанії. Важливими складовими довіри бренд називає стабільність і відповідальність: постійний контроль якості на кожному етапі виробництва, чесність до споживача та прозорість у комунікації. Водночас відповідальність для БІЛО – це не лише про продукт. Прикладом соціальної залученості став спільний партнерський проєкт із центром Superhumans та вейксерф-клубом City Swell, у межах якого бренд підтримав ініціативу інклюзивного вейксерфінгу для ветеранів з ампутаціями кінцівок. Це історія про реабілітацію через спорт, віру в себе та повернення відчуття свободи і повноти життя. Що далі Змінити уявлення про традиційний продукт для БІЛО – лише точка відліку. Бренд планує й надалі розвивати зручні формати споживання та інтегруватися у повсякденне життя українців. "БІЛО продовжить рухатися у напрямку, де їжа – це не просто функція, а частина стилю життя. Де продукт не потребує складних сценаріїв, щоб бути цінним. І де навіть така традиційна категорія, як кисломолочний сир, може виглядати сучасно, естетично і бажано", – зазначають у компанії. Саме в цьому БІЛО бачить наступний етап розвитку – остаточне закріплення статусу трендсетера та лідера №1 на молочному ринку України, який визначає нові стандарти культури споживання й пропонує українцям нову естетику, легкість і свободу вибору щодня.

Bayadera Group: як разом із країною змінювалася культура споживання

За 35 років незалежності змінилася не лише Україна, а й сам українець як споживач. Він став вимогливішим до якості, вибору, швидкості та сервісу. Разом із цим змінювалася і культура споживання алкоголю – від масового вибору до більш усвідомленого ставлення до напоїв та сценаріїв їхнього споживання. Bayadera Group – ровесниця незалежної України. За 35 років роботи компанія не створювала традицію споживання алкоголю в Україні – вона має глибоке історичне коріння. Натомість бренди Bayadera Group були частиною її еволюції. "Не бізнес визначає, чого хоче клієнт, а клієнт своїми очікуваннями змушує бізнес ставати кращим", – так у компанії описують головний принцип цієї трансформації. Змінювалися покоління, технології, країна і сам споживач. Від масового споживання дешевих міцних напоїв культура поступово рухається до більш усвідомленого вибору: легких вин, коктейлів і готових напоїв RTD. Водночас традиція горілки нікуди не зникла – просто сьогодні вона дедалі частіше стає частиною свідомого вибору, а не самоціллю. "Для нас це ознака зрілості нації", – зазначають у Bayadera Group. Більше вибору – більше відповідальності Сьогодні портфель Bayadera Group налічує понад 30 власних брендів, серед яких HLIBNY DAR, Козацька Рада, Перша Гільдія, OXYGENium, NIKITA, MARENGO, KOBLEVO та інші. Компанія бачить свій внесок у розвиток ринку не лише у продуктах, а й в інфраструктурі, яка забезпечує їхню доступність. Bayadera Group має три власні виробництва, дистрибуційну мережу з 27 філій та ексклюзивно імпортує напої світових компаній, серед яких Diageo, Moët Hennessy, Mast Jägermeister, Rémy Cointreau та інші. Останні роки особливо показали цінність цієї операційної стійкості. Під час блекаутів і криз для компанії було принципово не зупиняти роботу, зберігати ланцюги постачання та виконувати зобов'язання перед партнерами, споживачами і співробітниками. "Працювати, сплачувати податки, підтримувати команди, соціальні ініціативи та допомагати ЗСУ – сьогодні це не просто відповідальність бізнесу. Це інвестиція в довіру та майбутнє". Споживач, який змінює бізнес В Україні змінюється не лише культура споживання, а й саме розуміння сервісу. У Bayadera Group відзначають, що український ритейл і сервіс сьогодні часто випереджають європейські практики за рівнем діджиталізації та турботи про клієнта. Причина, на думку компанії, не лише в технологіях. Насамперед змінився споживач – він став вимогливішим до швидкості, зручності, вибору та якості сервісу. Саме його очікування визначають, яким має бути сучасний бізнес. Після Перемоги ця планка лише зростатиме, вважають у компанії, а культура алкогольної галузі розвиватиметься навколо головного – поваги до часу, вибору та потреб людини. Водночас Bayadera Group прагне, щоб зміни відбувалися не лише всередині українського ринку. "Ми завжди працюємо над тим, щоб українські бренди були конкурентними не лише вдома. Розвинений експорт Bayadera Group – це наш внесок у присутність Made in Ukraine на міжнародних ринках і доказ того, що український бізнес може створювати продукт, який має власний смак, історію та цінність у світі", – підкреслює Анатолій Корчинський, СЕО Bayadera Group.

Моршинська: вода стала частиною культури усвідомленого споживання

За роки незалежності змінилося не тільки ставлення українців до продуктів, а й саме розуміння щоденних звичок. Вода перестала бути лише способом втамувати спрагу – дедалі більше людей сприймають її як частину турботи про самопочуття та здоровий спосіб життя. Значну роль у цій трансформації відіграла "Моршинська". "Якщо 35 років назад воду сприймали лише як продукт, який втамовує спрагу, то зараз сформувалася культура усвідомленого контролю за питним режимом як елемент турботи про здоров’я", – зазначають у пресслужбі групи компаній IDS Ukraine. Бренд послідовно розповідає про воду як невід’ємний елемент гарного самопочуття та здорового вигляду, а також формує розуміння цінності природної мінеральної води. Сьогодні "Моршинську" обирають мільйони українців: згідно з даними Brand Health Tracking, 71% споживачів категорії бутильованої води вживали бренд протягом останніх 30 днів. За ці роки ринок поступово відійшов від уявлення, що якісна вода обов'язково має бути імпортним продуктом. Вдалося подолати й інший стереотип – що вода не може бути об'єктом бренд-лояльності. Сьогодні багато споживачів свідомо обирають саме "Моршинську", а для бренду важливими є не лише якість продукту, а й те, наскільки його філософія та цінності відповідають очікуванням людей. "Ми бачимо, що сьогодні для понад 30% споживачів наш бренд є вибором №1 у категорії бутильованих вод. Окрім якості продукту важливим є і те, як споживачі сприймають сам бренд, чи відповідає його філософія та цінності їхнім уподобанням", – зазначають в IDS Ukraine. Від простої води – до нового формату споживання Одним із прикладів такої трансформації стала лінійка Morshynska+. Її поява відповіла одразу на два запити: потребу споживати достатню кількість води та бажання отримувати задоволення від смаку. "Моршинська +Сік – це та сама природна вода із моршинського джерела, але тепер вона має смак і аромат завдяки доданому натуральному соку. При цьому формула не містить штучних барвників та консервантів", – пояснюють у компанії. На ринку вже сформувався сегмент "Вода+" – категорія, що поєднує природну воду зі смаком, ароматом або доданою функціональною цінністю. Особливо цей формат припав до вподоби молоді, яка шукає альтернативи звичайній воді. Запит на натуральність Українці стали раціональнішими у виборі напоїв: читають етикетки, звертають увагу на склад і дедалі частіше віддають перевагу продуктам без зайвого цукру, консервантів та штучних барвників. "По суті, запит змінився зі "смачно" на "смачно, натурально та корисно". Саме у цьому напрямку ми розвиваємо свої продукти", – зазначають в IDS Ukraine. Цей підхід уже втілюється у нових продуктах: "Моршинська + сік" поєднує негазовану мінеральну воду із соком, а "Моршинська tea" – природну мінеральну воду з натуральним завареним чаєм. Що далі Наступним етапом розвитку категорії в компанії називають саме сегмент "Вода+". Якщо сьогодні споживання функціональної та смакової води в Україні становить орієнтовно 2,5 літра на душу населення на рік, до 2030 року цей показник може зрости до 8 літрів. "Вона поєднує природну чистоту джерельної води із доданою цінністю: смаком, ароматом, функціональними добавками", – пояснюють у компанії. Для "Моршинської" це означає не просто розвиток нових смаків, а подальше формування культури щоденного споживання напоїв – коли вибір визначають не лише смак, а й натуральність, склад та усвідомлене ставлення до власного самопочуття.

"Наша Ряба". Бренд, який змінив культуру споживання курятини в Україні

На початку 2000-хукраїнський ринок курятини значною мірою був ринком замороженого імпортного продукту. МХП запропонувала українцям охолоджене мʼясо курки й стала однією з компаній, які фактично створювали цю категорію в українському ритейлі. За понад два десятиліття вона стала звичною частиною асортименту, без якої сьогодні важко уявити продуктовий магазин. Проте для зміни споживчої звички було недостатньо просто виробляти якісний продукт – треба було зробити його зрозумілим для споживача, дати можливість відрізняти від безіменної продукції та формувати довіру. Саме для цього з’явився бренд "Наша Ряба". Відтак МХП розвивала сучасне виробництво охолодженого курячого м’яса та одночасно формувала нову культуру його споживання. Українці отримали можливість регулярно купувати свіже, безпечне та якісне м’ясо у звичайному магазині, обираючи продукт конкретного виробника. Щоб охолоджена курятина стала масовим продуктом, потрібно було створити умови для роботи нової категорії у масштабах країни. МХП разом із партнерами розвивала ланцюг постачання, навчала ритейл працювати з охолодженим м’ясом, розбудовувала франчайзингову мережу та впроваджувала стандарти якості на всьому шляху продукту – від виробництва до полиці магазину. Разом із категорією змінювалося й ставлення до самої курятини. За понад два десятиліття "Наша Ряба" стала одним із найбільш упізнаваних продуктових брендів країни, а охолоджене куряче м’ясо – звичною частиною щоденного раціону українців. Нові продукти бренду для нового ритму життя Споживчі звички змінюються: люди дедалі частіше обирають продукти, які економлять час і водночас відповідають їхнім очікуванням щодо смаку та якості. На цей запит МХП відповідає фокусом на виробництво продуктів, які роблять життя споживачів легшим і смачнішим. Тобто тих, в яких компанія як виробник робить замість споживача або частину процесу приготування, або ж повністю готує продукт чи страву.​ У цій логіці наступним етапом розвитку "Нашої Ряби" став вихід у категорію м’ясоковбасних виробів. Бренд тепер має окрему лінійку продуктів із курячого м'яса власного виробництва: сосиски, шинки, рулети, сувіди та ковбаски. Вихід у м’ясоковбасну категорію розширює роль "Нашої Ряби" у щоденному раціоні українців. Продуктибренду закривають більше сценаріїв споживання – від швидкого сніданку чи перекусу до вечері, на приготування якої є лише кілька хвилин. Для МХП це також можливість залучити до категорії людей, які раніше не обирали м’ясоковбасні вироби, але шукають якісний білковий продукт зі зрозумілим складом. Так "Наша Ряба" продовжує розвиватися разом зі зміною харчових звичок українців: від охолодженої курятини, яка свого часу сформувала нову категорію на ринку, до ширшого портфеля продуктів із доданою цінністю для сучасного ритму життя.

"Легко!": бренд, який привчив українців цінувати час