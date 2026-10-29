КАСКО у смартфоні: як застрахувати авто без поїздок до офісу і що при цьому варто перевірити

СПЕЦПРОЄКТ 30.10.2026

Здорожчання автозапчастин та ремонту змушує все більше українських водіїв шукати надійні інструменти фінансового захисту. За даними НБУ, у 2026 році рівень виплат за КАСКО вже перевищив половину зібраних премій. Змінюються й звички споживачів – замість складних процедур ринок пропонує швидкі цифрові рішення.

Разом із ПриватБанком, страховиками та юристами РБК-Україна розбиралися, як працює автострахування в застосунку, що воно покриває та як захиститися від неприємних сюрпризів у разі страхового випадку.

Головне: Два формати на вибір: Міні КАСКО – базовий захист від ДТП на фіксовану суму без огляду авто; Повне КАСКО – комплексне покриття на ринкову вартість машини, і все це – онлайн.

Міні КАСКО – базовий захист від ДТП на фіксовану суму без огляду авто; Повне КАСКО – комплексне покриття на ринкову вартість машини, і все це – онлайн. Цифровий огляд за 5 хвилин: фотофіксація стану авто відбувається у реальному часі безпосередньо в Приват24 із захистом від підроблених фото.

фотофіксація стану авто відбувається у реальному часі безпосередньо в Приват24 із захистом від підроблених фото. Воєнні ризики: до обох продуктів можна додати захист від визначених договором воєнних подій. Діють територіальні обмеження та винятки.

до обох продуктів можна додати захист від визначених договором воєнних подій. Діють територіальні обмеження та винятки. Алгоритм виплат: спочатку убезпечити себе, потім за можливості зафіксувати пошкодження й повідомити страховика.

спочатку убезпечити себе, потім за можливості зафіксувати пошкодження й повідомити страховика. Порядок оформлення події та необхідність виклику поліції залежать від обставин і умов договору.

Для багатьох українців авто – це щоденна мобільність і спосіб почуватися безпечніше. А добровільне страхування автомобіля (КАСКО) – одна зі справ, на яку не хочеться витрачати пів дня, особливо під час постійних повітряних тривог. Попит на такий захист зростає. За даними Національного банку України, у другому кварталі 2026 року премії за КАСКО збільшилися на 24,2% порівняно з першим кварталом і на 23,8% – порівняно з аналогічним періодом торік. Динаміку транспортного страхування в НБУ пов’язують зі зростанням кількості укладених договорів і сезонним збільшенням поїздок українців за кордон. Зростають і виплати. За інформацією НБУ, з 2021-го до 2025 року валові премії з КАСКО збільшилися з 11,4 млрд грн до 16,9 млрд грн, а виплати – з 4,3 млрд грн до 8,2 млрд грн, тобто майже вдвічі. Рівень виплат за цим продуктом уже перевищує половину зібраних премій. У НБУ пояснюють це здорожчанням ремонту: збитки за страховими випадками стають більшими. Змінюється й сам спосіб купувати поліс. Ще недавно оформлення КАСКО означало паперові документи, окрему поїздку до агента й очікування експерта, який огляне авто. Тепер це не так. Раніше класичне КАСКО, розповідають у страховій компанії UNIQA, сприймали як «ол-інклюзив» переважно для нових чи кредитних авто. Нині водії частіше шукають баланс ціни та реального захисту. За даними компанії, у 2026 році продажі Міні КАСКО зросли в середньому на 30–40% порівняно з 2025-м. «Купівля поліса стала такою ж простою, як поповнення мобільного чи оплата комунальних послуг», – наголошують в UNIQA.

КАСКО у Приват24: як працює цифровий огляд і воєнні ризики

Наразі партнерами сервісу є дві страхові компанії – UNIQA та VUSO. У банку кажуть, що планують розширювати перелік. Розрахувати вартість і оформити поліс можна в застосунку, рухаючись навігацією: «Ще → Страхування → КАСКО». Далі клієнт обирає один із двох рівнів захисту. Міні КАСКО – базовий захист від ДТП за участю двох і більше авто. Залежно від умов покривається ДТП і з вини водія, і без неї. Страхова сума фіксована – 100, 150 або 250 тис. грн. А вартість не залежить від ринкової ціни авто. Оформлення – без огляду: у банку називають 5–10 хвилин. За даними UNIQA, ціна Міні КАСКО стартує від 430 грн на місяць. Повне КАСКО – максимальний пакет. Воно покриває ДТП навіть без інших учасників (наприклад, наїзд на перешкоду), викрадення, пожежу, стихійні лиха, падіння предметів і протиправні дії третіх осіб. Страхова сума відповідає повній вартості авто, яку застосунок оцінює онлайн. Пошкоджене скло або наслідки дрібних ДТП можуть відшкодовувати без виклику поліції – ліміти залежать від страховика. Чим відрізняються Міні КАСКО та Повне КАСКО Міні КАСКО Повне КАСКО Для чого Базовий захист із фіксованим покриттям (ДТП за участю двох і більше авто) Комплексний захист: ДТП (зокрема без інших авто), викрадення, пожежа, стихійні лиха, падіння предметів, дії третіх осіб Оформлення У Приват24, без огляду й оцінки вартості Онлайн-оцінка вартості авто та цифровий фотоогляд у Приват24 Воєнні ризики Можна додати Можна додати Вік авто До 20 років До 14 років Страхова сума 100 / 150 / 250 тис. грн Розраховується в Приват24 Франшиза 2 тис. грн* 0–10% Оплата Одноразово або щомісяця Одноразово або щомісяця Початок дії Через 3 дні після оформлення Через 3 дні після огляду авто Джерело: ПриватБанк *За умовами UNIQA, якщо вини водія застрахованого авто немає, франшиза – 0 грн. Як працює цифровий огляд. Спершу система автоматично розраховує вартість авто за вказаними даними. Далі клієнт у застосунку в реальному часі фотографує авто з чотирьох боків, пробіг, VIN-код, техпаспорт і пошкодження, якщо вони є. Сам огляд займає приблизно п’ять хвилин; після підписання договору клієнтом страховик, як правило, розглядає заявку протягом дня. Марина Пластомак, Директорка Департаменту по роботі з проєктами ПриватБанку в страховій компанії VUSO «Сучасне страхування має бути саме таким: непомітним і легким на етапі оформлення, але гарантовано надійним у потрібний момент» Щоб убезпечити процес від підроблених фото, розробники подбали про додатковий захист: завантажити заздалегідь підготовлені знімки неможливо, а за згодою клієнта передаються геолокація, дата й час зйомки. За перші 90 днів запуску продукту в Приват24 провели 11 849 оцінок авто – понад 120 за день. Воєнні ризики можна додати до обох продуктів. «Зараз немає безпечних регіонів на 100%, адже від уламків чи вибухової хвилі, на жаль, не застраховане жодне місто», – каже Пластомак. За її словами, якщо авто постраждає від ракет, дронів чи уламків, поліс покриє збитки в межах загальної страхової суми. Захист діє по всій країні, крім окупованих територій, зон активних бойових дій і 50-кілометрової ділянки від фронту чи кордону з росією. Перевірити статус свого населеного пункту або громади можна в офіційному переліку територій бойових дій та тимчасово окупованих територій, який затверджує Мінрозвитку. Перелік допоможе перевірити статус території. Чи поширюється на конкретне місце 50-кілометрове обмеження, потрібно окремо уточнити у страховика за умовами договору. Але умови в договорах різняться, застерігає юристка Інна Гарцуєва, засновниця та власниця компанії «Страховий адвокат». Деякі страховики встановлюють обмеження в 80–100 км, також не всі покривають удари КАБів чи вибухову хвилю.

Якщо сталася подія: що робити і як отримати виплату

Головний острах клієнта – що буде після аварії. Спершу варто знати: заяву про страховий випадок подають не в Приват24, а в обраній страховій компанії, в застосунку показані необхідні кроки. За словами Пластомак, представниці страхової компанії VUSO, врегулювання може бути повністю дистанційним. Достатньо зателефонувати до контакт-центру протягом 24–48 годин і слідувати підказкам оператора. Дрібні пошкодження чи ДТП за європротоколом, зазначає вона, фіксують без виклику поліції. Точні строки залежать від договору. Засновниця компанії «Страховий адвокат» Інна Гарцуєва радить діяти послідовно: спершу треба переконатися, що ви в безпеці: після ДТП – від інших автомобілів, після обстрілу – від повторних ударів; за потреби перейти в безпечне місце або укриття. Якщо є постраждалі – викликати екстрені служби. Фотографувати пошкодження лише тоді, коли це безпечно;

сфотографувати авто з різних ракурсів, загальний вигляд місця, номерні знаки; зберегти відео з реєстратора й контакти свідків;

зателефонувати страховику за номером із полісу, записати номер звернення, дату й час;

попросити повний перелік документів саме для вашого випадку. Найдорожчі помилки, за словами юристки, – залишити місце ДТП до приїзду поліції та підписати протокол, з яким не згодні. У практиці компанії «Страховий адвокат» водій після зіткнення з фурою від’їхав з незручного місця, поліція склала протокол про самовільне залишення місця ДТП, і водій його підписав. Збиток оцінили в 300 тис. грн. Страховик мав право відмовити, але після переговорів погодився на компромісну виплату й ремонт на 200 тис. грн. Інна Гарцуєва, Засновниця та власниця компанії «Страховий адвокат» «Якщо з протоколом чи європротоколом не згодні – не підписуйте його або письмово зазначте незгоду. Довести пізніше, що ви не погоджувалися, майже неможливо» А ще не варто починати ремонт і викидати деталі до огляду страховика чи його письмової згоди. Якщо авто пошкодили уламки чи удар, спершу треба переконатися, що поруч безпечно, зафіксувати шкоду з безпечної відстані та уточнити у страховика, які документи підтвердять подію. Якщо компанія затягує виплату чи зменшує її, юристка радить перейти до письмового листування: вимагати обґрунтування;

перевірити розрахунок збитків;

за потреби замовити незалежну оцінку;

подати претензію. Лише потім – звернення до Нацбанку чи суду. Регулятор, застерігає Гарцуєва, не замінює суд і не гарантує стягнення конкретної суми.

П’ять речей, які варто перевірити перед оплатою поліса

До того як сплатити гроші за страховий продукт, треба уважно прочитати не лише поліс, а й публічні загальні умови страхування та додатки, якщо вони наявні. Саме там часто визначено реальний обсяг захисту. Зокрема перед прийняттям остаточного рішення варто звернути увагу на такі параметри: Страхова сума. Перевірте, яку суму зазначено в договорі: для Міні КАСКО це обраний фіксований ліміт, для Повного КАСКО – вартість авто, яку Приват24 розраховує автоматично. З’ясуйте, як ця сума впливає на розмір можливого відшкодування. Франшиза може бути фіксованою або у відсотках від страхової суми (0,5% від 500 тис. грн – це 2 500 грн). Дізнайтеся, чи діє вона, якщо ви не винні. У Міні КАСКО від UNIQA за відсутності вини водія застрахованого авто франшиза дорівнює нулю. Умови ремонту. Пластомак радить обирати ремонт «без урахування зносу» на партнерських СТО. Вік і стаж водія. Перевірте, чи встановлює договір обмеження щодо віку та стажу тих, хто керуватиме авто, і чи передбачена додаткова франшиза. Якщо автомобілем користуються кілька людей, уточніть умови для кожного з них. За словами Пластомак, розширення «без обмежень за віком» скасовує додаткову франшизу для водіїв до 30 років. Територія й воєнні ризики. Уточніть кілометраж до фронту, перелік покритих загроз і дію поліса за кордоном. Деякі компанії, наприклад – VUSO, покривають воєнні ризики. Страхування дедалі частіше переходить у смартфон. Розрахунок, огляд і підпис займають хвилини, а не півдня. Але найкраща стратегія – не чекати страхового випадку, щоб уперше прочитати договір. Тоді зручність справді працюватиме на вас. Розрахувати вартість і оформити КАСКО можна в Приват24: «Ще → Страхування → КАСКО».