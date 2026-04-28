PROMO 28.04.2026

Кросовер Jetour X50 – це найменший представник бренду на українському ринку. Попри це, авто навіть у базовій комплектації має серйозний перелік сучасних опцій та місткий салон. Більше деталей про авто – у матеріалі РБК-Україна.

Jetour X50 – це справжня експортна модель, яка продається на багатьох ринках Європи, Америки та Азії, але не доступна на батьківщині бренду.

Зовнішність з італійськими нотками

В ієрархії марки Х50 займає місце найменшої та фактично міської моделі, але від цього машина не стала менш цікавою зовні. Екстер'єр кросовера досить стриманий, без химерних дизайнерських експериментів і водночас орієнтований на активних урбаністів, які цінують сучасні технології, комфорт і безпеку. Jetour X50 - Екстер'єр Так, авто має гармонійні за розміром та дизайном колісні диски, глушник по-європейськи скромно захований під бампер. Лише велика решітка радіатора додає зовнішності машини агресії. Довжина X50 дорівнює 4397 мм, ширина – 1841 мм, висота – 1654 мм, колісна база – 2601 мм. Таким чином, авто за зовнішніми габаритами "влучає" у клас компактного кросовера. Jetour X50 - Колеса та кліренс Паспортний кліренс Jetour X50 складає 186 мм. Такому значенню можуть позаздрити навіть повнопривідні однокласники. Цього значення у поєднанні з прорахованими за формою бамперами цілком вистачає для виїздів на природу. Але завжди варто враховувати, що авто має привід лише на передню вісь.

Що цікавого у салоні

В інтер'єрі героя нашого огляду домінують стримані за кольоровою гамою, та приємні на дотик матеріали. Щоб візуально розбавити сірі тони, дизайнери активно використовували контрастну стрічку. Ще один ефектний елемент – рельєфний візерунок верхньої частини передньої панелі та дверей, виконаний за допомогою лазерного гравіювання. Виглядає цікаво. Також цікаво виглядають крісла з перфорацією та простроченням. У холодну пору доби на допомогу прийде підігрів. Jetour X50 - Кермо і панель приладів Кермо на перший погляд зручне, чорний глянсовий пластик на спицях контрастує з металевими блоками та клавішами. Для управління "кліматом" на центральній консолі є ряд дрібних сенсорних клавіш – зручно, що керування важливими функціями не "сховали" у меню мультимедіа. Водію обрати зручну посадку доволі легко: діапазони регулювань крісла та керма дозволяють налаштувати "під себе" робоче місце. Перед водієм – пара 10,25-дюймових сенсорних екранів. Цифрова панель приладів має кілька варіантів оформлення, які можна змінювати у відповідному меню, доступна українська мова. Інтерфейс інфотейнменту досить простий, та при цьому легко читається. Jetour X50 - Зручні місця водія та пасажирів На другому ряду відносно просторо, особливо з огляду на габарити машини. З розваг для задніх пасажирів – дефлектори на центральному тунелі, підігрів дивану та пара роз'ємів USB. Спереду, крім USB, є й потужна бездротова 50-ватна індукційна зарядка з охолодженням. Багажний відсік розрахований на 398 літрів, під підлогою розташоване тимчасове запасне колесо. Може здатись, що підлога багажника доволі висока. Але якщо скласти спинки другого ряду, то отримаємо рівний простір. У такому випадку кількість вільного місця суттєво зростає – одразу до 1262 літрів.

Бензинові "серця"

Українські автомобілісти можуть обрати Jetour X50 з одним з двох бензинових двигунів на вибір. Базове виконання у комплектації Luxury оснащується атмосферним мотором на 1,5 л потужністю 113 к.с. (138 Нм) та п'ятиступінчастою "механікою". У версії Premium авто приводиться у рух "турбочетвіркою" такого ж об'єму потужністю 147 к.с. (210 Нм) у парі з шестиступінчастою роботизованою коробкою передач з двома зчепленнями. Привід у будь-якому випадку лише передній. Jetour X50 - Потужна силова установка Кросовер має шасі із незалежною підвіскою усіх коліс. Варто зазначити, що багатоважільна підвіска на задній осі у поєднанні з переднім приводом – рідкість у сегменті.