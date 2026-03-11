PROMO 11.03.2026

Jetour T1 i-DM – це новий, але дуже цікавий гравець на українському ринку повнорозмірних кросоверів. РБК-Україна відповідає на найпопулярніші питання про новинку, та визначає, у чому її ключові сильні сторони.

Що сховано у зовнішності авто?

Великий кросовер має класичний, навіть дещо "прямокутній" дизайн. Для моделі дизайнери обрали зовнішність із пласкими поверхнями, чіткими гострими лініями та великою кількістю прямокутних елементів різних розмірів і пропорцій. Jetour T1 i-DM - Екстер'єр З боків автомобіль захищений масивними чорними накладками. Ефектні 19-дюймові легкосплавні колісні диски оснащені шинами розмірністю 235/60. Потужні рейлінги на даху здатні витримувати навантаження до 150 кілограм. Загалом автомобіль має впізнаваний і гармонійний зовнішній вигляд, завдяки чому був відзначений світовою престижною дизайнерською премією Red Dot Design Award.

Як справи зі світлом?

Передню частину кузова з прямокутною решіткою радіатора прикрашає матрична світлодіодна оптика. Тобто фари не просто автоматично перемикаються між "ближнім" та "дальнім", а світловий промінь автоматично підлаштовується таким чином, щоб максимально "підсвічувати" дорогу й не засліплювати зустрічний та попутний трафік. Jetour T1 i-DM - Передні фари Фари головного світла мають малюнок, що нагадує листок конюшини. Також спереду можна побачити дві пунктирні світлодіодні смуги, які у темний час доби формують впізнаваний світловий образ. Мотив "листків конюшини" використано і в дизайні задніх ліхтарів. Звичайно, усі ліхтарі на Jetour T1 i-DM – світлодіодні, що сприяє кращій видимості незалежно від погодних умов та економії енергії.

Чи не мала машина?

Гібридний кросовер точно не назвеш маленьким. Автомобіль має 4705 мм у довжину, 1967 мм у ширину та 1843 мм у висоту. При цьому колісна база, тобто відстань між осями, становить 2800 мм. Цей параметр означає, що у салоні та у багажнику буде вдосталь місця для пасажирів та, відповідно, їх речей. Jetour T1 i-DM - Розміри з розмахом При цьому автомобіль, створений для подорожей, має доволі непоганий позашляховий арсенал – малі кути в'їзду та з'їзду, а також кліренс, тобто відстань від найнижчої точки авто до землі, у 160 мм.

Наскільки місткий салон? У широкому салоні цілком вистачить місця п'ятьом дорослим, за необхідності легко можна встановити дитячі крісла. Jetour T1 i-DM - Інтер'єр Що стосується можливостей перевезення різної поклажі, то і тут у T1 i-DM все гаразд. Уявіть, у салоні машини є 45 практичних відсіків для зберігання речей. Ззаду знаходиться ємний багажний відсік, який здатний прийняти від 574 до 1262 л речей, залежно від положення заднього ряду сидінь.

Що може мультимедіа? Інформаційно-розважальна система гібридного кросовера складається з двох моніторів та потужного блоку управління. Перед водієм розміщено 10,25-дюймовий дисплей панелі приладів, у центрі салону "прописався" сенсорний екран мультимедійної системи діагоналлю 15,6 дюйма з українськомовним інтерфейсом на Android 11. Jetour T1 i-DM - Мультимедійна система Підтримує чіткість роботи електроніки чип Qualcomm Snapdragon 8155. Для зарядки гаджетів у авто встановили чотири порти USB. Прицьому система підтримує безпровідні протоколи Apple СarPlay й Android Auto. Аудіосистема від Sony з 9 динаміками забезпечує якісний фірмовий звук.

Які системи слідкують за безпекою? На борту плагін-гібридного кросовера працює доволі широкий арсенал сучасних електронних асистентів. Серед них й система моніторингу сліпих зон, попередження про рух позаду, система автоматичного гальмування та ін. Jetour T1 i-DM - Зручність і безпека У русі на трасі будуть в нагоді інтелектуальний круїз-контроль, система утримання у смузі руху та попередження про небезпеку зіткнення позаду. Також варто пам'ятати, що завжди готові прийти на допомогу шість подушок безпеки.

Що під капотом? Під капотом гібридного кросовера встановлений турбований бензиновий мотор з технологією GDI об'ємом 1,5 літра потужністю 143 к.с. та максимальним крутним моментом у 215 Нм. Разом з ним працює безступенева трансмісія DHT. Сумарна потужність гібридної силової установки становить 290 кінських сил. Jetour T1 i-DM - Потужний гібрид При зарядженій батареї у змішаному режимі авто споживає 0,8 літра на 100 км пробігу. Якщо ж тяговий акумулятор розрядився, то апетит бензину зростає приблизно до 7 літрів.

Jetour T1 i-DM – цена половину електромобіль? Насправді, так. Адже у силовій установці є пара електродвигунів – тяговий та генератор. Акумулятор має ємність 26,7 кВт*год, що дозволяє проїхати на електротязі до 117 кілометрів. Jetour T1 i-DM - Кондиціонування сидінь При використанні швидкісної зарядки відновлення енергії від 30% до 80% займає лише півгодини. Для зарядки авто використовується порт європейськогостандарту CCS2 (Type 2).

Як працює гібрид? Бортова електроніка автоматично керує роботою гібридної силової установки. Так, старт з місця та рух при низьких навантаженнях здійснюється за рахунок тягового електромотора. Двигун внутрішнього згорання підключається при високих навантаженнях: при інтенсивному розгоні, при русі з причепом, або ж коли батарея розряджена. Jetour T1 i-DM - Якісь і надійність При високому заряді тягової батареї автомобіль автоматично перемикається в електричний режим після запуску.

Кросовер може живити електроприлади? Справді, плагін-гібридний кросовер Jetour T1 i-DM підтримує функцію V2L – тобто можливість живлення сторонніх електроприладів відтягової батареї авто. Jetour T1 i-DM - Електропідігрів Таким чином, маючи спеціальний адаптер, можна від авто заживити будь-який побутовий прилад з максимальною потужністю до 3,3 кВт. Також можна заряджати електробайки, електроскутери, різне туристичне спорядження тощо.

Як справи з гарантією? При купівлі Jetour T1 i-DM українські автомобілісти отримують доволі суттєву гарантію на авто, а саме 6 років, або 200 тисяч кілометрів з дати продажу авто першому власнику – дивлячись, що трапиться раніше. Jetour T1 i-DM - Гарантія в кожній деталі Окрім того, силова батарея, електродвигун та контролер електродвигуна мають подовжену гарантію – 8 років, або 160 тисяч кілометрів відповідно.