Кросовер Jetour X50 – це найменший представник бренду на українському ринку. Попри це, авто навіть у базовій комплектації має серйозний перелік сучасних опцій та місткий салон. Більше деталей про авто – у матеріалі РБК-Україна.
Jetour X50 – це справжня експортна модель, яка продається на багатьох ринках Європи, Америки та Азії, але не доступна на батьківщині бренду.
В ієрархії марки Х50 займає місце найменшої та фактично міської моделі, але від цього машина не стала менш цікавою зовні. Екстер'єр кросовера досить стриманий, без химерних дизайнерських експериментів і водночас орієнтований на активних урбаністів, які цінують сучасні технології, комфорт і безпеку.
Jetour X50 - Екстер'єр
Так, авто має гармонійні за розміром та дизайном колісні диски, глушник по-європейськи скромно захований під бампер. Лише велика решітка радіатора додає зовнішності машини агресії. Довжина X50 дорівнює 4397 мм, ширина – 1841 мм, висота – 1654 мм, колісна база – 2601 мм. Таким чином, авто за зовнішніми габаритами "влучає" у клас компактного кросовера.
Jetour X50 - Колеса та кліренс
Паспортний кліренс Jetour X50 складає 186 мм. Такому значенню можуть позаздрити навіть повнопривідні однокласники. Цього значення у поєднанні з прорахованими за формою бамперами цілком вистачає для виїздів на природу. Але завжди варто враховувати, що авто має привід лише на передню вісь.
В інтер'єрі героя нашого огляду домінують стримані за кольоровою гамою, та приємні на дотик матеріали. Щоб візуально розбавити сірі тони, дизайнери активно використовували контрастну стрічку.
Ще один ефектний елемент – рельєфний візерунок верхньої частини передньої панелі та дверей, виконаний за допомогою лазерного гравіювання. Виглядає цікаво. Також цікаво виглядають крісла з перфорацією та простроченням. У холодну пору доби на допомогу прийде підігрів.
Jetour X50 - Кермо і панель приладів
Кермо на перший погляд зручне, чорний глянсовий пластик на спицях контрастує з металевими блоками та клавішами. Для управління "кліматом" на центральній консолі є ряд дрібних сенсорних клавіш – зручно, що керування важливими функціями не "сховали" у меню мультимедіа.
Водію обрати зручну посадку доволі легко: діапазони регулювань крісла та керма дозволяють налаштувати "під себе" робоче місце.
Перед водієм – пара 10,25-дюймових сенсорних екранів. Цифрова панель приладів має кілька варіантів оформлення, які можна змінювати у відповідному меню, доступна українська мова. Інтерфейс інфотейнменту досить простий, та при цьому легко читається.
Jetour X50 - Зручні місця водія та пасажирів
На другому ряду відносно просторо, особливо з огляду на габарити машини. З розваг для задніх пасажирів – дефлектори на центральному тунелі, підігрів дивану та пара роз'ємів USB. Спереду, крім USB, є й потужна бездротова 50-ватна індукційна зарядка з охолодженням.
Багажний відсік розрахований на 398 літрів, під підлогою розташоване тимчасове запасне колесо. Може здатись, що підлога багажника доволі висока. Але якщо скласти спинки другого ряду, то отримаємо рівний простір. У такому випадку кількість вільного місця суттєво зростає – одразу до 1262 літрів.
Українські автомобілісти можуть обрати Jetour X50 з одним з двох бензинових двигунів на вибір. Базове виконання у комплектації Luxury оснащується атмосферним мотором на 1,5 л потужністю 113 к.с. (138 Нм) та п'ятиступінчастою "механікою".
У версії Premium авто приводиться у рух "турбочетвіркою" такого ж об'єму потужністю 147 к.с. (210 Нм) у парі з шестиступінчастою роботизованою коробкою передач з двома зчепленнями. Привід у будь-якому випадку лише передній.
Jetour X50 - Потужна силова установка
Кросовер має шасі із незалежною підвіскою усіх коліс. Варто зазначити, що багатоважільна підвіска на задній осі у поєднанні з переднім приводом – рідкість у сегменті.
Ціни на Jetour X50 в автосалонах офіційних дилерів стартують з позначки у 660 000 грн за авто 2025 року випуску, за умови придбання авто у кредит за програмою "JETOUR суперсила". Моделі X50 2026 року оцінені від 711 488 грн.
Вже у "базі" присутні асистент старту руху вгору, чотири подушки безпеки, електронна система курсової стійкості з системою допомоги при гальмуванні, підігрів керма, лобового скла та передніх сидінь, штатна сигналізація, асистент допомоги на схилі та ін.
Jetour X50 - Чекає на вас в автосалонах України
Комплектація Premium отримує турбомотор та дещо багатше оснащення. Зокрема, кросовер у даній версії додатково може похвалитись можливістю вибору режимів їзди, підігрівом другого ряду, електрорегулюваннями сидіння водія, люком, бездротовою зарядкою тощо.
Придбати Jetour X50 2025 року у вищій комплектації можна за 750 000 гривень, якщо скористатись програмою "JETOUR суперсила", вигода становить 30 000 грн, моделі 2026 року пропонуються від 808 200 грн. Дізнавайтеся деталі в офіційних дилерів JETOUR в Україні.